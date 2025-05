Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 15 a mercoledì 21 maggio

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

Per tutti https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti

Under 16 https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16

In particolare segnaliamo queste iniziative:

giovedì 15 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. L’oracolo vi parla. Aspettando Gender Bender, Liv Strömquist parla del suo ultimo libro L’oracolo vi parla (Fandango, 2025) con Cristina Portolano, con la traduzione di Samanta K. Milton Knowles.Liv Strömquist è una delle più note fumettiste svedesi ed è anche una popolare dj radiofonica e un’attivista che si occupa di tematiche femministe e politiche di accoglienza. L’evento è realizzato in collaborazione con Gender Bender, Fandango Libri e la libreria La confraternità dell’uva, e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/l-oracolo-vi-parla-aspettando-gender-bender

venerdì 16 maggio ore 15.30 | Biblioteca J. L. Borges. Leggerino, il gruppo di lettura per la fascia di età 11-13 anni parlerà del libro Dammi mille baci: un bacio dura un attimo, mille baci possono durare un’eternità di Tillie Cole, Always Publishing.

https://www.bibliotechebologna.it/events/leggerino-2024-25

venerdì 16 maggio ore 17 | Biblioteca Casa di Khaoula. Parliamo di Simenon, Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna, incontra il pubblico delle biblioteche Casa di Khaoula, Lame – Cesare Malservisi e Corticella – Luigi Fabbri per una chiacchierata informale aperta a domande e curiosità su Georges Sim (come si firmava agli esordi) e sul Georges Simenon maturo, creatore di Maigret, autore dei “romanzi duri”, liégeois diventato cittadino del mondo, che cercando se stesso seppe raccontare le paure, le ossessioni, le atmosfere del Secolo breve. In collaborazione con Cineteca di Bologna in occasione della mostra Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere.

https://www.bibliotechebologna.it/events/parliamo-di-simenon-biblioteche-casa-di-khaoula-lame-e-corticella

venerdì 16 maggio ore 18 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Memoria e storia dei Sindaci di Bologna dal 1945 al 1993, incontro dedicato al sindaco Guido Fanti. Saluto del Sindaco Matteo Lepore. Intervengono Roberto Balzani, Marco Cammelli, Rossella Vigneri. Il programma si rivolge a tutta la comunità cittadina, a partire dalla scuola, per conoscere e riflettere sulla storia di un passato recente, ancora in stretta relazione col presente, sul quale vale la pena stimolare riflessioni e confronto pubblico.

https://www.bibliotechebologna.it/events/memoria-e-storia-dei-sindaci-di-bologna-dal-1945-al-1993

sabato 17 maggio ore 10 | PassaPorta – Treno della Barca. Treno della Barca – Portici di Bologna Patrimonio dell’umanità Unesco, camminata di storia e architettura condotta da Federica Legnani e Maria Beatrice Bettazzi. Bologna è la Città dei Portici, con oltre 62 km tutti da scoprire lungo l’intero il tratto urbano, tra cui anche il tratto del Treno della Barca. I Portici di Bologna sono stati iscritti nella Lista UNESCO del Patrimonio Mondiale il 28 luglio 2021. Si tratta di un sito seriale che comprende 12 gruppi di portici e le circostanti aree edificate, situati all’interno del Comune di Bologna, e costruiti dal XII secolo fino ad oggi. Definiti come proprietà privata per uso pubblico, questi insiemi di portici sono diventati espressione ed elemento dell’identità urbana di Bologna.

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/events/treno-della-barca-portici-di-bologna-patrimonio-dell-umanita-unesco

sabato 17 maggio ore 10.30 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Pimpa dappertutto, letture per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni, nell’ambito della rassegna Buon compleanno Pimpa! promossa da Franco Cosimo Panini Editore insieme a biblioteche e realtà della Città Metropolitana di Bologna. L’evento fa parte di BOOM! Crescere nei libri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/pimpa-dappertutto-salaborsa-ragazzi

sabato 17 maggio | Casa Carducci. La notte dei musei, in occasione della Notte Europea dei Musei, Casa Carducci e il Museo civico del Risorgimento saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 24. Dalle 20 alle 24 il biglietto di ingresso costerà 1 euro. Dalle ore 20, ogni trenta minuti circa, breve visita accompagnata a Casa Carducci (fino ad esaurimento posti – max 15 per turno).

Dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23 gli operatori del Museo civico del Risorgimento, riconoscibili con la spilletta CHIEDIMI, saranno disponibili ad illustrare le raccolte permanenti del museo. La mediazione è rivolta a tutte le persone: singole, in piccoli gruppi o con la famiglia.

Dalle 21 alle 23.30: illuminazione straordinaria notturna del Monumento a Giosuè Carducci, capolavoro dello scultore Leonardo Bistolfi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/la-notte-dei-musei

lunedì 19 maggio ore 13 | Biblioteca Luigi Spina. Digitale facile: le app di Google, incontro di formazione sulle funzioni delle app di Google. Impareremo a usare al meglio i principali strumenti Google per semplificare attività quotidiane e lavorative, migliorando produttività e collaborazione. Esploreremo Drive, Docs, Sheets, Gmail, Meet, Calendar, Slides e Forms con esempi pratici.

https://www.bibliotechebologna.it/events/digitale-facile-google-suite

lunedì 19 maggio ore 15 | Casa Carducci. Poètimo – Al centro della parola, giornata di presentazione del progetto POÈTIMO – Al centro della parola: 20 giovani poeti ospiti del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna discutono di scrittura a partire dalla radice etimologica di una parola. Saranno presenti Sabrina Amadori, Maria Chiara Arduini, Silvia Atzori, Davide Avolio, Stefano Bottero, Riccardo Canaletti, Federico Carrera, Giorgiomaria Cornelio, Valentina Furlotti, Gianluca Furnari, Dimitri Milleri, Stefano Modeo, Luca Mozzachiodi, Ivonne Mussoni, Luigi Riccio, Gloria Riggio, Silvia Righi, Mattia Tarantino, Rudy Toffanetti.

In dialogo con i giovani poeti del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna.

Il progetto fa parte di Classico Futuro Festival, iniziativa dedicata alla riscoperta della classicità nella poesia di oggi, promossa dal Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna con il contributo di Fondazione Carisbo, Centro Per il Libro e la Lettura, Comune di Bologna e con la collaborazione di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/poetimo-al-centro-della-parola

lunedì 19 maggio ore 18 | Cinema Modernissimo. Era meglio il libro? La trappola di Maigret, proseguono gli appuntamenti in cui un film e il libro da cui prende vita vengono messi a confronto. Si parte dal romanzo La trappola di Maigret (Maigret tend un piège) di Georges Simenon pubblicato per la prima volta nel 1955, per arrivare al film del 1958 Il commissario Maigret (Maigret tend un piège) del regista francese Jean Delannoy.,Intervengono Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna.Sono disponibili speciali promozioni per chi possiede la tessera di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/era-meglio-il-libro-la-trappola-di-maigret

martedì 20 maggio ore 17.30 | Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti. Dal romanzo al museo. il gruppo di lettura con visite a musei, mostre, luoghi di Bologna parlerà del libro di Giovanna Tilche, Maria Gaetana Agnesi. Matematica e compassione, Rizzoli. Mercoledì 21 maggio alle ore 10.30 visiterà l’Accademia dell’Istituto delle Scienze di Via Zamboni, 31.

https://www.bibliotechebologna.it/events/dal-romanzo-al-museo

mercoledì 21 maggio ore 16 | Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara, 123. Fare il futuro, ultimo di tre incontri con il gdl per ragazze e ragazzi Lame di libri per leggere, fare e immaginare il futuro. Attraverso le suggestioni provenienti da film e libri e dalla visita alla Fabbrica del Futuro del museo definiremo lo scenario futuro in cui ambienteremo il gioco di ruolo di cui ragazze e ragazzi saranno protagoniste/i durante l’ultimo incontro.

https://www.bibliotechebologna.it/events/fare-futuro

mercoledì 21 maggio ore 17 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Una terra per due popoli, dialogo a partire dal libro di Maher Charif e Issam Nassar, Palestinesi, storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali (Carocci 2025). Introduce e coordina Ignazio De Francesco, curatore del libro.

