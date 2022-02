Appuntamenti a Fiorenzuola dal 14 al 20 febbraio 2022

Partecipazione gratuita con prenotazione al 347.2983592

FIORENZUOLA (PC) – Appuntamenti della settimana alla biblioteca Franco Battiato:

lunedì ore 11

aperitivo con Paolo Mario Buttiglieri e conversazione su: QUANDO LA SCIENZA DIVENTA UNA RELIGIONE: IL DIO VACCINO

martedì ore 10

aperitivo con Paolo Mario Buttiglieri per sperimentare gratuitamente il test della casa e/o la lettura energetica della mano con visualizzazione dello stato mentale.

mercoledi ore 11

aperitivo con Paolo Mario Buttiglieri e conversazione su: È POSSIBILE FARE POLITICA SENZA ATTACCARSI ALLA POLTRONA?

giovedì ore 11

aperitivo con Paolo Mario Buttiglieri e conversazione su: PROFESSIONE MEDICO: LORENZO BRAIBANTI

venerdì ore 11

aperitivo con Paolo Mario Buttiglieri per parlare dei programmi della Biblioteca Franco Battiato di Fiorenzuola.

sabato mattina ore 10

giro in bicicletta nei dintorni di Fiorenzuola con partenza dal teatro Verdi. Rientro a Fiorenzuola per le ore 12

domenica ore 10

a Fiorenzuola in via Roma presso l’ingresso principale del parco Lucca ritrovo aperto ad adulti e bambini per divertirsi con IL VIAGGIO NEL GIARDINO INCANTO.

DETTAGLI

Una iniziativa aperta a tutti

VIAGGIO KARMICO NEL PARCO INCANTATO LUCCA

“Se avete letto l’ultimo libro di Tiziano Terzani questa è l’esperienza che fa per voi”, sostiene il dott. Paolo Mario Buttiglieri

Domenica prossima il Parco Lucca sarà lo scenario nel quale si svolgerà un gioco di consapevolezza denominato “Viaggio nel giardino incantato”. Il gioco ideato dal sociologo Paolo Mario Buttiglieri e da lui guidato prevede un percorso di circa un’ora a occhi chiusi durante il quale la mente del partecipante sarà indotta a rilasciare i propri condizionamenti psicologici e a liberarsi dalle ferite psicologiche più profonde ed il corpo a liberarsi dalle contrazioni, anche quelle più dolorose. In pratica, sulla base della comunicazione non verbale e della filosofia dello Yoga, si realizzerà una riconnessione corpo-mente e il superamento della drammatica patologia che caratterizza la vita quotidiana occidentale e che prende il nome di alienazione.

Si tratta di una forma di meditazione guidata dalla natura, dai suoi profumi, dai suoi suoni, dal suolo calpestato. “I risultati – dice il dott. Paolo Mario Buttiglieri- sono a volte dirompenti ed in ogni caso piacevoli. Si ritorna indietro nel tempo, ma soprattutto si ritrova la consapevolezza corporea. Per qualcuno c’è anche il samadhi, l’estasi. di una mente libera in presa diretta con i bisogni del corpo e concentrata completamente nella percezione sensoriale: è come vivere il piacere perenne, la condizione estatica dei santi.”

Si tratta di una iniziativa della Biblioteca Franco Battiato. L’iniziativa- dice Buttiglieri- è adatta a tutti, ma è particolarmente consigliata a chi sta vivendo momenti di stress, noia, depressione, solitudine, a chi ha problemi d’insonnia, eccesso o mancanza di desiderio, bulimia o inappetenza e a tutti quelli che hanno problemi di concentrazione nello studio o di dipendenza da fumo e alcol. Al gioco possono partecipare anche disabili in carrozzina.

L’appuntamento è fissato per domenica alle 10 al Parco Lucca di Fiorenzuola. Si consiglia di non indossare abiti e scarpe in fibra sintetica. Per prenotare la propria partecipazione telefonare al 347.2983592 entro le ore 9 di domenica.