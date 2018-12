Aspettando il Natale, in biblioteca appuntamenti per tutte le età

PIACENZA – Atmosfere natalizie alla Biblioteca Passerini Landi, che sabato 15 dicembre, alle 17, vedrà il salone monumentale trasformarsi in un salotto vittoriano dell’Ottocento. Ad animarlo saranno le scrittrici piacentine Solange Mela e Antonia Romagnoli che, indossando preziosi abiti d’epoca, intratterranno i presenti durante il “Tea Time”, la tradizionale ora del the, chiacchierando di Jane Austen e presentando tre libri di recente uscita che prendono spunto da questo periodo storico.

Tra tovaglie, biscottini e tazze fumanti, sarà l’occasione per conoscere meglio un mondo cui anche il cinema – con le trasposizioni su grande schermo dei romanzi della stessa Austen e delle sorelle Bronte – ha attinto con successo. Con il sostegno dell’associazione Teatrando, il focus sarà sugli aspetti culturali e sociali dell’epoca, a partire dalle anthologie “Natale a Pemberley” e “I fantasmi dell’abbazia”, nonché dal saggio “Regency & Victorian, breve viaggio nell’800 inglese”.

Nello stesso pomeriggio, non mancheranno le attività per i più piccoli: la Sezione Ragazzi Giana Anguissola accoglierà i bambini dai 5 ai 10 anni per il laboratorio creativo “Le storie del Natale”, che proporrà la creazione di un personale libro natalizio illustrato. Due i turni, con inizio alle 16 e alle 17, per l’iniziativa curata da Leo Scienza, cui si può partecipare prenotandosi allo 0523-492436 o scrivendo a biblio.ragazzi@comune.piacenza.it . Per i bambini da 0 a 6 anni, dalle 16, a cura dei lettori volontari delle biblioteche comunali, letture ad alta voce a tema natalizio.