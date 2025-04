Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 10 a mercoledì 16 aprile

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

Per tutti https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti

Under 16 https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16

In particolare segnaliamo queste iniziative:

giovedì 10 aprile ore 17.30 | Biblioteca Borgo Panigale – Miriam Ridolfi. Ricordi dai banchi di scuola, presentazione del libro che raccoglie un centinaio di racconti pubblicati a cura di Auser Insieme APS Bologna, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 sulla scuola dell’Italia centro-settentrionale tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta del Novecento. Sono ricordi di insegnanti, di amicizie preziose, di momenti spensierati o tristi, di esperienze di crescita, di piccole trasgressioni, di paure per il presente e per il futuro, ma anche di speranze e di emancipazione grazie all’esperienza scolastica. Il volume è arricchito da molte fotografie. Ne parlano Antonella Lazzari, Mirella D’Ascenzo e le curatrici Daniela Cannetti, Loretta Finelli e Marina Grazia. L’evento fa parte della XXI edizione della Festa internazionale della storia.

https://www.bibliotechebologna.it/events/ricordi-dai-banchi-di-scuola

giovedì 10 aprile alle 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione, Simona Ruffino parla del suo libro Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione (Apogeo, 2025) con Cathy La Torre. Introduce Federica Mazzoni, modera Sabrina Camonchia. L’incontro è realizzato in collaborazione con Apogeo, Feltrinelli Librerie e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/non-tutto-e-come-appare-contro-la-cultura-della-manipolazione

venerdì 11 aprile ore 15.30 | Biblioteca Natalia Ginzburg. Avamposto di Lettura 2024-25, gruppi di lettura per ragazze e ragazzi.Se hai dagli 11 ai 16 anni e ti piace leggere, puoi frequentare un gruppo di lettura e chiacchierare di libri, film, fumetti, incontrare e intervistare scrittori.Puoi venire a tutti gli incontri oppure scegliere quelli della biblioteca più vicina a te. Porta una storia che ti è piaciuta da condividere e consigliare agli altri. Gli incontri si tengono in presenza. Porta una storia che ti è piaciuta da condividere e consigliare agli altri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/avamposto-di-lettura-2024-25-bibl-ginzburg

venerdì 11 aprile ore 17.30 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Bologna e i luoghi dello sport: mappe, memorie, identità di una città, all’interno della Festa della Storia 2025, tavola rotonda a partire dai risultati del progetto ALMA IDEA 2022 La produzione culturale dello sport e la città: luoghi, memoria, identità, partecipazione. Intervengono Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna; Maria Chiara Corazza, Biblioteca Salaborsa; Giovanna Russo, Università di Bologna; Mirella D’Ascenzo, Università di Bologna; Nicola Sbetti, Università di Bologna; Ivo Stefano Germano, Università del Molise; Valerio della Sala, Università Autonoma di Barcelona; Carlo Caliceti, BFC 1909; Roberto Meglioli, Uisp – Nazionale; Enrico Balestra, Uisp – Emilia-Romagna; Marco Rondoni, Hippogroup SpA. L’incontro, curato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna in collaborazione con Salaborsa, sarà una riflessione e un confronto sul tema del legame tra la città e lo sport. Nell’occasione sarà inoltre presentata la nuova sezione Bologna dello Sport del sito Bologna on line che renderà disponibili al pubblico una serie di materiali e approfondimenti derivati dal progetto di ricerca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/bologna-e-i-luoghi-dello-sport-mappe-memorie-identita-di-una-citta

venerdì 11 aprile ore 18.00 | Biblioteca Salaborsa, Sala conferenze. Freud. Illusioni e delusioni, Maria Chiara Risoldi parla del suo libro Freud. Illusioni e delusioni (Armando, 2024) con Stefano Bonaga e Patrizia Violi. Modera Veronica Ceruti. La storia prima personale e poi professionale di una psicoanalista di orientamento freudiano, ora in pensione. Un itinerario a volte rocambolesco che, a partire dalle aspirazioni iniziali, passa attraverso l’analisi personale, poi l’analisi didattica e, una volta avviato il training, si misura anche con i supervisori. Durante questo lungo percorso, che dura quasi quarant’anni, emergono dubbi e ripensamenti. L’incontro è realizzato in collaborazione con Armando editore e Libreria Coop Ambasciatori.

