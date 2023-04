Appuntamenti Boit mese aprile e maggio “Sconfinando nelle parole”

Un ciclo di webinar ed interviste per arricchire l’immaginario collettivo

BOLOGNA – Anche in questa terza edizione, Boit! si conferma attivo promotore di iniziative BOLOGNA – Anche in questa terza edizione, Boit! si conferma attivo promotore di iniziative per e con illustratori, proponendo un ricco calendario di incontri gratuiti e aperti a tuttə per aiutare i partecipanti e al contempo arricchire e stimolare l’immaginario collettivo: preziose occasioni di formazione, ma anche momenti di riflessione e discussione.

“Sconfinando nelle parole” è il titolo della rassegna di questa edizione e vanta ben cinque appuntamenti, tutti fruibili online.

I primi due appuntamenti sono previsti verso fine aprile e saranno dei talk in diretta streaming su youtube con possibilità di intervenire da parte del pubblico.

Professionistə/docentə/ricercatorə che si occupano in modo trasversale dei temi di questa terza edizione dialogheranno nel salotto virtuale di Boit insieme ad illustratorə professionistə, fornendo il loro punto di vista o suggerendo alcuni spunti di riflessione ai partecipanti del concorso.

Il primo webinar, il 20 aprile ore 19.00 , sul tema “Scienza e illustrazione: le infinite possibilità dell’illustrazione non-fiction” vedrà come partecipanti Marta Galloni, coordinatrice del progetto Life4Pollinators, Marta Barberis, autrice delle illustrazioni botaniche del progetto Life4Pollinators, del Dipartimento BiGea dell’Università di Bologna, Nicolò Pesce, creative director di zeroCO2, sponsor di Boit, Matteo Pompili, autore di libri per ragazzi e fondatore di Tecnoscienza, Chiara Vercesi , illustratrice, premiata da Annual Awards nella Didattica e scientifica.

Modera: Sara Bernardi, illustratrice e membro del direttivo Boit.

Si parlerà di come si può lavorare con l’illustrazione non-fiction , di divulgazione scientifica attraverso le immagini , di cos’è il cambiamento climatico e la transizione ecologica. Si approfondiranno in modo conviviale i temi che hanno ispirato l’edizione di quest’anno.

Il secondo webinar, previsto il 27 aprile ore 19.00, tratterà il tema de “Città e illustrazione: sconfinamenti verso nuovi modi di abitare” . Interverranno Jannik Pra Levis, dottorando presso il Dipartimento delle Arti, Università di Bologna; Chiara Ciambellotti dottoranda e tutor didattico presso il Dipartimento di Architettura, Università di Bologna; Pennelli Ribelli , Collettivo di artisti/muralisti, creatore di Pennelli Ribelli Festival; Martina Tonello, illustratrice del libro Case nel mondo.



Moderano Carlotta Artioli e Costanza Rosa, membri del direttivo Boit.



In questo webinar si partirà dal significato stesso dell’abitare per andare oltre i confini della città ed addentrarsi in altri mondi possibili più sostenibili.



A seguire, nel mese di maggio fino alla scadenza del bando, si alterneranno le “Interviste illustrate”, un ciclo di tre appuntamenti con illustratrici professioniste.



Tre interviste per tre illustratrici d’eccezione: Assia Ieradi, Giulia Sollai e Diari di Brodo.

Con loro verrà affrontato il tema del mestiere dell’illustratore, come approcciarsi a questa professione solitaria, a volte frustrante, ma infinitamente bella.