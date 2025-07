Bologna Fashion Festival: candidature fino al 15 luglio

BOLOGNA – Ancora pochi giorni per inviare le proposte per essere inseriti nel calendario ufficiale della seconda edizione del Bologna Fashion Festival (BFF), la tre giorni di eventi che si terrà dall’11 al 13 settembre 2025.

Centergross, insieme alle principali istituzioni di Bologna e dell’Emilia-Romagna e alle più rappresentative associazioni di categoria, ha invitato aziende, brand, scuole, associazioni, università, artigiani, designer e creativi a proporre la propria candidatura per partecipare al BFF, l’evento che dà grande valore all’eccellenza della moda italiana fondendo qualità, autenticità e innovazione in un’esperienza diffusa tra sfilate, talk ed esposizioni.

Anche per la prossima edizione il centro storico di Bologna sarà un effervescente palcoscenico di creatività, cultura e stile, con numeri in forte crescita, segno che anche il pubblico sente l’esigenza di sentirsi parte della Grande Bellezza che la città può offrire.

Novità dell’edizione 2025 è l’apertura alla partecipazione anche a soggetti provenienti da fuori regione, invitando realtà attive nei settori della moda, del design, della cultura e della formazione a prendere parte a un’iniziativa che si svolge in una città che, anno dopo anno, si sta affermando a livello globale come polo della creatività.

Un progetto che consacra Bologna tra le nuove mete internazionali della moda

Promosso da Centergross con il sostegno delle più importanti istituzioni nazionali, regionali e locali e le associazioni di categoria, il Bologna Fashion Festival si propone come un potente motore di connessione tra moda, arte, economia e turismo, valorizzando il territorio e proiettando Bologna nel panorama internazionale.

«Dalle sfilate di Summer in Italy e Winter Melody al Bologna Fashion Festival, Bologna si è affermata come una nuova meta internazionale per buyer, stampa, operatori del settore e appassionati di moda, creatività e shopping Made in Italy di alta qualità basato su filiera corta, produzione, creatività – afferma il presidente di Centergross, Piero Scandellari -. Percorriamo questa strada con determinazione, insieme alle istituzioni e alle associazioni di categoria, portando avanti un progetto che non solo valorizza un comparto strategico per la nostra regione, ma genera un impatto concreto in termini di attrattività, occupazione e crescita per le imprese. Siamo leader nazionali nel settore tessile e vogliamo affermarlo con forza, portando l’Emilia-Romagna e Bologna al centro del sistema moda italiano e internazionale.»

Candidature aperte fino al 15 luglio 2025

Attraverso questo invito alla presentazione di proposte, il Festival accoglie idee e iniziative da parte di:

aziende del settore moda

brand emergenti

negozi

scuole e università

istituti di formazione

sartorie, calzolerie, pelletterie

artisti, designer, artigiani e professionisti del settore

Le proposte possono includere sfilate, mostre, installazioni, workshop, incontri tematici, con un focus particolare su innovazione, sostenibilità, artigianalità e nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale applicata alla moda.

Un ruolo strategico sarà affidato a scuole e università, che potranno offrire agli studenti esperienze formative e immersive grazie a collaborazioni con aziende, professionisti e istituzioni.

Saranno valorizzate anche le piccole realtà artigiane, che attraverso la rigenerazione di capi e accessori promuovono una visione di economia circolare.

Un progetto che unisce tutta la città

Il Festival sarà inaugurato dalla grande sfilata Winter Melody, in programma l’11 settembre, con la partecipazione di una selezione di brand di Centergross.

A seguire, una serie di eventi diffusi – sfilate, mostre, incontri, spettacoli, installazioni – saranno realizzati in collaborazione con attività locali, esercizi commerciali, hotel e ristoranti.

L’obiettivo è promuovere il territorio e attrarre buyer, stampa e operatori del settore, creando nuove opportunità di visibilità e sviluppo economico.

Origini e visione

Il Bologna Fashion Festival nasce da esperienze di successo come Winter Melody e Summer in Italy, format che fondono moda, musica e cultura, proponendo dibattiti su temi come l’intelligenza artificiale nel fashion design, il ruolo del Pronto Moda, l’internazionalizzazione del Made in Italy.

L’idea è trasformare lo shopping in un’esperienza culturale integrata, capace di valorizzare le attività locali e potenziare l’attrattività turistica della città.

Come partecipare

Tutti i dettagli, i requisiti di ammissione e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito:

www.bolognafashionfestival.it

Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2025.

Per garantire qualità e coerenza con l’identità del Festival, le iniziative saranno selezionate dal Tavolo della Moda, coordinato dalla Città Metropolitana di Bologna, secondo criteri che premiano innovazione, artigianalità, sostenibilità e uno storytelling di valore.

CANDIDA IL TUO PROGETTO COMPILANDO IL FORM (entro il 15 luglio 2025)

Contatti – Bologna Fashion Festival

BOLOGNA FASHION FESTIVAL: I CRITERI DI AMMISSIONE

Affinità Tematica con la MODA

Ampiezza Interpretativa: l’evento deve interpretare il tema della moda in senso trasversale, esplorando non solo gli aspetti tradizionalmente associati all’abbigliamento e agli accessori, ma anche le connessioni della moda con l’arte, la storia, la tecnologia, la sostenibilità, il food, il design, l’automotive, il cinema, la musica, la formazione, la cultura e il Made in Italy in generale.

Innovazione e Creatività: si auspicano proposte che dimostrino un approccio innovativo e creativo alla moda, inclusi design sperimentali e formati di presentazione originali.

Autonomia Organizzativa e Finanziaria

Autogestione: gli organizzatori dovranno coordinare l’evento in totale autonomia, dalla pianificazione alla realizzazione, senza dipendere logisticamente o finanziariamente dall’organizzazione centrale del Bologna Fashion Festival.

Sostenibilità Finanziaria: i costi dell’evento proposto saranno totalmente a carico degli organizzatori dello stesso.

Promozione del Made in Italy

Produzione Italiana: l’evento deve promuovere prodotti o servizi che sono integralmente Made in Italy, valorizzando la qualità, l’artigianalità e l’innovazione che caratterizzano il brand Italia nel mondo della moda.

Narrativa del Made in Italy: si valorizzano le proposte che includono una forte componente narrativa legata al Made in Italy, capaci di raccontare le storie dietro i marchi, i designer e gli artigiani italiani e, auspicabilmente, bolognesi.

Approvazione della Cabina di Regia

Conformità agli Standard del Festival: tutte le proposte devono essere sottoposte alla cabina di regia del Bologna Fashion Festival per l’approvazione. Questo passaggio assicura che l’evento sia in linea con gli standard qualitativi, etici e di immagine del festival.

Feedback e Revisione: le proposte ricevute saranno valutate e ammesse o meno all’iniziativa BBF unicamente su parere della Cabina di Regia. Può accadere che la Cdr ritenga che vi sia la necessità di un confronto con i proponenti per eventuali aggiustamenti su alcuni aspetti dei progetti presentati, in modo da uniformarli agli obiettivi dell’iniziativa. 3

Dopo il successo della scorsa edizione sono notevolmente cresciute le candidature per partecipare al Bologna Fashion Festival. Tantissimi i progetti già pervenuti alla cabina di regia, a dimostrazione che c’è una grande risposta da parte del tessuto commerciale e imprenditoriale non solo della città e della Regione, ma anche da parte di players prestigiosi di respiro nazionale e internazionale.