https://www.bibliotechebologna.it/events/freud-illusioni-e-delusioni

sabato 12 aprile ore 10.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò, Parole al vento, incontro con Alessandro Riccioni, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri. L’autore Alessandro Riccioni legge storie e filastrocche di ombre, di vento, di occhi e di parole. Per bambine e bambini da 5 a 8 anni.

https://www.bibliotechebologna.it/events/parole-al-vento

sabato 12 aprile ore 16 e ore 17 | Casa Carducci. Visite guidate per famiglie a Casa Carducci, due visite speciali per bambini (6-10 anni) e genitori, con dimostrazione e distribuzione gratuita del gioco GioCar. Scopriamo insieme la vita di Giosuè Carducci e come si abitava a Bologna alla fine dell’Ottocento attraverso la sua casa, un appartamento ottocentesco perfettamente conservato, con arredi, mobili, oggetti, quadri, libri e manoscritti originali.

https://www.bibliotechebologna.it/events/visite-guidate-per-famiglie-a-casa-carducci-aprile

lunedì 14 aprile ore 15.30 | Biblioteca Italiana delle Donne. Laboratorio di scrittura, la Biblioteca Italiana delle Donne offre un laboratorio di scrittura di primo livello, secondo l’approccio metodologico di Elisabeth Bing. Il metodo prevede la lettura di brani in prosa o in poesia privilegiando poete e scrittrici di cui la biblioteca fornisce i testi. Grazie a un approccio facilitante si favorisce la scrittura individuale in estrema libertà. L’obiettivo è quello di fornire i primi rudimenti delle metodologie di scrittura e stimolare la scrittura espressiva scevra dal giudizio altrui. In questo modo si promuove la veicolazione del linguaggio autobiografico.Il laboratorio è tenuto da Cristina Gubellini.

https://www.bibliotechebologna.it/events/laboratorio-di-scrittura-056aba

lunedì 14 aprile ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Auditorium Biagi. Un paracadutista piombato sul nostro pianeta, un dialogo tra Fabiola Naldi e Francesca Ghermandi, autrice del libro Babbo, dove sei? dedicato al padre, lo scultore Quinto Ghermandi. Dal flusso di ricordi fatto di parole, fumetti, fotografie disegnate, illustrazioni, emerge il ritratto di un uomo, un artista, un padre che sfugge a facili definizioni ed è raccontato senza filtri edulcoranti o celebrativi. L’incontro è realizzato in collaborazione con Canicola edizioni nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/un-paracadutista-piombato-sul-nostro-pianeta

martedì 15 aprile ore 17 | Biblioteca Orlando Pezzoli. GdL 8-10 anni, hai tra gli 8 e i 10 anni, ti piace leggere e vorresti chiacchierare di libri e fumetti? Parleremo del libro Cane Puzzone milionario di Colas Gutman, illustrazioni di Marc Boutavant, Terre di mezzo (traduzione di Francesca Novajra).

https://www.bibliotechebologna.it/events/gdl-8-10-anni

martedì 15 aprile ore 17 | Bologna, luoghi vari. Bologna indegna, Antonio Mirizzi introduce la passeggiata alla scoperta delle narrazioni che la città continua a ispirare e accompagna il pubblico.

