Brunori Sas: nuova tournée teatrale “TUTTOBRUNORI”

Tappa a Bologna il 19 ottobre 2026 @ Teatro Europauditorium

BOLOGNA – BRUNORI SAS

DOPO UN ANNO RICCO DI MUSICA, RICONOSCIMENTI E NUOVE AVVENTURE

ARRIVA NEL 2026 LA TOURNÉE TEATRALE

TUTTOBRUNORI

AL VIA AD OTTOBRE IL NUOVO SPETTACOLO

TRA CANZONI E MONOLOGHI

IL DOCUMENTARIO “BRUNORI SAS – IL TEMPO DELLE NOCI”

SU RAI 3 E RAIPLAY

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas guarda al 2026 annunciando oggi la tournée teatrale TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI.

Dario Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono -il teatro- con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.

La Spezia, Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Napoli, Roma, Assisi, Catania, Palermo, Bari: queste le città che a partire dal prossimo ottobre e per tutto il mese di novembre saranno toccate dalla tournée teatrale.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI è insieme esperienza di ascolto e di racconto, dove Brunori -da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri- offre al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

I biglietti per le date di TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di mercoledì 12 novembre su wwww.vivoconcerti.com, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 17 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

In attesa di vivere l’esperienza di TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI nei teatri, per approfondire l’universo brunoriano è disponibile in anteprima su RaiPlay -e sarà trasmesso su Rai 3 martedì 2 dicembre alle 15.25– il documentario “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, firmato da Giacomo Triglia e presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: un ritratto sincero e poetico, capace di restituire tutta la complessità e la delicatezza di uno dei cantautori più amati della scena italiana.

Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI || TEATRI 2026

IL CALENDARIO

Venerdì 2 ottobre 2026 | La Spezia, Teatro Civico – data zero

Domenica 4 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano Teatro degli Arcimboldi

Lunedì 12 ottobre 2026 | Genova, Teatro Carlo Felice

Giovedì 15 ottobre 2026 | Torino, Auditorium Lingotto

Domenica 18 ottobre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 19 ottobre 2026 | Bologna, Teatro Europauditorium

Giovedì 22 ottobre 2026 | Trieste, Teatro Rossetti

Venerdì 23 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Martedì 3 novembre 2026 | Napoli, Teatro Augusteo

Giovedì 5 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Venerdì 6 novembre 2026 | Roma, Teatro Conciliazione

Martedì 10 novembre 2026 | Assisi, Teatro Lyrick

Sabato 14 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Domenica 15 novembre 2026 | Palermo, Teatro Politeama

Mercoledì 18 novembre 2026 | Bari, Teatro Petruzzelli