Intervengono Isabella Camera d’Afflitto, Università La Sapienza di Roma; Lorenzo Cremonesi, giornalista; Gustavo Gozzi, Università di Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/una-terra-per-due-popoli

mercoledì 21 maggio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Morire di pena. 12 storie di suicidio in carcere, Alessandro Trocino parla del suo libro edito da Laterza con Luca Sebastiani e Alessandro Bergonzoni. Morire di pena racconta dodici storie di persone che si sono suicidate o sono morte in circostanze poco chiare in carcere negli ultimi anni. Il libro di Alessandro Trocino è un modo per uscire dalla logica asettica della statistica, per non limitarsi a una fredda conta dei morti ma per raccontare queste persone da vive e capire perché è andata a finire così. Dodici storie ricostruite attraverso le testimonianze dei familiari, i referti medici, gli atti della burocrazia penitenziaria e le carte dei magistrati. L’evento è realizzato in collaborazione con la Camera Penale di Bologna, l’associazione Extrema Ratio ed Editori Laterza.

https://www.bibliotechebologna.it/events/morire-di-pena-12-storie-di-suicidio-in-carcere

Fino al 10 marzo 2026 | Leggere Simenon nelle biblioteche, in parallelo alla mostra Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere, organizzata dalla Cineteca di Bologna e allestita presso la Galleria del Cinema Modernissimo fino all’8 febbraio 2026, le biblioteche del Settore biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna organizzano un gruppo di lettura itinerante incentrato su alcuni romanzi di Simenon, nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Il gruppo di lettura, che ha preso vita qualche giorno dopo l’inaugurazione della mostra e concluderà i suoi incontri a marzo 2026, si svolge nelle biblioteche comunali di Bologna con appuntamenti a cadenza mensile, di volta in volta in una sede differente. Le biblioteche che ospiteranno il gruppo di lettura itinerante hanno scelto un’opera di Simenon in sintonia con le proprie vocazioni, specializzazioni e tematiche di interesse, nonché con le specificità del quartiere e del territorio.

I libri proposti sono disponibili al prestito fisico presso le biblioteche, al prestito digitale su EMILIB – Emilia Digital Library e in vendita nelle librerie.

https://www.bibliotechebologna.it/lang/it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti/leggere-simenon-nelle-biblioteche

Mostre:

Fino al 17 maggio, Biblioteca Luigi Spina – Casa Gialla. Mostra memoria fotografica del paese, a cura di Claudia Marini, in occasione della ventiquattresima edizione della manifestazione Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio, organizzata dalla Regione Emilia Romagna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/mostra-archivio

Fino al 19 maggio, Sala Falcone e Borsellino Quartiere Borgo Panigale-Reno. Il mito scolastico della marcia su Roma, mostra storico-documentaria a cura di Gianluca Gabrielli, storico e insegnante. L’esposizione propone due percorsi paralleli: una ricostruzione dell’evento con materiali storico-documentali e la trasfigurazione mitica che svolse la scuola di regime. Da un lato quindi ricostruzione storica della presa del potere del fascismo con la marcia su Roma – ottobre 1922 – dall’altro il disvelamento dei meccanismi di propaganda con il ricorso agli elementi tipici della narrazione mitica e leggendaria, della produzione di miti a uso collettivo. La mostra è promossa da ANPI Sezione Brigata Bolero, ANPI Sezione Tarozzi, ANPI Sezione Ventura e Quartiere Borgo Panigale Reno ed è visitabile negli orari di apertura della Biblioteca Orlando Pezzoli.

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-mito-scolastico-della-marcia-su-roma-741b19

Fino al 24 maggio, Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Buon compleanno Pimpa.

