“Benefici e rischi delle vaccinazioni nei bambini e nell’adulto” il 12 maggio a Torino

TORINO – Martedì 12 maggio alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica sia in presenza, in via Po 18, sia in modalità webinar, dal titolo “Benefici e rischi delle vaccinazioni nei bambini e nell’adulto“. Dopo l’introduzione a cura di Rossana Cavallo, Professoressa di Microbiologia e Microbiologia Clinica dell’Università di Torino e di Gianni Bona, Professore di Pediatria, Università del Piemonte Orientale – Novara, entrambi soci dell’Accademia di Medicina di Torino, interverranno Rocco Russo, pediatra presso l’Unità Operativa Materno Infantile ASL di Benevento, Coordinatore del Tavolo tecnico Vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria e Francesco Giuseppe De Rosa, Professore Associato Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino.

I vaccini rappresentano uno degli interventi più efficaci in sanità pubblica, riducendo significativamente morbilità e mortalità per malattie infettive sia nei bambini, sia negli adulti, con ampie e sempre maggiori prospettive di appropriatezza nella prevenzione delle malattie infettive e con un rapporto costo-efficacia di provata sostenibilità nella popolazione. Nei bambini, garantiscono una protezione precoce e contribuiscono all’immunità di comunità, mentre negli adulti (soprattutto anziani e fragili) prevengono sia le complicazioni gravi dirette ed indirette delle infezioni che le riattivazioni di infezioni latenti come quelle causate dal Virus Varicella Zoster.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino in via Po 18 sia in diretta web al link riportato sul sito www.accademiadimedicina.unito.it. La registrazione dell’incontro verrà pubblicata sul sito.

Videoabstract: https://www.youtube.com/watch?v=W_1Hj-Eegl4&feature=youtu.be