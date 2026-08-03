Calendario LBA SocialClub 2026/2027 UNA Hotels Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Lega Basket Serie A ha ufficializzato il calendario della Serie A SisalClub 2026/2027. La regular season prenderà il via nel fine settimana del 26 e 27 settembre 2026, mentre l’ultima giornata è prevista per il weekend del 9 maggio 2027.
Due le soste programmate nel corso della stagione: la prima nel fine settimana del 28 e 29 novembre, la seconda in quello del 27 e 28 febbraio.
La UNA Hotels Reggio Emilia esordirà domenica 27 settembre davanti al proprio pubblico, affrontando al PalaBigi la Dolomiti Energia Trentino. Il primo impegno in trasferta sarà invece sul campo del Napoli Basketball di Jasmin Repesa, in programma nel weekend del 4 ottobre.
Nel girone d’andata i biancorossi affronteranno consecutivamente le due formazioni di Eurolega: domenica 13 dicembre saranno impegnati in trasferta contro l’Armani Olimpia Milano, mentre il 20 dicembre ospiteranno al PalaBigi la Virtus Bologna.
Nel girone di ritorno, la trasferta sul campo della Virtus Bologna è fissata per il 7 febbraio, mentre la sfida casalinga contro l’Armani Olimpia Milano si disputerà sabato 27 marzo. La regular season della UNA Hotels si concluderà il 9 maggio sul parquet dell’Openjobmetis Varese.
È ancora attiva la prima fase di prelazione e di vendita dei posti liberi della campagna abbonamenti “WE ARE | ONE HEART. ONE LAND.”.
È possibile rinnovare il proprio abbonamento o sottoscriverne uno nuovo online attraverso il portale Vivaticket oppure recandosi allo StoRE di Piazza Prampolini, che osserverà la chiusura estiva dal 4 al 17 agosto.
Di seguito il calendario della UNA Hotels Reggio Emilia:
GIORNATA 1 – 27/09/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Dolomiti Energia Trentino
GIORNATA 2 – 04/10/2026
Napoli Basketball vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 3 – 11/10/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Bertram Derthona Tortona
GIORNATA 4 – 18/10/2026
Tezenis Verona vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 5 – 25/10/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Acqua S.Bernardo Cantù
GIORNATA 6 – 01/11/2026
Nutribullet Treviso Basket vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 7 – 08/11/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Umana Reyer Venezia
GIORNATA 8 – 15/11/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Openjobmetis Varese
GIORNATA 9 – 22/11/2026
Pallacanestro Trieste vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 10 – 06/12/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Maxima Roma
GIORNATA 11 – 13/12/2026
Armani Olimpia Milano vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 12 – 20/12/2026
UNA Hotels Reggio Emilia vs Virtus Bologna
GIORNATA 13 – 27/12/2026
Longobardi Scafati Basket vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 14 – 03/01/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs BC Roma SPQR
GIORNATA 15 – 10/01/2027
APU Old Wild West Udine vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 16 – 17/01/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Nutribullet Treviso Basket
GIORNATA 17 – 24/01/2027
Dolomiti Energia Trentino vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 18 – 31/01/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Napoli Basketball
GIORNATA 19 – 07/02/2027
Virtus Bologna vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 20 – 14/02/2027
Umana Reyer Venezia vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 21 – 07/03/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Tezenis Verona
GIORNATA 22 – 14/03/2027
Maxima Roma vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 23 – 21/03/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Pallacanestro Trieste
GIORNATA 24 – 27/03/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Armani Olimpia Milano
GIORNATA 25 – 04/04/2027
Acqua S.Bernardo Cantù vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 26 – 11/04/2027
BC Roma SPQR vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 27 – 18/04/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs APU Old Wild West Udine
GIORNATA 28 – 25/04/2027
Bertram Derthona Tortona vs UNA Hotels Reggio Emilia
GIORNATA 29 – 02/05/2027
UNA Hotels Reggio Emilia vs Longobardi Scafati Basket
GIORNATA 30 – 09/05/2027
Openjobmetis Varese vs UNA Hotels Reggio Emilia