Baskin, a Ferrara arrivano le finali di Coppa Italia 2025

Sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 al Palasport Giuseppe Bondi Arena (piazzale Atleti Azzurri d’Italia)

FERRARA – Sarà Ferrara ad ospitare le finali di Coppa Italia di Baskin 2025, in programma per sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 al Palasport Giuseppe Bondi Arena (piazzale Atleti Azzurri d’Italia, Ferrara), in collaborazione con EISI, Ente italiano sport inclusivi, e con il patrocinio del Comune di Ferrara, da sempre attento ai temi dell’inclusione sociale e della disabilità.

L’ingresso è gratuito e l’invito è aperto a tutti: appassionati di sport, curiosi, famiglie e cittadini che vogliano scoprire e sostenere un nuovo modo di vivere il gioco di squadra. Tutte le partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming – hanno spiegato gli organizzatori – grazie alla collaborazione con Flima.tv che permetterà di seguire e vivere l’emozione delle Finali anche a chi non potrà essere presente a Ferrara.

L’iniziativa è stata presentata giovedì 19 giugno 2025 nella sala dell’Arengo nella residenza municipale di Ferrara. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità; il responsabile nazionale disciplina Baskin Antonio Cigoli; la presidente nazionale Eisi Sira Miola; i consiglieri nazionali di EISI Daniele Lolli e Daniela Totero; la delegata regionale di EISI Carlotta Zabini; il collaboratore organizzativo di EISI Maurizio Cenedese.

“Su questo progetto – dichiara l’assessore allo Sport Carità – abbiamo lavorato tutti insieme perché volevamo raggiungere uno stesso obiettivo, che è stato quello di riuscire a portare le finali di baskin a Ferrara. Un risultato non scontato che ci rende orgogliosi di poter ospitare un appuntamento importante, che diffonde una cultura davvero inclusiva e dà visibilità alla città. Invitiamo tutta la cittadinanza ad assistere a questo sport, sabato 21 giugno e domenica 22 giugno”.

LA SCHEDA a cura di EISI Ente Italiano Sport Inclusivi – Ferrara si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti di sport inclusivi più attesi e significativi dell’anno: le Finali di Coppa Italia di Baskin 2025, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno presso il Palasport “Giuseppe Bondi Arena”, con il patrocinio del Comune di Ferrara, da sempre attento ai temi dell’inclusione sociale e della disabilità.

La Coppa Italia di Baskin è una competizione nazionale riservata alle squadre con meno di due stagioni di attività, pensata per valorizzare e promuovere le nuove realtà che si affacciano al mondo di questo straordinario sport inclusivo.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per queste formazioni emergenti, consentendo loro di confrontarsi al di fuori del proprio territorio regionale, in un contesto nazionale, all’insegna dello sport, della condivisione e dell’inclusione.

Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, le migliori squadre esordienti del panorama italiano – che uniscono giocatori con e senza disabilità, di entrambi i generi, in un’unica formazione – si sfideranno per il prestigioso trofeo nazionale.

Le squadre qualificate per le Finali 2025 sono:

● ASD Cestistica Manigunda “MaiSmais” – Fagnano Olona (Varese, Lombardia)

● ASD Il Faro – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, Marche)

● Onions Baskin ASD – Santarcangelo di Romagna (Rimini, Emilia-Romagna)

● Zio Pino Udine ASD “Magic” – Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Un evento che non è solo sport e competizione, ma anche un simbolo di integrazione, passione e inclusione sociale, valori che rendono il baskin una disciplina unica nel panorama sportivo italiano e internazionale.

Durante le due giornate di gare, il pubblico potrà assistere a partite entusiasmanti, vivere momenti di forte impatto umano e conoscere da vicino un progetto sportivo che cresce rapidamente su tutto il territorio nazionale.

Un sentito ringraziamento va al Consorzio Visit Ferrara per il prezioso supporto logistico e organizzativo nell’accoglienza delle squadre partecipanti, contribuendo in modo determinante alla buona riuscita dell’evento.

Senza dimenticare tutti gli altri sostenitori che, in varie forme, hanno dato il loro contributo all’evento: Zabini by Z Fur Design, J. Nicholas Abbigliamento, Cartolibreria Brancaleoni, Ristorante Al Giardino da Mattia, Astroviktor.

Informazioni principali:

Quando: Sabato 21 e Domenica 22 Giugno 2025

Dove: Palasport “Giuseppe Bondi Arena” – Ferrara

Ingresso: Libero

Diretta streaming: su Flima.tv

Game schedule: 21/06/2025 ore 15.00, Manigunda “MaiSmais” vs Il Faro

21/06/2025 ore 17.30, Onions Baskin vs Zio Pino “Magic”

22/06/2025 ore 9.00, Finale 3°-4° posto

22/06/2025 ore 11.00, Finale 1°-2° posto

a seguire le premiazioni

Per aggiornamenti, programma dettagliato e curiosità: https://eisi.it/finali-coppa-italia-baskin-2025/