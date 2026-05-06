Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 7 a mercoledì 13 maggio

I principali appuntamenti della settimana

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

Per tutti https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti

Under 16 https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16

In particolare segnaliamo queste iniziative:

giovedì 7 maggio ore 17 | Biblioteca Amilcar Cabral. Biblioteconomia critica e inclusiva, incontro in occasione della presentazione del libro Biblioteconomia critica e inclusiva: teorie, pratiche e prospettive di Rossana Morriello e Lucia Sardo, Editrice Bibliografica, 2025. Dialogano con le autrici, Veronica Ceruti – Direttrice del Settore biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, Antonio Ciccarone – Responsabile U.I. Biblioteche di Pubblica Lettura e Specializzate, Sara De Giovanni – Responsabile Centro Flavia Madaschi Cassero LGBTQIA+ Center e Simona Brighetti – Responsabile di Biblioteca Amilcar Cabral e Ufficio coordinamento del Patto per la lettura di Bologna.

L’incontro fa parte del Il Maggio dei libri 2026.

https://www.bibliotechebologna.it/events/biblioteconomia-critica-e-inclusiva-f2252b

giovedì 7 maggio ore 17 | Biblioteca Lame – Cesare Malservisi, Raccontare il lavoro, percorso di letture, memorie e suggestioni sulla storia industriale del nostro territorio, primo appuntamento. L’area a nord del Centro storico di Bologna si sviluppa in più fasi a partire dal Piano regolatore del 1889 e si caratterizza fin da subito come un quartiere operaio e manifatturiero, grazie soprattutto alla vicinanza con la stazione e la linea ferroviaria. Qui nascono e per molti decenni restano attive aziende come A.C.M.A., SABIEM, Officine Minganti, Civolani o Casaralta, solo per citarne alcune. A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, anche l’Istituto Aldini Valeriani verrà spostato dall’antica sede di Santa Lucia in Via Castiglione alla sede attuale di Via Bassanelli, mettendo ancora in più stretta relazione il percorso degli studenti con le realtà lavorative del territorio. Oggi molti di questi luoghi sono scomparsi, completamente abbattuti o riqualificati e trasformati a diverse destinazioni d’uso, resta, però, ancora una forte memoria. Attraverso questo percorso, che vede collaborare il Museo del Patrimonio Industriale con due biblioteche del territorio, Casa di Khaoula e Lame-Cesare Malservisi, si potrà rileggere in una nuova ottica il paesaggio urbano e dargli nuova voce.

https://www.bibliotechebologna.it/events/raccontare-il-lavoro

giovedì 7 maggio ore 17 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Riga 48. “Alì Babà” e altri discorsi, presentazione del volume Riga 48. “Alì Babà” e altri discorsi (Quodlibet, 2025), saranno presenti i curatori Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri in dialogo con Filippo Milani e Camilla Pinto. Tra il 1968 e il 1972 Italo Calvino, Gianni Celati e Guido Neri pensano di realizzare una rivista, e coinvolgono nel progetto Enzo Melandri e Carlo Ginzburg. Il loro intento è di uscire dal cerchio ristretto della letteratura, di superare gli steccati delle discipline e dei saperi settoriali per realizzare qualcosa di nuovo e adeguato a un’epoca di grandi cambiamenti politici, sociali e culturali. Si apre così una fitta discussione, attraverso lettere, incontri, resoconti, protocolli, postille, rettifiche, destinata a protrarsi a fasi alterne fino al 1974. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

https://www.bibliotechebologna.it/events/riga-48-ali-baba-e-altri-discorsi

giovedì 7 maggio ore 17.30 | Casa Carducci. Poesie (1975 – 2025), Franco Buffoni presenta Poesie (1975 – 2025) (Mondadori, “Lo Specchio” 2025) in dialogo con Stefano Colangelo.