Franco Cosimo Panini Editore dedica una mostra a Pimpa, icona della letteratura per l’infanzia che ha fatto crescere – e tuttora fa crescere – generazioni di lettori. Allegra, vivace e curiosa, la cagnolina a pallini rossi appare per la prima volta il 13 luglio 1975 sulle pagine del Corriere dei Piccoli. E quello spirito di gioia e scoperta, che la caratterizza, è trasportato nell’esposizione in Salaborsa dove i bambini sono i veri protagonisti e possono vivere il mondo della Pimpa, entrando nella sua casa, leggendo e guardando i suoi cartoni animati. Sono presenti isole interattive con i disegni originali di Altan. Il progetto espositivo è composto inoltre da pannelli che raccontano il mondo di Pimpa con un focus sul potere narrativo del fumetto. La linea del tempo, dedicata all’intrattenimento per ragazzi in Italia, nell’editoria e in televisione dagli anni settanta ad oggi, accompagna gli adulti in un viaggio nella loro infanzia. La sezione Pimpa off, mostrerà l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ e simbolo di libertà e inclusività.

https://www.bibliotechebologna.it/events/buon-compleanno-pimpa-mostra

Fino al 24 maggio, Biblioteca dell’Archiginnasio. Leggere le figure per leggere il mondo.

Leggere le figure, la storica collana dedicata ai picture book all’interno del catalogo Mondadori, compie 35 anni: libri selezionati per la loro bellezza, per la capacità di incuriosire, suscitare domande e dare possibili risposte, libri sul mondo più vicino e su quello da scoprire. Sono oltre duecento titoli della collana, creata pensando a letture per nuovi piccoli lettori e lettrici, e figure attraverso cui far leggere storie e leggere il mondo. La collana pubblica autori e autrici che erano e sono diventati pietre miliari della letteratura illustrata per l’infanzia contemporanea: da Eric Carle a Beatrix Potter, da David McKee a Michael Rosen e Helen Oxenbury, da Richard Scarry a Nicoletta Costa. In mostra è possibile vedere le edizioni originali di questi classici, ma anche le voci contemporanee di Leggere le figure – Isabelle Arsenault, Chris Riddell, Fabian Negrin, Giulia Orecchia, Gaia Stella, Ilaria Zanellato… – chiamate per la mostra a rendere un omaggio disegnato a storie e personaggi imprescindibili della collana.

https://www.bibliotechebologna.it/events/leggere-le-figure-per-leggere-il-mondo-mostra

Fino al 31 maggio, Circolo Arci Benassi, Viale Sergio Cavina, 4. I luoghi del quartiere Savena ieri e oggi, mostra fotografica a cura della Biblioteca Natalia Ginzburg, del Circolo Arci Benassi e di Arci Bologna. L’obiettivo del progetto non è solo fare conoscere il patrimonio fotografico custodito dalla Biblioteca N. Ginzburg ma soprattutto attivare la consapevolezza dell’appartenenza al territorio, la condivisione dei ricordi del quartiere e il dialogo tra cittadini di generazioni diverse

https://www.bibliotechebologna.it/events/i-luoghi-del-quartiere-savena-ieri-e-oggi

Fino al 13 giugno, PassaPorta – Treno della Barca, via Nullo Baldini 3A. 17 Obiettivi per salvare il mondo, ogni anno, gli albi più belli e più innovativi provenienti da tutto il mondo, da tantissime culture e tradizioni grafiche arrivano in città per il BolognaRagazzi Award (BRAW), il premio che la Bologna Children’s Book Fair attribuisce alla straordinaria produzione editoriale internazionale di libri con le figure. In occasione dei suoi sessant’anni il BRAW si è festeggiato dedicando la sua categoria speciale al grande tema della sostenibilità, in linea con l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con il Sustainable Development Goals Book Club.

L’attenzione alla lotta contro la povertà e contro le disuguaglianze sociali, economiche, di genere, la sensibilizzazione verso la parità di diritti, la natura e le sfide del cambiamento climatico sono alcuni dei nodi al centro della mostra 17 Obiettivi per salvare il mondo: l’esposizione è un’occasione speciale per scoprire una selezione dei magnifici albi del premio che costruiranno un ponte tra la fiera e la città grazie alla donazione di libri di Bologna Children’s Book Fair a PassaPorta, progetto al Treno della Barca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/17-obiettivi-per-salvare-il-mondo-mostra