La passeggiata è preceduta da un primo momento nella sala conferenze al secondo piano di Salaborsa, in cui vengono introdotti l’ospite e la piattaforma digitale Bologna Online, redatta e curata dalle bibliotecarie e dai bibliotecari di Salaborsa. Il percorso dura 2 ore e mezzo circa e si svolge dentro o sul limitare delle mura cittadine.

https://www.bibliotechebologna.it/events/bologna-indegna-con-antonio-mirizzi

mercoledì 16 aprile ore 17.30 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Come ne usciremo, presentazione del volume Come ne usciremo di Francesca Coin, Meehan Crist, Sergio Del Molino, Claudia Durastanti, Omar El Akkad, Vincenzo Latronico, Chigozie Obioma, Angela Saini, curato da Fabio Deotto (Bompiani Editore, 2025). Otto voci italiane e internazionali raccontano come stiamo uscendo dal periodo più cupo della storia dell’umanità, e quanta strada abbiamo ancora da fare. Stiamo davvero lavorando di meno? Abbiamo scongiurato la deriva autoritaria? Come abbiamo imparato a vivere in un mondo più caldo? Come sono cambiate le nazioni e i confini? Come ne usciremo è la prima opera corale di speculative nonfiction. Un libro che proietta l’ombra del presente su una sponda futura, per citare Primo Levi, rendendo più tangibili le enormi trasformazioni che stiamo vivendo oggi. Evento organizzato in collaborazione da Società di Lettura e Pandora Rivista.

https://www.bibliotechebologna.it/events/come-ne-usciremo

mercoledì 16 aprile ore 18 | Biblioteca Amilcar Cabral. Myanmar Spring Revolution, incontro in occasione della presentazione del libro di Licia Proserpio, Resistance through Higher Education. Myanmar Universities’ Struggle against Authoritarianism, Bristol University Press, 2025. Dialogano con Licia Proserpio – UNIBO autrice del libro, Antonio Fiori – UNIBO e Comitato scientifico Biblioteca Amilcar Cabral, Zo Bilay – ricercatore e attivista birmano, Francesco Buscemi – UNIBO.

https://www.bibliotechebologna.it/events/myanmar-spring-revolution

fino al 28 maggio | BOOM! Crescere nei libri, l’ottava edizione della rassegna trasforma Bologna nella capitale mondiale della letteratura per l’infanzia attraverso un programma ricchissimo che accompagna la 62ª edizione di Bologna Children’s Book Fair, dai giorni immediatamente precedenti fino ai due mesi successivi. Un’occasione imperdibile per incontrare il meglio della produzione nazionale e internazionale, che grazie alla sua lunga durata permette un dialogo profondo tra le voci più importanti dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia mondiale e i loro lettori e le lettrici che, grazie a BOOM! a scuola, a Bologna e nella città Metropolitana (ma anche da fuori città), avranno la possibilità di incontrarli. BOOM! Crescere nei libri 2025 è promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna e gode del patrocinio di IBBY (International Board on Book for Young people) Italia.

https://www.boomcrescereneilibri.it/

Mostre:

dal 10 aprile 2025 al 8 febbraio 2026. Galleria Modernissimo (ex Sottopasso di Piazza Re Enzo) Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere. Sulle tracce di Georges Simenon: una mostra che sarà un lungo viaggio alla ricerca delle radici del genio, attraverso i suoi stessi viaggi, le sue carte, i film tratti dalle sue opere, le fotografie che ha realizzato durante i suoi reportage in Francia, in Europa, in Africa, nel mondo che inconsciamente andava verso la Seconda guerra mondiale. Assisteremo alla nascita di Georges Sim (così si firmava spesso il giovane agli esordi) e conosceremo Georges Simenon, il creatore di Maigret, l’autore dei “romanzi duri”, il romanziere che si comportava da editore, il liégeois diventato cittadino del mondo, lo scrittore che cercando se stesso seppe raccontare le paure, le ossessioni, le atmosfere del Secolo breve. Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere è infatti il titolo della mostra, a cura di Gian Luca Farinelli e John Simenon, che la Cineteca di Bologna allestirà dal 10 aprile 2025 all’8 febbraio 2026 negli spazi della Galleria Modernissimo, nel cuore della città: prima importante mostra che giunge dopo un lavoro decennale svolto sull’archivio custodito dal figlio dello scrittore, John Simenon, co-curatore di una mostra che ha il sostegno istituzionale del Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura e la stretta collaborazione con Adelphi Editore. Numerose iniziative si svolgeranno in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale durante i mesi di apertura dell’esposizione.

