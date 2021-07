Arriva l’estate di Monteleone di Roncofreddo

Dal 4 luglio al 13 settembre 2021

RONCOFREDDO (FC) – Tutto pronto a Monteleone di Roncofreddo per accogliere le persone che vorranno godere di una serata poetica e spensierata nella suggestiva Piazza Byron adagiata sotto il Castello Malatestiano. Infatti, grazie all’attivissima La Pro Loco è stato stilato un calendario di eventi estivi in grado di soddisfare numerosi palati che dal 4 luglio al 13 settembre animeranno l’estate Monteleonese e dopo i lunghi mesi passati in casa sarà bello ritornare a respirare all’aperto e ritrovarsi fisicamente ma in sicurezza

Si parte domenica 4 luglio con Restiamo Umani una serata per la Palestina in collaborazione con il Centro pace di Cesena insieme a Egidia Beretta, presidente della Fondazione Vittorio Arrigoni Vik utopia onlus e Riccardo Sirri, direttore di Educaid onlus. In un momento così drammatico per il popolo palestinese, si vuole lanciare un segnale di pace e speranza. La serata sarà l’occasione per riabbracciare Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, l’attivista ucciso nel 2011 nella striscia di Gaza e per chiacchierare con Riccardo Sirri, direttore della ONG Educaid impegnata da tanti anni in attività a favore della popolazione civile palestinese e in particolare a favore dei bambini della striscia. A seguire la proiezione di Quale Patria di Giaime Barducci e Luca Berardi, film che racconta i fatti accaduti nel cesenate dalla caduta di Mussolini alla Liberazione, tramite testimonianze e immagini d’archivio.

Domenica 18 luglio invece sarà la musica protagonista con un Trio d’eccezione capitanato dall’esuberante Sam Paglia che proprio nel 2021 festeggia il suo 25esimo anno di insieme a Peppe Conte alla chitarra e Alessandro Orefice alla batteria offriranno al pubblico il loro repertorio di musiche da colonne sonore, soul jazz e easy listening mischiate e shakerate con ritmi più moderni, un pizzico di nostalgia e voglia di divertirsi per una serata che passerà alla storia per energia, verve e simpatia

Domenica 1° agosto l’amatissimo Francesco Gobbi con il suo trebbo Romagnolo per una serata all’insegna dell’ilarità e della tutela della lingua romagnola con un recital cucito a misura per il luogo “Byron, fos colpa tua!” Monologhi e poesie per raccontare e raccontarsi sulle occasioni mancate, amori non corrisposti, mancati, stanchi e deperiti. Insieme a Francesco ci saranno Roberto Pieri al sax e Jacopo Raggi alle tastiere.

Domenica 22 agosto sarà all’insegna del divertimento per le famiglie con un ospite d’eccezione l’artista internazionale italo Argentina Veronica Gonzalez con il suo spettacolo “c’era due volte un piede” porterà tutta la simpatia del teatro di figura con il suo strabiliante show. I piedi di Veronica sono speciali, si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il cielo, le sue marionette in carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e umore che incantano adulti e bambini. spettacolo che ha girato in tutto il mondo e ha ricevuto numerosissimi premi.

Si conclude in bellezza il 12 e 13 settembre con la tradizionale amatissima Sagra dei Fichi manifestazione dal sapore autentico dedicata al frutto più famoso della zona due giorni con attività di spettacolo, giochi, mercatino e tante sorprese.

Naturalmente Piazza Byron ospita anche il tradizionale concerto di Ferragosto di Borgo Sonoro dove la pro loco da una mano sia a livello logistico ed organizzativo.

Queste le parole di Elisa Mengozzi presidente della Pro Loco “subito dopo le elezioni di maggio ci siamo attivati per stilare un calendario che fosse in linea con la nostra politica di tutela del nostro prezioso Borgo e soprattutto nel rispetto del budget a disposizione. ringrazio tutto il direttivo e i volontari che durante l’estate mettono a disposizione il loro tempo, volontari che vanno da un minimo di 10 per le serate estive fino ad un massimo di 30 per la Sagra dei Fichi

Tutti gli eventi sono ad offerta libera e saranno visibili anche sulla pagina Facebook Monteleone Proloco.

Foto: VERONICA GONZALEZ TEATRO DEI PIEDI