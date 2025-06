‘Castellarano Street Food Festival fa rotta su Piazza XX Luglio’

Dal 6 all’8 giugno con i migliori food truck in arrivo da tutta Italia. Musica live, dj set, bancarelle ed area giochi per i più piccoli

CASTELLARANO (RE) – Il BOF International Street Food Festival arriva in Piazza XX Luglio a Castellarano, dal 6 all’8 giugno, per tre giorni di festa e di gusto griffati Castellarano Street Festival. L’evento, con ingresso gratuito e il patrocinio del municipio locale, abbina alla buona gastronomia in formato truck food una serie di iniziative di intrattenimento per il divertimento di grandi e piccini. Una formula vincente che ha fatto breccia da tempo tra il pubblico. Una manifestazione pronta a trasformare il cuore pulsante della città tra luci, colori, spettacoli, sapori e gusti della grande tradizione culinaria italiana ed estera.

Qualche esempio? Dalle specialità siciliane alle delizie della cucina emiliana, romagnola e toscana tra piadine, gnocco fritto, tigelle e hamburger di cinghiale. Ma anche arrosticini e un tocco di classe da oltre confine con le proposte del menù messicano, argentino, la mitica paella e il prelibato hamburger di Angus. Senza dimenticare l’angolo della dolcezza con crepes e caramelle e le opzioni gluten-free.

Una carovana in festa, con apertura serale dei truck food dalle ore 18 mentre la domenica c’è pure l’opzione pranzo con il via alle 11.30, nel centro di Castellarano che punta forte anche sull’intrattenimento. Bancarelle, area giochi per bambini, birreria, enoteca e grandi spettacoli dal vivo. Si parte il 6 giugno, dalle 18, con la staffetta in consolle di Christian-S, Under Disco Force, Dj Bibo, Michi Bi e l’imperdibile show finale dei Pastaboys. Il giorno dopo si comincia già alle 19 con l’esibizione di AB Dance Accademy a fare da apripista a Suri, Matte Prati, Damianito e Smnrc. Epilogo l’8 già alle 9.30 del mattino con il mercatino Vinili & Vintage mentre in versione serale, dopo la cerimonia di premiazione e ringraziamenti insieme alle autorità locali, ecco alle 22 la magia dei capolavori di Vasco Rossi insieme alla tribute band ‘Non siamo mica gli americani’.

Un appuntamento imperdibile, capace di mettere davvero tutti d’accordo, che raccoglie consensi in ogni angolo d’Italia per la qualità della sua proposta e gli straordinari numeri di presenze (info 339.8462889/349.8770299 – bof.streetfood@gmail.com – Social: Bof Street Food – Web www.bofstreetfood.com).