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/events/georges-simenon-otto-viaggi-di-un-romanziere

venerdì 11 e sabato 12 aprile, Biblioteca dell’Archiginnasio, Cortile. Paesaggi narrati. Fiori e parole raccontano una canzone. Il Garden Club Camilla Malvasia dedica una mostra di installazioni floreali ai paesaggi dell’Emilia-Romagna e lo fa abbinandoli alle espressioni artistiche di chi li ha narrati. I fiori diventano così il linguaggio per esprimere il nesso tra due forme d’arte, la visuale e la letteraria, in un gioco di rimandi creativi per cogliere il significato profondo, l’essenza e la meraviglia dei paesaggi. L’idea di paesaggio racchiude molteplici significati, sono luoghi del nostro vivere, interazione tra natura e cultura, frutto della storia e dell’immaginario, il Garden Club Camilla Malvasia ha scelto il più intimo e poetico e lo rappresenta attraverso i fiori.

Inaugurazione venerdì 11 Aprile ore 16 presso il Cubiculum Artistarum dell’Accademia dell’Agricoltura.

https://www.bibliotechebologna.it/events/paesaggi-narrati-fiori-e-parole-raccontano-una-regione

Fino al 26 aprile, Biblioteca Casa di Khaoula. A ciascuno… il suo tema. mostra fotografica collettiva a cura del gruppo fotografico Il Mantice. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca con ingresso libero e gratuito.

https://www.bibliotechebologna.it/events/a-ciascuno-il-suo-tema-2c6d38

Fino al 24 maggio, Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Buon compleanno Pimpa.

Franco Cosimo Panini Editore dedica una mostra a Pimpa, icona della letteratura per l’infanzia che ha fatto crescere – e tuttora fa crescere – generazioni di lettori. Allegra, vivace e curiosa, la cagnolina a pallini rossi appare per la prima volta il 13 luglio 1975 sulle pagine del Corriere dei Piccoli. E quello spirito di gioia e scoperta, che la caratterizza, è trasportato nell’esposizione in Salaborsa dove i bambini sono i veri protagonisti e possono vivere il mondo della Pimpa, entrando nella sua casa, leggendo e guardando i suoi cartoni animati. Sono presenti isole interattive con i disegni originali di Altan. Il progetto espositivo è composto inoltre da pannelli che raccontano il mondo di Pimpa con un focus sul potere narrativo del fumetto. La linea del tempo, dedicata all’intrattenimento per ragazzi in Italia, nell’editoria e in televisione dagli anni settanta ad oggi, accompagna gli adulti in un viaggio nella loro infanzia. La sezione Pimpa off, mostrerà l’evoluzione del personaggio come icona della GenZ e simbolo di libertà e inclusività.

https://www.bibliotechebologna.it/events/buon-compleanno-pimpa-mostra

Fino al 24 maggio, Biblioteca dell’Archiginnasio. Leggere le figure per leggere il mondo.

Leggere le figure, la storica collana dedicata ai picture book all’interno del catalogo Mondadori, compie 35 anni: libri selezionati per la loro bellezza, per la capacità di incuriosire, suscitare domande e dare possibili risposte, libri sul mondo più vicino e su quello da scoprire. Sono oltre duecento titoli della collana, creata pensando a letture per nuovi piccoli lettori e lettrici, e figure attraverso cui far leggere storie e leggere il mondo. La collana pubblica autori e autrici che erano e sono diventati pietre miliari della letteratura illustrata per l’infanzia contemporanea: da Eric Carle a Beatrix Potter, da David McKee a Michael Rosen e Helen Oxenbury, da Richard Scarry a Nicoletta Costa. In mostra è possibile vedere le edizioni originali di questi classici, ma anche le voci contemporanee di Leggere le figure – Isabelle Arsenault, Chris Riddell, Fabian Negrin, Giulia Orecchia, Gaia Stella, Ilaria Zanellato… – chiamate per la mostra a rendere un omaggio disegnato a storie e personaggi imprescindibili della collana.

https://www.bibliotechebologna.it/events/leggere-le-figure-per-leggere-il-mondo-mostra