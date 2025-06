Cantieri sonori: incursioni musicali tra cavi e ponteggi

21 e 27 Giugno 2025 Campolo (Grizzana Morandi, BO) / Riola di Vergato (BO)

BOLOGNA – Dopo il successo dello scorso anno, torna Cantieri Sonori ideato da Articolture e promosso da Bologna Estate[1], Città metropolitana di Bologna, Comune di Grizzana Morandi, Comune di Vergato, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, che unisce la musica con la narrazione dei progetti di rigenerazione urbana e culturale del primo Appennino bolognese. Due live ospitati negli spazi di altrettanti cantieri, che per l’occasione si aprono al pubblico e diventano luogo d’incontro, inedito intrattenimento e divulgazione.

Confermato il format dell’iniziativa, che prevede prima dei concerti la visita guidata al cantiere, condotta dai progettisti e dalle imprese coinvolte, per raccontare la visione, le sfide e i futuri usi di questi luoghi, e accorciare le distanze tra cittadini, amministrazioni locali e progetti.

Il primo appuntamento è sabato 21 giugno (ore 18:30), a Campolo, con il concerto di The Niro, raffinato cantautore e polistrumentista romano che farà risuonare il cantiere di quella che fu una sala da ballo e che presto diventerà un ostello, con un’interpretazione capace di toccare corde profonde. The Niro presenterà, infatti, il suo nuovo album Un mondo perfetto: una raccolta di canzoni intime e potenti, che intreccia memorie, affetti e visioni sonore.

(ore 18:30), a Campolo, con il concerto di The Niro, raffinato cantautore e polistrumentista romano che farà risuonare il cantiere di quella che fu una sala da ballo e che presto diventerà un ostello, con un’interpretazione capace di toccare corde profonde. The Niro presenterà, infatti, il suo nuovo album Un mondo perfetto: una raccolta di canzoni intime e potenti, che intreccia memorie, affetti e visioni sonore. Il secondo live si terrà venerdì 27 giugno (ore 21), presso il cantiere del futuro Polo socio culturale e Centro studi dedicato ad Alvar Aalto di Riola (ex Centro Tamburini) ––, con De.Stradis, una delle voci più sorprendenti della nuova scena italiana. Musicista pugliese, ma trapiantato Bologna, dove si è diplomato al Conservatorio, De.Stradis porta in Appennino il suo nuovo live 2025, un set in trio tra voce, tastiere (Jacopo Moschetti) e batteria (Antonio Maria Rapa), capace di mescolare soul, RnB, jazz e canzone d’autore con una scrittura contemporanea e profondamente emotiva. Vincitore di Musicultura 2024 con il brano Quadri d’autore, De.Stradis è pronto a incantare con il repertorio di inediti che anticipa l’uscita del suo primo album solista. Prima del concerto di De.Stradis, il pubblico potrà godere del ristoro proposto dalla Proloco Amici di Riola e del dj set di Morra MC – storica voce della radio bolognese, prima di Radio Città del Capo con la trasmissione Class, e oggi di Neuradio –, che animerà gli spazi del cantiere con una selezione musicale pensata per accogliere e preparare all’ascolto del live.

Il progetto colloca live sperimentali e visionari, diversi tra loro ma accomunati da un processo compositivo rigoroso, in grado di dialogare con l’unicità dei contesti inediti e non convenzionali in cui sono inseriti e di garantire performance dal forte impatto emotivo e visivo. L’obiettivo dichiarato è di convertire i “lavori in corso” che stanno interessando il territorio della Città metropolitana di Bologna in un’occasione di intrattenimento di qualità e confronto: un progetto nel progetto che trova nel dialogo tra creatività e intervento urbano un’occasione per fare esperienza delle trasformazioni urbane, permettendo ai cittadini di assimilarne gradualmente l’evoluzione e diventarne parte attiva. Protagonisti indiscussi del PNRR, i cantieri oggi sono parte del tessuto urbano e nodi strategici di importanti processi di rigenerazione. Allo stesso tempo, restano luoghi in divenire, oggetto di sentimenti variabili, sia per i disagi ad essi connessi, che per gli scopi stessi per cui sono attivati. Cantieri Sonori si propone di avvicinare la cittadinanza a questi luoghi di trasformazione, unendo il linguaggio universale della musica alla divulgazione tecnica, per sperimentare nuove forme di coinvolgimento e accessibilità.

