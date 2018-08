Be Here, Bologna Estate 2018, gli appuntamenti di venerdì 24agosto

BOLOGNA – Anche nell’ ultima settimana di agosto è ricca la proposta di intrattenimento culturale di Bologna Estate in città e in area metropolitana che presenta spettacoli di teatro e circo per adulti e bambini, musica e cinema.

Al Cortile del Teatro del Baraccano venerdì 24 agosto è di scena “Il Barbiere a fumetti”, uno spettacolo tra musica, immagini, animazioni e testi che vede la speciale collaborazione tra Atti Sonori e NipPop, associazione di promozione delle culture e subculture del Giappone contemporaneo. Anche ai 300 scalini è tempo di spettacoli di alta qualità, con il tutto esaurito di Bello Mondo, il rito sonoro di Mariangela Gualtieri, produzione del Teatro Valdoca. A far ridere adulti e bambini ci pensano invece i “Canovacci d’estate” di Massimo Macchiavelli dedicati alla commedia dell’arte alla Cava delle Arti e le associazioni Burattini a Bologna e I Burattini di Riccardo che si esibiranno in uno spettacolo per tutti al parco della Montagnola. Proseguono inoltre fino a settembre le repliche di “Entrez dans la danse” lo spettacolo del Cirque Bidon a Villa Angeletti.

Il fronte musicale ci regala per venerdì 24 agosto le note blues della prima serata dell’ormai tradizionale rassegna a cura dell’associazione Serena 80 Blues a Balues , a cura dell’associazione Serena 80, in via della Torretta, e le note jazz del Round Midnight Jazz Club, dove si esibiranno rispettivamente i gruppi Patatrac e Sacred Roots ed il quartetto jazz di Barend Middelhoff.

In area metropolitana segnaliamo tra gli altri il concerto-spettacolo della compagnia Una Vantaluna, che scalderà il palco di Villa Edvige Garagnani a Zola Predosa, con la sua musica tradizionale siciliana. E per finire, continua la carrellata di anteprime proposte dalla Fondazione Cineteca di Bologna all’Arena Puccini con il film francese “Un marito a metà” di Alexandra Leclère.

Gli appuntamenti di Bologna Estate 2018 non si esauriscono in queste segnalazioni e che tutto il programma è online su bolognaestate.it.

Bologna Estate è anche social e si può seguire sui canali Facebook, Twitter e Instagram del Comune di Bologna e sui canali social della Città metropolitana e dei Comuni del territorio.

Inoltre il cartellone viene diffuso anche via Telegram a tutti coloro che decidono di seguire il canale del Comune di Bologna (Rete Civica Iperbole Comune di Bologna) sul servizio di messaggistica istantanea. Per tutto il periodo estivo infatti ogni settimana segnaliamo gli eventi di particolare interesse, mettendo a disposizione anche il calendario completo di tutti gli appuntamenti.

Di seguito i link da cui scaricare i dettagli degli appuntamenti segnalati per venerdì 24 agosto

ore 21.30 Cortile del Teatro Baraccano, via del Baraccano – Atti sonori, il teatro musicale d’estate

Il Barbiere a fumetti: il Barbiere di Siviglia raccontato per musica, immagini, animazioni e testo. A cura di Atti Sonori e Nippop. Nasce dalla suite di V. Gambaro sulle musiche dell’Opera di Rossini, arrangiata per orchestra a fiati. A questa versione musicale G. Giocoli ha pensato di affiancare l’intricata storia di Rosina, attraverso i disegni inediti della mangaka giapponese Tsukishiro Yūko.

http://www.bolognaestate.it/il-barbiere-a-fumetti-4

ore 20.30 Ai 300 scalini, via di Casaglia 37 – Estate ai 300 scalini

Bello mondo, Teatro Valdoca – rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri – con la guida di Cesare Ronconi. Posti esauriti.

http://www.bolognaestate.it/teatro-valdoca

ore 21 Cava delle Arti, via Cavazzoni 2/g– Commediestate, Maschere vive in città

Canovacci d’Estate. Regia Massimo Macchiavelli. Spettacolo conclusivo dello Stage Internazionale di Teatro dell’arte.

http://www.bolognaestate.it/canovacci-d-estate-2018

ore 17.30 Parco della Montagnola, via Irnerio – Montagnola 360

Sganapino e i racconti del venerdì. A cura dell’Associazione Burattini a Bologna, in collaborazione con I Burattini di Riccardo by Riccardo Pazzaglia.

http://www.bolognaestate.it/sganapino-e-i-racconti-del-venerdi

ore 21.30 Parco di Villa Angeletti, via de’ Carracci

Cirque Bidon: Entrez dans la danse – spettacolo di circo, replica

http://www.bolognaestate.it/cirque-bidon-entrez-dans-la-danse

ore 21 Giardino Davide Penazzi, via della Torretta 12/5 – Blues a Balues

Concerto dei gruppi Patatrac e Sacred Roots. Leader dei Patatrac è Andreino Cocco, uno dei padri dell’armonica blues in Italia. Sacred Roots invece è una band che si concentra sul country-blues.

http://www.bolognaestate.it/patatrac-sacred-roots

ore 23.50 Cortile di Palazzo Re Enzo – Round Midnight Jazz Club

Barend Middelhoff 4tet, The cool jazz – concerto

http://www.bolognaestate.it/barend-middelhoff-4tet-1

ore 21 Villa Edvige Garagnani, via Masini 11, Zola Predosa – Corti Chiese e Cortili

Unu avant’a luna, due il bue… Tarantelle, contraddanze e canti della tradizione.

Spettacolo di Una Vantaluna, compagnia di musica siciliana.

http://www.bolognaestate.it/unu-avant-a-luna-due-il-bue

ore 21.30 Arena Puccini, via Serlio

Un marito a metà, film di Alexandra Leclère, Francia, 2017. Anteprima Italiana

http://www.bolognaestate.it/un-marito-a-meta