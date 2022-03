Cantieri Meticci: Appuntamenti di Marzo

BOLOGNA – Tribù Meticcia: a marzo tre appuntamenti 16 marzo • Welfare culturale e innovazione sociale • tavola rotonda a Salus Space, promossa da ARS e DAMSLab del Dipartimento delle Arti (Università di Bologna), in collaborazione con IRS e Cantieri Meticci

19 marzo • Cronache dalla frontiera • spettacolo di Pietro Floridia e Sara Pour all’interno del Diversity Festival

24 marzo • R.E.D. (Refreaming the European Dream) Carpet • installazione a Palazzo Farnese Mercoledì 16 marzo – ore 17.30

WELFARE CULTURALE E INNOVAZIONE SOCIALE

Sguardi ed esperienze a confronto

Il tema del welfare culturale è oggi al centro di un importante dibattito che pone in evidenza il ruolo della cultura nella produzione di cambiamento sociale e nella generazione di cittadinanza, nonché l’idea di un modello integrato di promozione di benessere. Una tale prospettiva sollecita la riflessione su come favorire l’accesso e la distribuzione delle opportunità culturali e su quali pratiche sono in grado di trasformare gli immaginari sociali.

L’iniziativa Welfare culturale e innovazione sociale. Sguardi ed esperienze a confronto vuole essere un momento di dialogo attorno a questi temi, a partire dalle pratiche creative e culturali messe in campo da alcuni protagonisti del panorama locale.

Intervengono: Elena Di Gioia (Delegata in giunta Comune di Bologna e Città Metropolitana ai distretti culturali, sistema teatrale, e valorizzazione del lavoro artistico a livello metropolitano) • Veronica Ceruti (Direttrice Settore Biblioteche, Comune di Bologna) • Pietro Floridia (Regista e drammaturgo, Cantieri Meticci) • Silvia Spadoni (Coordinatrice e docente del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Accademia di Belle Arti di Bologna) • Emilio Varrà (Hamelin Associazione culturale) • Daniele Del Pozzo (Direttore artistico Gender Bender/Cassero LGBTI Center)

Salus Space (via Malvezza 2/2, Bologna)

info e iscrizioni: https://cantierimeticci.us17.list-manage.com/track/click?u=cb3ccc9ac199089380fea18df&id=a3ab6f25b3&e=d294638a6e

sabato 19 marzo – ore 20.30

CRONACHE DALLA FRONTIERA

Diversity Festival – Arte e cultura per le Diversità

The Game: così chiama l’azzardo a cui sceglie di ‘giocare’ chi tenta di attraversare le frontiere per raggiungere l’Occidente.

Intessendo quanto visto lungo i confini fra Bosnia e Polonia con i racconti raccolti da testimoni e operatori, la voce di Pietro Floridia condivide queste storie scegliendo come cornice un dispositivo ludico, accompagnato dai video disegni live di Sara Pour: uno strano gioco dell’oca in cui è solo la casualità di un tiro di dadi a determinare ciò che viene raccontato.

Lo spettacolo è inserito in Diversity Festival, a cura dell’Associazione Status Equo Aps e in collaborazione con il Comune di Castel Maggiore e l’Unione Reno Galliera.

Teatro Biagi D’Antona (Via Giorgio La Pira 54, Castel Maggiore)

ingresso libero con prenotazione: info@statusequo.com • 340 4238345 • 333 8258615

giovedì 24 marzo – ore 17

R.E.D. (Reframing the European Dream) Carpet

Inaugura a Bologna, in Palazzo d’Accursio, l’installazione nata dalla collaborazione fra i team di ricerca di due Dipartimenti dell’Università di Bologna (Sociologia e Diritto dell’Economia; Psicologia) e gli artisti Sara Pour e Pietro Floridia di Cantieri Meticci: un tappeto rosso – oggetto di benvenuto steso in segno di accoglienza – è trasformato in un dispositivo interattivo (fisico e virtuale), attraverso cui lo spettatore, con il proprio smartphone, è invitato ad aprire nuove finestre sull’Europa e sulle persone che la abitano.

In occasione dell’inaugurazione si terrà un incontro di presentazione con Elena di Gioia (Delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana), Pierluigi Musarò (Università di Bologna), Valentina Cappi (Università di Bologna), Sara Pour e Pietro Floridia.

L’installazione rimarrà presso Palazzo Farnese fino al 7 aprile, per poi proseguire il suo viaggio nella città.

Sala Farnese – Palazzo D’Accursio (Piazza Maggiore 6, Bologna)

ingresso libero

informazioni: https://cantierimeticci.us17.list-manage.com/track/click?u=cb3ccc9ac199089380fea18df&id=d280b12ed8&e=d294638a6e