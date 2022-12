Anna Della Rosa in Accabadora il 13 e 14 dicembre all’Arena del Sole di Bologna

BOLOGNA – Accabadora, tratto dall’omonimo romanzo di Michela Murgia, vincitore dei premi Campiello e SuperMondello, va in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna martedì 13 alle 20.30 e mercoledì 14 dicembre alle 19.00.

Un monologo per voce femminile che la regista Veronica Cruciani, Premio Hystrio 2022 per la regia, ha affidato al talento e all’intensità dell’attrice Anna Della Rosa e alla drammaturga Carlotta Corradi per la trasposizione scenica. Una coproduzione Savà srl, TPE – Teatro Piemonte Europa ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Accabadora, tra i libri più letti di Murgia, è ambientato in un paesino immaginario della Sardegna. Protagonista è Maria che all’età di sei anni viene affidata a Bonaria Urrai come fill’e anima, una forma di adozione concordata tra il genitore naturale e quello adottivo.

La donna vive sola, fa la sarta e all’occorrenza è anche “accabadora”. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo “acabar” che significa uccidere, finire: Bonaria aiuta quindi le persone in fin di vita ad andarsene.

La bambina cresce nell’ammirazione della nuova madre, più colta e attenta della precedente, fino al momento in cui scopre questa attività e fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato. Anni dopo Maria è costretta a tornare sul letto di morte di Tzia Bonaria: l’accudimento finale è infatti uno dei compiti che spetta ai “figli d’anima”. Lo spettacolo inizia proprio dal ritorno di Maria sull’isola e conduce il pubblico dritto nel mezzo del silenzio fra le due donne, con il peso di un lungo tempo di separazione.

In occasione dello spettacolo martedì 13 alle ore 18.30 il teatro ospita Michela Murgia per la presentazione del suo ultimo libro God Save the Queer. Catechismo femminista, in cui la scrittrice, da credente cristiana, affronta il rapporto tra femminismo e fede cattolica, cercando di capire quali aspetti della vita e della fede siano davvero in contraddizione, e soprattutto se certi insegnamenti non siano semplicemente un’eredità storica da ridiscutere ogni giorno alla luce del Vangelo e della propria intelligenza. Partendo dalla rilettura del Credo e attingendo alla propria esperienza personale, Murgia fornisce gli strumenti per affrontare alcune antinomie e mostra come la pratica della soglia, che rigetta l’appartenenza a un unico recinto, cioè la queerness, sia una pratica cristologica.

Un appuntamento di ERT in collaborazione con Einaudi editore. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Veronica Cruciani è regista e attrice, diplomata alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Nel 2004 fonda la Compagnia Veronica Cruciani, con cui conduce un’indagine sul rapporto fra memoria e drammaturgia contemporanea. Nel 2008 firma la regia de Il ritorno, il cui testo, di Sergio Pierattini, vince il Premio della Critica. Nel 2011 riceve il Premio Hystrio-ANCT dell’Associazione Nazionale dei Critici italiani. Dal 2013 al 2015 è direttrice artistica del Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma. Nel 2015 è prodotta dal Teatro di Roma per Preamleto di Michele Santeramo e dal Teatro Carcano di Milano per Due donne che ballano di Josep Maria Benet con Maria Paiato e Arianna Scommegna. È tra i docenti della Scuola Officine Pasolini della Regione Lazio, Accademia Stap Brancaccio e Accademia Padiglione Ludwig. Nel cinema lavora come attrice e acting coach. A settembre 2022 riceve il Premio Hystrio alla regia.

Anna Della Rosa diplomata alla Civica Scuola Paolo Grassi, si specializza con Luca Ronconi e Massimo Castri e debutta con Peter Stein al Teatro Greco di Siracusa. È vincitrice di riconoscimenti quali il Premio ETI Gli Olimpici del Teatro e il Premio Virginia Reiter per il ruolo di Giacinta nella Trilogia della villeggiatura diretta da Toni Servillo; il Premio Marisa Bellisario e il Premio Duse come migliore giovane attrice in Blackbird, regia di Lluìs Pasqual. Interprete protagonista in molti spettacoli, ha collaborato con grandi registi italiani e internazionali come Marco Bellocchio (Zio Vanja), Pascal Rambert (Clôture de l’amour, Prova e Sorelle), Valter Malosti (Molière / Il Misantropo e Cleopatràs), Andrée Ruth Shammah (Il malato immaginario), Rosario Lisma (Peperoni difficili e Bad and Breakfast), Marco Baliani (I sette contro Tebe), Martin Kusej (Disgraced). È attualmente interprete della coproduzione ERT Accabadora e del monologo L’Angelo di Kobane di Henry Naylor. È co-fondatrice della Compagnia Jacovacci e Busacca, ed è stata la Ragazza Esangue nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

Prezzi dei biglietti: da 7 € a 25 € esclusa prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

13 e 14 dicembre 2022

martedì ore 20.30 e mercoledì ore 19.00

