Cerchiamo artigiani, creativi e pubblici esercizi forlivesi per il “Festival di Caterina Sforza. L’Anticonformista. 2022”

FORLÌ – Si preannuncia ricca di novità l’edizione 2022 del Festival di Caterina Sforza, che si svolgerà tra il mese di maggio e quello di giugno: la rassegna, infatti, con la guida del nuovo direttore artistico Eleonora Mazzoni, attrice e scrittrice forlivese di fama nazionale, in sintonia con la vocazione del Festival tracciata dall’Amministrazione comunale, si propone con un nuovo format, coinvolgente, stimolante e ricco di sorprese.

Dopo un’anteprima di incontri con i giovani studenti forlivesi in maggio, Il Festival si svolgerà il 16-17-18 giugno 2022 con incontri e spettacoli sia pomeridiani, alle 18:00 che serali alle 21:30 nella splendida cornice dell’Arena estiva dei Musei San Domenico e del Refettorio che ospiterà esponenti importanti della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, della scienza e dell’imprenditoria con un taglio colto e, allo stesso tempo, popolare.

Nell’adiacente piazzetta Dante, nei giorni 17 e 18 dalle ore 17 alle ore 24 verrà creato un vero e proprio Villaggio con foodtruck e i mercatini nell’area Barcaccia, un momento enogastronomico e di intrattenimento dedicato a tutta la cittadinanza.

È con questo spirito che sottoponiamo agli artigiani e pubblici esercizi, esclusivamente attrezzati con mezzi mobili tipo food truck, la partecipazione all’allestimento della zona Villaggio in Piazza Dante e zona mercatini artigianali sulla “Barcaccia”, con prodotti dedicati e ispirati alla figura di Caterina Sforza, sia in stile contemporaneo che in stile medievale.

Lo spazio sarà messo a disposizione nelle apposite arre dedicate (Barcaccia e Piazza Dante), con un contributo giornaliero di € 100 + iva per i FoodTruck e € 50 per i mercatini.

Le adesioni saranno limitate alla capienza e saranno selezionate da un’apposita commissione composta da membri interni all’organizzazione e alla presenza di una rappresentanza dell’assessorato alla cultura.

Per informazioni potete rivolgervi alla Vs Associazione di Categoria di fiducia o andare sul sito www.festivalcaterinaforli.it , scaricare e compilare la modulistica apposita per la richiesta di partecipazione e inviarla entro il 7 aprile alla mail info@festivalcaterinaforli.it.