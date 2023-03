Centri estivi da 0 a 6 anni, a partire da lunedì 3 aprile le famiglie potranno iscrivere i propri figli (FOTO)

Nel 2022 sono stati 583 le bambine e i bambini che hanno preso parte alla bella esperienza estiva

CESENA – Con l’arrivo della bella stagione si riattiva la macchina organizzativa dei centri estivi, una soluzione che permette a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di trascorrere le giornate in modo creativo e divertente. Anche quest’anno, in vista della ripartenza, a partire da lunedì 3 aprile tutti i genitori potranno iscrivere i propri figli, dai 0 ai 6 anni, ai centri estivi comunali. “Con la fine dell’anno scolastico e l’arrivo dell’estate – commenta l’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – molte famiglie si ritrovano a dover organizzare le proprie giornate con l’obiettivo di conciliare sfera privata e bisogni lavorativi. In riferimento alla fascia fino ai sei anni, lo scorso anno sono stati 583 gli iscritti, un numero importante che ha impegnato educatrici e il personale comunale che hanno contribuito alla buona riuscita di questa esperienza di comunità. Sostenere con convinzione la proposta dei centri estivi significa favorire l’accesso a un servizio educativo, didattico e ricreativo di qualità che di fatto rappresenta una vera e propria prosecuzione dell’anno scolastico e della proposta educativa che termina in vista dell’estate.

Tra esperienze di gioco ed educazione in mezzo a piante e animali, e anche attività sportive e ludico/artistiche, tra pittura, ascolto dei suoni della natura e disegno, i bambini e le bambine potranno frequentare i centri estivi a partire dal 3 luglio. I centri estivi comunali dai 3 ai 6 anni sono aperti a tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia (comunali, statali, private), mentre i centri 0-3 sono riservati agli iscritti ai nidi comunali. Si specifica inoltre che i genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi privati convenzionati dovranno presentare domanda direttamente al proprio nido. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro sabato 29 aprile.

I nidi comunali in cui si svolgeranno i centri estivi 0-3 anni sono: Ida Sangiorgi/Mulini, Ippodromo e Vigne Parco. Le scuole dell’infanzia comunali in cui saranno organizzati i centri estivi 3-6 anni sono: La Fiorita (via Lombardia, 179), Ida Sangiorgi/Mulini (via Rasi e Spinelli, 91), Ippodromo (via Fabio Ricci, 50), San Mauro (via San Miniato, 70) e Vigne Parco (via Nello Casali, 70). Sia per i Nidi che per le scuole dell’infanzia il servizio sarà strutturato su due turni: dal 3 al 14 luglio e dal 17 al 31 luglio. Le famiglie possono richiedere due turni oppure un turno.

Sulla homepage del sito del Comune saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online al seguente link: www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, sarà possibile rivolgersi allo Sportello Facile. Il servizio verrà fornito solo su appuntamento. Per informazioni sulle modalità di accesso ai servizi comunali si invita a consultare il sito www.comune.cesena.fc.it/uffici.