Evento promosso in collaborazione con Lo Spazio Letterario. Il volume raccoglie per la prima volta in forma organica l’intero arco della produzione poetica di Buffoni, restituendo un percorso che attraversa cinquant’anni di scrittura (dagli esordi degli anni Settanta fino alle prove più recenti) e offrendo al contempo una prospettiva critica complessiva grazie al saggio introduttivo di Massimo Gezzi, che si configura come guida alla lettura e strumento di orientamento all’interno dell’opera.

https://www.bibliotechebologna.it/events/poesie-1975-2025-franco-buffoni

giovedì 7 maggio ore 17.45 | Biblioteca Salaborsa, Sala bebè. Piccolissime, filastrocche e storie per bambine e bambini da 0 a 36 mesi. Un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra bambini, suoni, parole, figure e per incontrare storie perfette per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria, a partire da due settimane prima delle attività, chiamando il numero 051 2194460 negli orari di apertura della biblioteca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/piccolissime-2026

venerdì 8 maggio ore 15.15 | Biblioteca Borgo Panigale – Miriam Ridolfi. Gruppo di lettura 14+, nuova stagione del gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dai 14 anni. I partecipanti che leggono (guardano film e serie, ascoltano musica, disegnano fumetti…) si ritrovano in biblioteca coordinati dalle bibliotecarie Erika e Francesca, in collaborazione con la libraia Silvia.

https://www.bibliotechebologna.it/events/gruppo-di-lettura-14

venerdì 8 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Energie Micropolitane, presentazione del libro Energie Micropolitane (Touring Club, 2026) con Matteo Lepore, Renzo Macelloni, Costanza De Stefani, Milena Gabanelli, Massimiliano Colombi, Marco Marcatili e Ottavio Di Brizzi. Il volume documenta e analizza l’esperienza del Comune di Peccioli come caso di rigenerazione territoriale fondato su un modello avanzato di economia circolare, reinvestimento pubblico e partecipazione comunitaria. L’incontro è realizzato in collaborazione con Touring Club Italiano.

https://www.bibliotechebologna.it/events/energie-micropolitane

sabato 9 maggio ore 10.30 | Luoghi vari. Segui le frecce, visite guidate alle mostre Niente è impossibile per noi! di Eva Lindström e Abrabolex di Blexbolex. Segui le frecce è il programma di visite guidate alle mostre dedicate a grandi autrici e autori di letteratura per l’infanzia che si svolgono in luoghi storici della città, curato da Hamelin e promosso da Fondazione Carisbo, in occasione di BOOM! Crescere nei libri e Bologna Children’s Book Fair. I percorsi comprendono le visite guidate a due mostre e sono dedicati alle famiglie, gratuiti su prenotazione. Per info e iscrizioni scrivere a: segreteria@hamelin.net https://www.bibliotechebologna.it/events/visite-guidate-alle-mostre-niente-e-impossibile-per-noi-di-eva-lindstrom-e-abrabolex-di-blexbolex

sabato 9 maggio ore 10.30 | Biblioteca Luigi Spina. Librinfamiglia, consigli di lettura e storie ad alta voce per famiglie con bebè 0-2 anni. Per prenotare scrivi a bibliotecalspina@comune.bologna.it o chiama il numero 0512195341.

https://www.bibliotechebologna.it/events/librinfamiglia

sabato 9 maggio ore 17 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. L’alba dei leoni. La saga dei Florio, Stefania Auci parla del suo libro L’alba dei leoni. La saga dei Florio (Nord, 2026) con Arturo Balostro. 1772. Bagnara Calabra è un pugno di terra rubato alla montagna, stretto tra rocce e mare. Scuro, compatto, chiuso. Ma è così, ed è la casa della famiglia Florio. Niente è facile, per loro, ogni cosa deve essere difesa con fatica e determinazione: una vita fondata sull’orgoglio del proprio nome, sulla certezza che il presente è, insieme, un’eco del passato e la promessa del futuro. L’incontro è realizzato in collaborazione con la Casa Editrice Nord e Mondadori Bookstore e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/l-alba-dei-leoni-la-saga-dei-florio

