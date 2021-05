Azioni concrete per il contrasto alla diffusione delle microplastiche

Tre appuntamenti di pulizia degli argini fluviali, in attesa dell’evento regionale del 5 giugno

FORLÌ – La strategia europea per la plastica, sviluppata nell’ambito del “Piano d’Azione dell’Unione europea per l’economia circolare”, intende fare dell’Unione Europea la capofila della lotta allo spreco delle plastiche, accompagnando i diversi Paesi membri a trovare soluzioni concrete ai problemi della crescente produzione di tali rifiuti e della loro dispersione nell’ambiente.

In questo contesto, rafforzato anche dagli obiettivi della strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente denominata #Plastic-freER, si sono svolti nelle scorse settimane due importanti momenti di pulizia degli argini dei fiumi Ronco e Montone. Promossi dal MAUSE-Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle aree urbane del Comune di Forlì, le due sessioni di raccolta hanno visto la partecipazione di circa 50 scout dei gruppi Forlì 10 – Santa Rita e Forlì 14- Ravaldino e si sono svolte in collaborazione con le guardie ecologiche del territorio ed Alea Ambiente, che ha fornito a tutti i partecipanti guanti riutilizzabili e sacchi per la raccolta differenziata. Ad essere restituite, sono state decine di sacchi di frammenti plastici e altri materiali portati dai corsi d’acqua, alcuni dei quali risalenti anche agli anni ‘80 e ‘90, o abbandonati a terra a pochi passi dalle aree fluviali.

“Il contrasto alla diffusione delle plastiche e alle microplastiche in natura sono molto sentiti dalle nuove generazioni” – afferma l’Assessore alle politiche ambientali Giuseppe Petetta che ha salutato e ringraziato le ragazze e i ragazzi impegnati domenica 2 maggio nella zona limitrofa al Parco Urbano – “acquisire consapevolezza sui gravi problemi connessi alla dispersione di materiali plastici è fondamentale per il futuro di tutti noi e per prevenire l’abbandono in natura di imballaggi o altri materiali usa e getta in natura”.

In attesa dell’evento del 5 giugno, che vedrà il Multicentro MAUSE e molti dei Centri di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna, impegnarsi in momenti di sensibilizzazione sul tema del Plastic free e della riduzione dell’utilizzo di plastica monouso, una nuova sessione di pulizia è prevista per il weekend del 14-15 maggio sempre sulle sponde del fiume Montone.