I cantieri protagonisti del 2025 sono:

il borgo storico di Campolo , nel Comune di Grizzana Morandi, parte del più ampio progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale Da Campolo l’arte fa Scola, progetto pilota della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando PNNR-Borghi (NextGenerationEU – PNRR – M1C3 Misura 2, Investimento 2.1 – attrattività dei Borghi storici, linea A)

, nel Comune di Grizzana Morandi, parte del più ampio progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale Da Campolo l’arte fa Scola, progetto pilota della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando PNNR-Borghi (NextGenerationEU – PNRR – M1C3 Misura 2, Investimento 2.1 – attrattività dei Borghi storici, linea A) l’ex Centro Tamburini a Riola, nel Comune di Vergato, in completa ristrutturazione per dare vita a nuovi alloggi ERS per giovani coppie e anziani e ad un Polo socio-culturale da adibire a sede del Centro studi Alvar Aalto – l’architetto finlandese che nel 1966 progettò la chiesa di S. Maria Assunta a Vergato, uno dei massimi esempi di architettura sacra contemporanea – (progetto finanziato da NextGenerationEU – PNRR – MISSIONE M5C2 – I2.3 – Int. 430 – PINQUA)

Cantieri Sonori verrà realizzato in collaborazione con Balestri Costruzioni e Rete Costruttori Bologna e in stretta collaborazione con gli studi professionali e le ditte coinvolti nei cantieri: WEG Studio, Lado Architetti, Ciclostile Architettura, INOUT Architettura, Officine Memo, Enarco Studio, Edil Cavour, Atlante, Medical Consulting. E con il patrocinio degli Ordini Professionali rispettivamente di Architetti, Ingegneri e Geometri di Bologna.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e le visite guidate sono su prenotazione (apertura iscrizioni dal 6 giugno sul sito www.articolture.it/cantierisonori)

PROGRAMMA DETTAGLIATO

21 giugno (ore 18:30) – THE NIRO

Borgo di Campolo (Grizzana Morandi, BO)

Voce intensa e raffinata, The Niro porta a Campolo il suo ultimo lavoro Un mondo perfetto, un album di canzoni intime e potenti, che intreccia memorie, affetti e visioni sonore. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare da un’interpretazione capace di toccare corde profonde e far risuonare il cantiere dell’ex sala da ballo – l’inedita location scelta per il live – e del borgo tutto.

Cantautore e polistrumentista romano, The Niro è una delle voci più originali della scena italiana. Ha aperto i concerti di artisti come Amy Winehouse, Deep Purple e Caparezza, e partecipato a Sanremo e al Concerto del Primo Maggio. Apprezzato anche all’estero, ha collaborato con Gary Lucas e firmato un album su Jeff Buckley candidato al Tenco. Compone per il cinema e continua a sorprendere con progetti intensi e visionari.

Visita guidata al cantiere ore 17:30

27 giugno (ore 21:00) – STRADIS

Nuovo Polo socio-culturale / Centro studi Alvar Aalto, presso Impianti sportivi (Riola di Vergato, BO)

De.Stradis animerà il cantiere del nuovo polo culturale di Riola – futura sede del centro studi dedicato ad Alvar Aalto, l’architetto finlandese che nel 1966 a Riola progettò la Chiesa di Santa Maria Assunta – con un live tra soul, RnB, jazz e canzone d’autore. Voce magnetica, tra le più intense della nuova scena italiana, e arrangiamenti raffinati, per un concerto in trio con Jacopo Moschetti (tastiere e synth) e Antonio Maria Rapa (batteria) che intreccia elettronica e poesia.

Apre la serata il dj set di Morra MC – storica voce della radio bolognese, prima di Radio Città del Capo e oggi di Neuradio – con una selezione musicale pensata per accogliere e preparare all’ascolto del live.

De.Stradis è il progetto solista di Vincenzo Destradis, musicista pugliese trapiantato a Bologna, dove ha frequentato il Conservatorio. Diplomato in canto jazz, fonde RnB, soul e hip-hop con una raffinata ricerca vocale. Dopo l’esperienza con i Westfalia a X Factor 2021, nel 2024 vince Musicultura con il brano Quadri d’autore. Il suo primo album è atteso nel 2025 ed è stato anticipato dai singoli Un Vortice e Tu somigli.

Visita guidata al cantiere ore 18:30

Djset con Morra MC ore 19:30

[1]Cantieri sonori rientra in Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.