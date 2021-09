Cesena Fantasy, una due giorni in piazza della libertà (FOTO)

L’evento è organizzato da L’Accento e dalle Associazioni di categoria Ascom, CNA, Confesercenti e Confartigianato

CESENA – Fine settimana davvero singolare quello che accompagnerà l’arrivo dell’autunno nel centro storico di Cesena. Sabato 25 e domenica 26 settembre Ascom, CNA, Confesercenti e Confartigianato, con la regia de L’Accento Srl, porteranno nelle vie e nelle piazze del centro “Cesena Fantasy 2021”. Come spiegato nella conferenza stampa nella mattinata di venerdì 17 settembre dall’Assessore alla Cultura Carlo Verona, da Federica Benfenati della società L’Accento e dai rappresentanti delle Associazioni, si tratta di una due giorni in cui le Associazioni di categoria, da sempre impegnate a supportare le attività commerciali presenti nel centro storico, creeranno l’atmosfera giusta per ricevere nuove presenze e per le famiglie.

Nella giornata di sabato gli amanti del Cosplay si daranno appuntamento per mostrare la loro creatività e la passione, perchè di passione vera si tratta, per il mondo della fantasia. Ed allora ecco che Thor andrà a braccetto con un “rochettaro” Elvis, fermandosi a parlare e facendosi fotografare con elfi, fatine, Harry Potter. Inoltre, saranno presenti dj set dedicati alle sigle dei cartoni animati più famosi, concerti sul mondo Disney e l’auto originale di Elvis, che arriverà nel pomeriggio in Piazza della Libertà. Colori, allegria e originalità anche nella giornata di domenica. I cesenati potranno viaggiare nuovamente sulle ali della fantasia con l’esibizione di Valeria Vedovatti, giovanissima influencer e tra le tiktoker più famose in Italia che solo su Instagram conta 1,3 milioni di follower.

L’evento si inserisce in “Cesena Riparte – Che spettacolo!”, il nuovo contenitore di iniziative artistiche, ricreative e di intrattenimento coordinate per l’intera estate da una direzione artistica e raccolte in un’unica programmazione per connettere la città al mondo della cultura. Così come avvenuto per Green City Cesena anche per la cultura si è pensato a una collaborazione diretta tra l’Amministrazione pubblica e i privati cittadini, gli operatori appartenenti all’ambito culturale e gli operatori economici, singoli o associati.