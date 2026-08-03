Agosto a Rimini tra musica, cultura, cinema e appuntamenti sotto le stelle aspettando la notte di San Lorenzo

Le cose da fare fino all’11 agosto

RIMINI – Rimini accoglie il mese di agosto con un calendario ricco di appuntamenti: dalla spiaggia al centro storico, dai parchi ai teatri cittadini, ogni giornata offre nuove occasioni per scoprire e vivere la città, il suo lungomare, i suoi quartieri e i suoi borghi.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca La Terrazza della Dolce Vita, in programma fino al 10 agosto nei giardini del Grand Hotel. Ideata da Giovanni Terzi e Simona Ventura, la rassegna si è aperta venerdì sera con una speciale serata in un Teatro Galli sold out. Il tema dell’edizione di quest’anno, “Legami di cuore. L’amore tra generazioni“, accompagna undici serate di incontri con ospiti come Alan Friedman, Rula Jebreal, Fabio Concato, Iva Zanicchi, Jessica Notaro e molti altri volti noti. Il programma è arricchito dalla mostra dedicata a Dante Ferretti, visitabile fino al 3 settembre, e dalle lezioni gratuite di danza sulla spiaggia del Grand Hotel con Graziano Di Prima e Giada Lini. Gran finale il 10 agosto con il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.

Musica, teatro e sperimentazione sonora

Il 5 agosto, nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, la Sala Ressi del Teatro Galli ospita La Magnifica Baroque Ensemble, diretta da Enrico Casazza, per un viaggio attraverso le grandi scuole del Barocco europeo.

La sezione della Sagra Percuotere la mente propone invece, il 9 agosto, il concerto della visionaria artista svedese Anna von Hausswolff, capace di fondere le sonorità dell’organo con il rock e la sperimentazione contemporanea.

Tra gli eventi musicali della settimana trova spazio anche SGR Live. Il 5 agosto lo spettacolo “Magia d’operetta. Abbassa la tua radio” ripercorre le grandi melodie della tradizione italiana. Lo stesso palcoscenico accoglierà inoltre il ritorno de “Le città visibili”, festival di teatro e musica che inaugura l’8 agosto all’Arena Francesca da Rimini con Lost in Rock, originale incontro tra musica, teatro fisico e clown contemporaneo.

Agli appassionati della scena indipendente sono dedicate le tre serate di Onda Indie Social Fest, in programma dal 6 all’8 agosto nella suggestiva cornice dei giardini dei Palazzi dell’Arte.

La musica è presente tutti i giorni, tutto il giorno: dalle atmosfere mattutine dei Bagni sonori all’alba (3 agosto), sulla spiaggia di Rimini Sud, fino agli appuntamenti serali come quelli ospitati al Parco degli Artisti (7, 9, 11 agosto).

Cinema, libri, poesia e arte

Non mancano le proposte per chi ama la letteratura, il cinema e le arti. Il programma comprende gli appuntamenti della rassegna cinematografica sotto le stelle di “Agostiniani Estate”, gli appuntamenti di “Omero sotto le stelle”, in calendario il 6 e il 10 agosto al Teatro Galli, e il ciclo letterario “Libri quasi dimenticati”, ospitato nella corte della Biblioteca Gambalunga il 6 agosto. Sul colle di Covignano proseguono inoltre le “Serate al Colle”, che uniscono musica, poesia e letteratura in uno dei luoghi panoramici più suggestivi della città.

Il centro storico si accende tra shopping, cultura e sapori

Il centro storico continua a essere protagonista con la Rimini Shopping Night. Ogni mercoledì negozi aperti fino a tarda sera, mercatini, visite ai musei, musica e intrattenimento trasformano le vie e le piazze in un grande spazio da vivere.

Sempre nella serata di mercoledì 5 agosto, il Mercato Coperto diventa luogo di incontro e convivialità con “La Magnèda“, mentre sul lungomare il “Mercato del Mare” porta in spiaggia sapori, prodotti ed eccellenze dell’Emilia-Romagna.

