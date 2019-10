Bologna, “La vera Matrix” di Andrea Di Terlizzi oggi alla libreria Ibis

Un incontro aperto a tutti e volto a discutere di tematiche complesse: la libertà umana e le origini di condizionamenti e pressioni a cui siamo quotidianamente sottoposti

BOLOGNA – Analizzare con attenzione i meccanismi condizionanti ai quali gli uomini sono assoggettati sin dalla nascita, le loro motivazioni e i mezzi per poter liberarsene. Questo il principale obiettivo della conferenza “La vera Matrix” che avrà luogo giovedì 17 ottobre a Bologna alle ore 18 presso la libreria Ibis in Via Castiglione 11/bis e sarà organizzata da Andrea Di Terlizzi, creatore del Metodo Sphera, scrittore e fondatore di Inner Innovation Project. L’incontro, aperto al pubblico, ruoterà attorno a tematiche molto dibattute in rete, nell’editoria e dagli youtuber, come la possibile esistenza di una struttura di potere dietro ai governi visibili, che dirige economia, scienza e scelte politiche, allo scopo di limitare la libertà umana e le possibili influenze extra-planetarie sulla nostra esistenza. Ma non è tutto, perché nel corso della conferenza saranno affrontate anche le origini di conoscenza antiche, da cui sono nate scienze come lo Yoga e la Meditazione, e sul loro possibile utilizzo come mezzo per poterci liberare da tutte le influenze negative che subiamo quotidianamente.

“La Meditazione, estrapolata da ogni cultura religiosa, è presentata come il principale veicolo per liberarsi dalle meccaniche che ci mantengono intrappolati in una condizione di non reale libertà e di non visione della realtà – spiega Andrea Di Terlizzi, fondatore di Inner Innovation Project nonché uno dei massimi esperti di Yoga e scienze antiche in Italia – Questa conferenza sarà il punto di partenza per discutere sul presente e sul futuro, articolando le vere origini di questa disciplina e affrontando il tema complesso della libertà umana, ormai sulla bocca di tutti sia nel campo del web sia nel settore dell’editoria”.