sabato 9 maggio ore 18.15 | Cinema Modernissimo, Piazza Re Enzo. Era meglio il libro? Un anno di scuola, continuano gli appuntamenti in cui un film e il libro da cui prende vita vengono messi a confronto. Si parte da Un anno di scuola, racconto di Giani Stuparich, scritto nel 1929 e ambientato all’inizio del Novecento, per arrivare all’omonimo adattamento cinematografico contemporaneo diretto da Laura Samani nel 2025. Interviene Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna. Sono disponibili promozioni per chi ha la tessera delle Biblioteche comunali di Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/era-meglio-il-libro-un-anno-di-scuola

domenica 10 maggio dalle ore 10 | Porta Pratello, via Pietralata 58. Sant Jordi. La festa delle librerie indipendenti bolognesi | 2026, anche se in ritardo, quest’anno torna a Porta Pratello, in occasione della Festa di Sant Jordi del 23 aprile e della Liberazione del 25 Aprile, dopo le riuscitissime edizioni degli anni passati, Sant Jordi. Festa delle librerie indipendenti bolognesi. Se la Giornata mondiale del libro del 23 aprile è in concomitanza con la festa di Sant Jordi in Catalogna, perché non cogliere l’occasione per una giornata a Bologna di banchetti, presentazioni di libri, birre e vini indipendenti?

In caso di maltempo, l’appuntamento è confermato: le librerie saranno disposte nella parte porticata di Porta Pratello e gli incontri tenuti in Sala Cenerini, al secondo piano del chiostro.In collaborazione con Hispania Asociación Cultural, Mercato Sonato, Arci Bologna, nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/events/sant-jordi-9721ab

lunedì 11 maggio ore 9.45 | Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Voci di primavera. Letture condivise per la mente e il cuore, incontri di lettura ad alta voce di articoli di giornali, riviste e brani di libri, seguiti da un momento di confronto, rivolti ad adulti, presso la Biblioteca Corticella Luigi Fabbri. L’ingresso è libero e gratuito. A cura delle bibliotecarie.

https://www.bibliotechebologna.it/events/voci-di-primavera-letture-condivise-per-la-mente-e-il-cuore

lunedì 11 maggio ore 15 | Biblioteca Luigi Spina – Casa Gialla. 5 sensi per le 5 vie del benessere, un percorso esperienziale e narrativo per aiutarci a ritrovare il nostro benessere nella quotidianità, fornendo per ognuno dei cinque sensi, una prospettiva alternativa a quella abituale e collegata a ciascuna delle “cinque vie del benessere”. Il percorso, ideato in collaborazione con il CSM ZANOLINI, è un progetto Recovery College e si svolgerà negli spazi di Casa Gialla. L’appuntamento dell’11 maggio è dedicato al senso del tatto.

https://www.bibliotechebologna.it/events/5-sensi-per-le-5-vie-del-benessere

martedì 12 maggio ore 18 | Biblioteca Amilcar Cabral. Rendere pulito il mondo, letture collettive e incontro con Françoise Vergès, Incontro in occasione della presentazione del libro Rendere pulito il mondo: capitalismo razziale e lotta decoloniale di Françoise Vergès, ombre corte – collana Ecologiche, 2026. Dietro lo splendore delle metropoli e il decoro delle nostre vite si nasconde un’economia politica invisibile. In questo libro, Françoise Vergès ribalta la prospettiva sul concetto di igiene e cura, ponendo una domanda scomoda: chi riempie di rifiuti il pianeta e chi è condannato a fare pulizia? Dalla gestione dei rifiuti alle pulizie domestiche e industriali, l’autrice svela i meccanismi del capitalismo razziale, al cui interno i costi ambientali e umani vengono sistematicamente scaricati sui corpi delle donne, dei migranti e delle popolazioni razzializzate. Un percorso promosso da ombre corte in collaborazione con Biblioteca Amilcar Cabral, La Casa del Mondo, Libreria delle donne di Bologna

https://www.bibliotechebologna.it/events/rendere-pulito-il-mondo

martedì 12 maggio ore 18 | Biblioteca Italiana delle Donne. Una come lei 2026, Una come lei è il titolo di una poesia di Anne Sexton. La poeta unì l’urgenza di comunicare all’esigenza di nominare un problema taciuto: la condizione naturale e innaturale di una soggettività femminile che cercava spazio e parola all’interno della società, in cui pubblico e privato erano inconciliabili, e si era quello che si sarebbe dovute essere. L’incontro del 12 maggio presenta Beatrice Achille e Lidia Riviello, con una doppia formula: laboratorio e incontro pubblico.

