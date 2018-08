Be Here, Bologna Estate 2018, gli appuntamenti di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 agosto

BOLOGNA – Nel fine settimana da sabato 25 a lunedì 27 agosto la programmazione di Bologna Estate è ricca di opportunità di cultura e intrattenimento per tutti. In programma molta musica, ma anche teatro, circo e osservazioni astronomiche in vari luoghi della città, dal centro alla periferia, fino alla città metropolitana.

Sabato 25 segnaliamo in particolare la rassegna Blues a Balues che si svolge nel Giardino Davide Penazzi , il concerto di musica Klezmer degli Swingari al Sostegno del Battiferro e il live dalle sonorità country dei romani Keet & More alle Serre dei Giardini Margherita. Per lunedì 27 ricordiamo invece il live “notturno” di Federico Sportelli al Round Midnight Jazz Club di Piazza Re Enzo e, uscendo dalla città, la prima serata del Janz, Jazz Festival di Anzola con il quartetto di Marcello Molinari, accompagnato dalla voce di Giorgia Faraone.

Per una gita fuori porta suggeriamo sabato 25 agosto dalle 16.30 lo spettacolo Le grotte della memoria proposto dalla Fraternalcompagnia alle Grotte del Farneto e le osservazioni al telescopio alla Stazione Astronomica di Loiano organizzate domenica 26 agosto alle 21 dall’INAF Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, in collaborazione con Sofos associazione per la divulgazione delle scienze.

Da non perdere anche le repliche dello spettacolo del Cirque Bidon al Parco di Villa Angeletti che proseguono fino al 5 settembre, “Le grotte della memoria”, e le anteprime cinematografiche a cura della Fondazione Cineteca di Bologna all’Arena Puccini, tutti i giorni fino al 28 agosto.

Sabato 25 agosto

ore 21 Giardino Davide Penazzi, via della Torretta 12/5 – Blues a Balues

Naffis & Massarutto e Angry Gentlemen – concerto. Il duo Naffis & Massarutto nasce dall’intensa passione per il blues acustico dei suoi componenti. Gli Angry Gentlemen invece sono una band romagnola il cui repertorio si basa su brani originali e classici del blues di Chicago, di swing e rock & roll.

ore 21.30 Serre dei Giardini Margherita – Kilowatt Summer

Keet & More, Rassegna Live in Serre. Il richiamo forte del country e dell’America. Atmosfere da rodeo, distese sconfinate, fiumi di cui seguire il corso in viaggi on the road. Queste le suggestioni che ci invadono all’ascolto di «Stra», il primo EP dei romani Keet & More.

ore 21 Sostegno del Battiferro, via della Beverara 123 – Battiferro finché caldo

Swingari live per la XI edizione di Klezmer & Dintorni – concerto

ore 16.30 Parco dei Gessi, via Carlo Jussi, 171, Loc. Farneto Bologna – Oltre le Mura

Le grotte della memoria, spettacolo rievocativo itinerante all’interno delle Grotte del Farneto a cura della Fraternalcompagnia.

ore 21.30 Parco di Villa Angeletti, via de’ Carracci

Cirque Bidon, Entrez dans la danse – spettacolo di circo, replica

ore 21.30 Arena Puccini, via Serlio 25/2

Campioni, film di Javier Fesser, Spagna, 2018, Anteprima Italiana

Domenica 26 agosto

ore 21.30 Parco di Villa Angeletti, via de’ Carracci

Cirque Bidon – Entrez dans la danse

ore 21.30 Arena Puccini, via Serlio 25/2

Don’t Worry, film di Gus Van Sant, USA, 2018, Anteprima Italiana

ore 21 Stazione Astronomica di Loiano – Col Favore del buio. Loiano

Osservazioni al telescopio

Lunedì 27 agosto

ore 21.30 Parco di Villa Angeletti, via de’ Carracci

Cirque Bidon – Entrez dans la danse

ore 23.50 Cortile di Palazzo Re Enzo – Round Midnight Jazz Club

Federico Sportelli in Sportelli’s affair – concerto

ore 21.30 Arena Puccini, via Serlio 25/2

Il maestro di violino, di Sérgio Machado, Brasile, 2016. Anteprima Italiana

ore 21.30 P.zza Grimaldi (S. Polivalente), Anzola E. – Janz, 4°Festival Jazz Bologna Metropolitana

Marcello Molinari Quartet feat Giorgia Faraone: G. Faraone voce, C. Vignali piano, A. Ferrario sax, G. Spezzigu contrabbasso, M. Molinari batteria. Prima serata del Janz Festival, a cura del Jazz Club Henghel Gualdi.