La notte di San Lorenzo tra stelle e fuochi d’artificio

Il 10 agosto Rimini celebra la notte dei desideri con lo sguardo rivolto al cielo. In occasione di San Lorenzo, tra Marebello e Rivazzurra, all’altezza dei bagni 107 e 108, il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla spiaggia illuminerà il mare e accompagnerà l’attesa delle stelle cadenti.

Sport, benessere e attività nei parchi

Numerose sono le opportunità per chi sceglie di vivere un’estate attiva e all’aria aperta. Le attività sportive di Fluxo Summer, gli allenamenti sulla spiaggia di SunRise e SunSet Flow e il Campionato di Foot Table propongono ogni giorno occasioni per muoversi, allenarsi e condividere esperienze a contatto con il mare.

Proseguono anche le iniziative delle Oasi climatiche inclusive. Il Parco della Cava ospita letture animate, laboratori creativi, poesia, musica e incontri dedicati al benessere. Il Parco Gianni Rodari di Santa Giustina propone invece concerti, musica dal vivo e momenti di socialità, tra cui la grigliata comunitaria. Un programma pensato per favorire l’aggregazione, la partecipazione e l’accesso alla cultura negli spazi verdi cittadini.

A completare l’offerta sono i numerosi mercatini estivi che, ogni sera, animano il centro storico e le località balneari. Un insieme di proposte che contribuisce a creare quell’atmosfera vivace e accogliente che fa di Rimini una delle capitali dell’estate italiana.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



IN EVIDENZA

fino al 10 agosto 2026

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, un ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro, dello spettacolo e della politica intervistati dal giornalista Giovanni Terzi e presentati da Simona Ventura.

Più di 40 ospiti nel corso di 11 serate per la 7a edizione della kermesse, il cui fil rouge quest’anno è: “Legami di cuore – L’amore tra generazioni“, una riflessione sulle relazioni tra età diverse nella

La Terrazza della Dolce Vita continua a celebrare i grandi protagonisti del cinema italiano con una nuova imperdibile mostra “Dante Ferretti. E la nave va” che celebra l’incredibile carriera di Dante Ferretti, uno dei più importanti ed applauditi scenografi del mondo, protagonista di oltre sessant’anni di cinema internazionale. L’inaugurazione si è tenuta sabato 1 agosto, alle ore 18.00, alla presenza dello scenografo marchigiano (aperta fino al 3 settembre).

Torna, inoltre, il format che celebra l’arte della danza con la partecipazione straordinaria dei maestri di ballo Graziano Di Prima e Giada Lini, nota al grande pubblico per le sue esibizioni a “Ballando con le Stelle”. Oltre alle loro esibizioni, Graziano e Giada offriranno al pubblico la possibilità di partecipare a lezioni di ballo gratuite (ore 10 alla spiaggia del Grand Hotel).

La rassegna prosegue lunedì 3 agosto con un ospite d’eccezione, il 3 volte Premio Oscar Dante Ferretti, insieme a Roberto Sergio direttore generale corporate Rai e San Marino RTV.

Martedì 4 agosto tre ospiti animeranno la serata: Alan Friedman, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, già corrispondente del Financial Times, tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”; Rula Jebreal (in collegamento) giornalista e scrittrice, noto volto televisivo, esperta di politica estera, diritti umani e conflitti in Medio Oriente; i Los Locos, il duo musicale italiano che negli anni Novanta suonava “Mambo No. 5”.

Mercoledì 5 agosto ospite della Terrazza sarà l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano e scrittore Tommaso Sacchi. Con lui Matteo Cambi, fondatore del brand Guru, il rapper e performer Rosa Chemical e la showgirl Raffaella Fico.

Giovedì 6 agosto siederà nel salotto riminese il cantante Fabio Concato, insieme a Francesca Scopelliti, giornalista ed ex senatrice italiana, ultima compagna di Enzo Tortora, presidentessa della fondazione a lui dedicata, e Senhit, cantante pop italiana di origini eritree, icona dell’Eurovision Song Contest. È previsto un collegamento con il giornalista Alessandro Sallusti.

Venerdì 7 agosto si alterneranno nelle interviste la senatrice Mariastella Gelmini e la senatrice Simona Malpezzi. La serata continua con Iris Di Domenico, tiktoker e conduttrice italiana con milioni di follower, e Diego Armando Maradona jr.