https://www.bibliotechebologna.it/events/una-come-lei-2026

martedì 12 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Sala della Musica. Fumetti sul vinile, in occasione dei settant’anni dalla nascita di Andrea Pazienza, Otto Gabos racconta le copertine da lui realizzate per svariati album musicali, per poi proseguire con un’esplorazione di altri fumettisti che si sono confrontati con il mondo discografico. Interviene Alberto Sebastiani, studioso di fumetti e docente Iulm. Otto Gabos, autore e docente Accademia di Belle Arti Bologna. Iniziativa promossa dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle attività di Bologna Città della Musica UNESCO.

https://www.bibliotechebologna.it/events/fumetti-sul-vinile

mercoledì 13 maggio ore 17 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Oltre il baratro. Ripensare la sinistra e la democrazia, Achille Occhetto presenta il suo nuovo libro edito da Passigli Editore, 2026. Coordina Stefano Passigli. Vi è un filo rosso che collega le tante riflessioni di questo libro di Achille Occhetto: la convinzione che valori come libertà ed eguaglianza, fondamentali per l’umana convivenza, sono inscindibili dalla democrazia, e che le concrete vicende della politica condizionano la qualità della nostra vita e richiedono il nostro impegno. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/oltre-il-baratro-ripensare-la-sinistra-e-la-democrazia-90799d

mercoledì 13 maggio ore 17.30 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Ieri è il momento giusto, Paolo Kessisoglu parla del suo libro Ieri è il momento giusto (Solferino, 2026) con Massimo Marino. Federico ha poche soddisfazioni ma molte certezze: sa qual è il suo posto nel mondo, anche se ci sta scomodo, tra una figlia adolescente in crisi, un’ex moglie polemica e un lavoro di fotografo che non è mai decollato. Ma in una mattina di luglio, dalla Francia arriva la notizia destinata a capovolgere tutto: suo padre Giovanni è morto all’improvviso, durante un soggiorno ad Arles. E nella cittadina francese non lo aspettano solo tristi adempimenti burocratici, ma la sorpresa della sua vita: Giovanni non è affatto quello che credeva. L’incontro fa parte della rassegna Le Voci dei libri e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche

https://www.bibliotechebologna.it/events/ieri-e-il-momento-giusto

Fino al 31 maggio 2026 | BOOM! Crescere nei libri, torna a Bologna e nella città metropolitana BOOM! Crescere nei libri, il più importante festival nazionale dedicato ai libri, all’illustrazione e al fumetto per l’infanzia in occasione di Bologna Children’s Book Fair. Per quasi due mesi la città è invasa da oltre 50 mostre, più di 150 appuntamenti tra laboratori e incontri, ospiti, performance, proiezioni, spettacoli, presentazioni di libri, attività per le scuole e visite guidate. BOOM! Crescere nei libri è promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna e gode del patrocinio di IBBY (International Board on Book for Young people) Italia.

https://www.boomcrescereneilibri.it/

Mostre:

Dall’11 maggio al 6 giugno. Biblioteca Casa di Khaoula. Che cos’è un bambino? | Mostra

Esposizione delle opere realizzate dai bambini a Bologna e a Tensta. I ritratti realizzati dai bambini a Tensta e a Bologna nel corso dei laboratori creativi del progetto Che cos’è un bambino? vengono esposti in entrambe le città, celebrando la bellezza della diversità e la vicinanza dei sentimenti infantili. Si partirà a Casa di Khaoula, dove i ritratti realizzati in biblioteca andranno ad aggiungersi a quelli dei bambini di Tensta, dando vita ad una mostra in cui i ritratti dei bambini e delle bambine sono in dialogo tra loro e visitabile dall’11 maggio al 6 giugno. In seguito le opere voleranno tutte insieme a Tensta per la tappa finale della mostra e del progetto realizzato in collaborazione tra la Tensta Bibliotek di Stoccolma e Casa di Khaoula a Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/che-cos-e-un-bambino-mostra

Fino al 13 maggio. Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Birdwatching.

