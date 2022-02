“Carnaval…il carnevale degli animali” il 20 febbraio al Teatro CorTe di Coriano

CORIANO (RN) – Ultimo appuntamento della rassegna “A CorTe Ragazzi!” le domeniche dedicate a piccoli e grandi spettatori, per tutte le famiglie al Teatro CorTe di Coriano. Sale sul palcoscenico romagnolo, direttamente dall’Abruzzo, la compagnia Teatro dei Colori con Carnaval…Il carnevale degli animali domenica 20 febbraio (ore 16.30).

Carnàval è lo spettacolo della pura gioia! Il gioco dei colori e delle forme, libero ed infinito! Le forme geometriche si vestono della meraviglia della natura, con animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appaiono come spiritelli ad abitare le note della irriverente, poetica, partitura di Camille de Saint-Saëns, Il Carnevale degli Animali. Ma sarà un magico Arlecchino a condurci nella storia, assieme ad altre maschere coloratissime, rimbalzanti, giocherellone, tante maschere come nella Commedia dell’Arte, come in un Carnevale del ‘900, perché Carnaval è anche un omaggio all’utopia e alla libertà del Bauhaus e al grande Oskar Schlemmer! Il Carnevale in ogni forma e in ogni tempo, la festa della rinascita della natura e del rinnovamento, dove l’alto è il basso, e in un allegro girotondo si finisce tutti giù per terra. Mimo danza e animazione di figure luminose e brillanti, nello stile inconfondibile del Teatro dei Colori. Con un aiutino dal pubblico… Carnaval nasce infatti anche dallo scambio e dal dono dei bimbi, che sollecitati nel disegno, e nel creare le loro forme geometriche, hanno inventato con noi i buffi protagonisti di questa storia senza capo ne coda… anzi con tante tantissime code! Attraverso l’analisi della composizione musicale, sarà agevole per docenti e genitori raccontare la storia della musica europea, con l’arguzia di Saint-Saënts potremo infatti ascoltare motivetti tonalità ed incipit delle più note composizioni, da Offenbach a Rossini…con in più, il guizzo di un inizio scherzoso, rubato ad un Saltarello Medievale, e il ricordo della grande musica progressiva italiana.

Età consigliata dai 2 anni, tout public

Tecnica utilizzata: Teatro di figura, teatro nero

Ingresso: bambini € 5 (fino a 14 anni) adulti € 7

sotto i tre anni gratuito

Per prenotazioni tel. 329 9461660

prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

Teatro CorTe | Coriano

20 febbraio 2022

CARNAVAL

Il carnevale degli animali

Un magico Arlecchino condurrà il pubblico tra animali sgangherati e panciuti, fiori e piante caleidoscopiche e fantastiche, buffi esserini che appariranno come spiritelli ad abitare le note di famose composizioni da Offenbach a Rossini