Sabato 8 agosto la coppia Ventura-Terzi intervista Jessica Notaro, attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex fidanzato nel 2017. Con lei Elena Barolo, attrice nella soap opera “CentoVetrine”, Jay Lillo, unodei “maghi moderni” più seguiti, e la showgirl Alessia Fabiani.

L’intramontabile Iva Zanicchi sarà a Rimini domenica 9 agosto insieme a Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo e già Sottosegretario alla Cultura.

Lunedì 10 agosto la Terrazza termina con le interviste ad Agnese Pini Direttrice Editoriale delle testate del Gruppo QN (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) assieme all’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, e Mauro Mambelli vice presidente di Confcommercio Emilia-Romagna.

Al termine un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, realtà musicale nata nel 2025 per custodire e diffondere l’eredità artistica e umana del grande tenore modenese, una delle voci più straordinarie e amate della storia della musica.

L’evento è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

Ore 18.30 Ingresso libero senza prenotazione Info: 0541 22122 www.grandhotelrimini.com

mercoledì 5 agosto 2026

Sala Ressi, Teatro Galli, piazza Cavour 22 – Rimini centro storico

La Magnifica Baroque Ensemble / Enrico Casazza

Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

La Magnifica Baroque Ensemble, fondata nel 1990 dal violinista Enrico Casazza, è oggi uno dei gruppi più autorevoli nel panorama internazionale della musica antica su strumenti d’epoca, distinguendosi per un approccio filologico capace di coniugare rigore ed espressività.

L’ensemble si dedica alla riscoperta del repertorio barocco, con particolare attenzione alla scuola italiana, utilizzando strumenti originali o copie fedeli per restituire i colori e le sonorità del XVII e XVIII secolo.

Il programma, ispirato all’immagine del “tappeto” evocata da Ernst Bloch, propone un viaggio tra le principali scuole del Barocco europeo, con l’Italia al centro di un intreccio di linguaggi e influenze.

Dalle forme iniziali del basso ostinato con Merula alla perfezione formale di Corelli, passando per il virtuosismo di Veracini e l’eleganza cosmopolita di Händel, si sviluppa un percorso ricco e articolato.

Il concerto culmina con Tartini e Vivaldi, in cui il linguaggio violinistico raggiunge una dimensione narrativa e virtuosistica di grande intensità, in collaborazione con San Marino International Summer Courses. Collaborazione che continua anche per l’appuntamento a Sant’Agata Feltria con Bellissima Licori Arie e duetti del Seicento Italiano il 7 agosto.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/la-magnifica-baroque-ensemble-enrico-casazza

dall’8 agosto al 25 settembre 2026

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Rassegna teatrale e musicale a cura di Tamara Balducci

Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci (XIV Edizione), che ospita artisti del panorama nazionale, portando delle serate di spettacolo dal vivo sia in luoghi ad esso dedicati, sia in spazi non convenzionali. Un programma diffuso con 22 spettacoli, 2 produzioni internazionali, concerti, circo contemporaneo, laboratori aperti alla cittadinanza e installazioni.

Un percorso che mette in dialogo artisti e compagnie affermate, nuove realtà e giovani talenti, valorizzando luoghi, linguaggi e forme espressive diverse. L’appuntamento della settimana:

8 agosto ore 21 all’Arena Francesca da Rimini (SGR Live)

Lost in Rock

Ingresso libero Info: www.lecittavisibili.com

domenica 9 agosto 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Anna von Hausswolff – Iconoclasts Tour

Sezione Percuotere la Mente della Sagra Musicale Malatestiana – In collaborazione con Mind Marea

Artista dalla creatività vasta e imprevedibile, Anna von Hausswolff è capace di fondere tradizione e sperimentazione in modi sorprendenti, mettendo al centro del suo sound l’organo a canne.

Un approccio che si traduce sia in brani rock monumentali e cupi, sia in pezzi intimisti per organo.

Tra percussioni riverberanti, organi sussurranti e chitarre pulsanti, la voce magnetica di Anna von Hausswolff guida il pubblico in un mondo emotivo di segreti, desideri, dolore e bellezza.