Mostra fotografica di Renato Mazzanti. Le immagini della mostra sono state realizzate nelle ex risaie di Bentivoglio dove acqua e luce si incontrano creando scenari di grande suggestione.

“Sono appassionato di natura e fotografia, vado alla scoperta di zone umide con la passione paziente del fotografo naturalista” (Renato Mazzanti). La mostra è visitabile a ingresso libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/birdwatching

Fino al 16 maggio | Biblioteca Salaborsa, Scuderie. Le Signore delle Camelie. L’obiettivo di Isabella Franceschini dà volto e voce a chi ogni giorno affronta la tubercolosi, che ancora rappresenta nel mondo una delle maggiori sfide per la salute pubblica. La mostra fotografica Le Signore delle Camelie, a cura di Lorenzo Balbi, per Stop TB Italia ODV, accompagnata da tre talk aperti alla cittadinanza, invita a fermarsi, osservare e comprendere come la salute sia anche (e soprattutto) una questione sociale, culturale e umana.

https://www.bibliotechebologna.it/events/le-signore-delle-camelie

Fino al 6 giugno, Biblioteca Salaborsa. Piazza coperta. Pittori di cinema. Altri sguardi.

Si rinnova nel cuore della città l’esposizione dedicata ai manifesti che hanno fatto la storia del cinema e reso celebri i Maestri Pittori Cartellonisti Italiani. La nuova selezione rende omaggio ad alcuni grandi registi del cinema degli anni Cinquanta/primi Sessanta, celebrando l’arte di Manfredo Acerbo, Averardo Ciriello, Renato Casaro, Silvano Campeggi, Ercole Brini, Giorgio Olivetti, Maro e Dante Manno. I manifesti esposti provengono dalla SacWebphoto.con cui la Cineteca di Bologna sta portando avanti una proficua partnership. Il progetto, frutto di anni di lavoro e passione, prende vita dall’imponente archivio della SAC (Servizi Ausiliari Cinema) e dalla collaborazione con numerosi collezionisti e ha già recuperato, restaurato e reso disponibile sul sito SacWebphoto.it gran parte delle opere realizzate da questi grandi artisti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/pittori-di-cinema-altri-sguardi

Fino al 13 giugno | Biblioteca dell’Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti. Golpe, Wolf, Lupambolo. Wolfango illustratore

Esposizione dedicata a Wolfango Peretti Poggi. Questa mostra, nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, inserita nella rassegna WOLFANGO 100 – 100 WOLFANGO, nasce per celebrare il centenario della nascita del pittore Wolfango Peretti Poggi e si propone di far conoscere un aspetto meno noto ma fondamentale della sua produzione: Wolfango illustratore. Un’attività spesso rimasta in ombra, anche a causa dei numerosi pseudonimi utilizzati dall’artista nel corso di oltre settant’anni di carriera. Golpe, Wolf, Lupambolo, Anonimo bolognese del XX secolo, Golpetto, P.P. Vulpes sono solo alcuni dei nomi con cui il Maestro firmava le sue illustrazioni. Saranno esposti lavori ispirati a Dante, Parini, Perrault, Grimm, Alice e Salgari, oltre a tavole medico-scientifiche inedite. Un focus particolare sarà dedicato al libro Gesù oggi, che nel 1966 vinse il primo premio alla Fiera del Libro per ragazzi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/golpe-wolf-lupambolo-wolfango-illustratore-mostra