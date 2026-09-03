Cambio al comando della Capitaneria di Porto di Rimini, Ilaria Toraldo la nuova comandante

RIMINI – Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, nel suo ufficio, il comandante uscente della Capitaneria di Porto di Rimini, Capitano di Fregata Ottavio Cilio, e la nuova comandante, Capitano di Fregata Ilaria Toraldo, che da domani assumerà ufficialmente l’incarico.

L’incontro ha offerto l’occasione per un breve confronto sui temi della sicurezza marittima, della tutela dell’ambiente costiero e del supporto alle attività di cittadini, operatori del settore e turisti che animano il litorale riminese. Nel corso del colloquio è stata ribadita la volontà comune di proseguire nel solco di una collaborazione consolidata tra Amministrazione comunale e Guardia Costiera, considerata un presidio essenziale per la sicurezza della costa e la salvaguardia del mare, elemento identitario per l’intera comunità locale.

Originaria di Tropea, Ilaria Toraldo arriva a Rimini dal Comando regionale di Reggio Calabria, dove ha maturato una lunga esperienza nel settore della sicurezza marittima. Il suo insediamento sarà formalizzato venerdì con la cerimonia di passaggio delle consegne, mentre Cilio lascerà la città per un nuovo incarico presso il Dipartimento per le Politiche del Mare, a Roma.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento sentito al comandante Cilio per l’impegno dimostrato in questi anni al servizio del territorio, sottolineando la qualità del rapporto costruito con l’Amministrazione, e ha dato il benvenuto alla comandante Toraldo augurandole buon lavoro per la nuova sfida professionale che la attende a Rimini. A entrambi ha rivolto un caloroso in bocca al lupo, accompagnato da un dono simbolico: al comandante Cilio la medaglia con il proprio segno zodiacale della Cappella dei Pianeti, alla comandante Toraldo alcuni volumi turistici dedicati alla città e al territorio romagnolo, quale primo omaggio di benvenuto.