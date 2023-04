Amici della Lirica: Domenica 23 aprile concerto Gospel Pop a Piacenza

PIACENZA – Gli AMICI DELLA LIRICA sono lieti di ospitare

DOMENICA 23 APRILE ALLE ORE 18.00

IL CORO GOSPEL INCONTROCANTO



IN UN CONCERTO GOSPEL E POP

presso LA CAPPELLA DUCALE DI PALAZZO FARNESE A PIACENZA

L’ultima esibizione del Coro Incontrocanto a Piacenza risale al 2021, per i festeggiamenti dei 25 anni dalla nascita,

con la partecipazione della grande Antonella Ruggiero.

Novità assoluta per questo Coro, formato da sole voci femminili, cantare in acustico, accompagnate da un pianoforte a mezza coda.

Le coriste, dirette dal Maestro Massimo Mazza e accompagnate al pianoforte da Emanuele Rugoni, eseguiranno brani tratti dal repertorio Gospel e Pop,

tra cui tre successi di M. Jackson, la cui interpretazione da parte di voci femminili è da considerare molto interessante.

L’inserimento di movimenti coreografici e altre sorprese offriranno vivacità al concerto che si trasformerà in uno spettacolo a tutto tondo.

L’ingresso è libero e gratuito.



Il Coro InControCanto nasce nel 1996 con l’intento di condividere la passione per il canto di tradizione afro-americana.

La peculiarità del Coro è il fatto di essere costituito solo da voci femminili.

Col tempo, ai brani gospel e spiritual sono stati aggiunti al repertorio anche pezzi jazz e pop, ponendo sempre più attenzione agli aspetti vocale, interpretativo e coreografico.

Da settembre 2013 la direzione artistica è affidata all’esperienza del Maestro Massimo Mazza, percussionista, preparatore vocale e direttore di cori.

Sin dal suo esordio il Coro è accompagnato al pianoforte e alla chitarra da Emanuele Rugoni, di cui originali sono gli arrangiamenti musicali.

Alcune coreografie sono state migliorate e create durante il seminario tenuto dal coreografo piacentino Riccardo Buscarini. Attualmente i movimenti scenici sono ideati e curati dalla corista Veronica Vicenzetto.

Lungo è l’elenco dei concerti e delle manifestazioni in cui il coro è stato protagonista, soprattutto laddove l’impegno umano e di solidarietà si è accompagnato all’aspetto artistico.

Si sono tenuti concerti in Lombardia, ma anche nel Lazio, in Piemonte, in Emilia Romagna, talvolta in luoghi di notevole valore artistico quali:

la Sala dei Teatini a Piacenza, il Duomo di Milano, il Duomo di Vasto,

l’Abbazia di Chiaravalle.

InControCanto ha cantato per i City Angels, per Emergency e Medici senza frontiere, per alcune sezioni Rotary, Lions, Avis, per gli Amici della lirica di Piacenza, esibendosi, nel 2021, presso Palazzo Farnese in un concerto in cui Antonella Ruggiero era ospite d’onore e per Aziende private tra cui Manageritalia.

Nell’inverno 2014/2015 il Coro ha partecipato allo spettacolo di chiusura serale alla Valle dei Re, presso il Parco divertimenti Gardaland, per l’intero periodo Magic Winter.

Ci sono appuntamenti annuali che vedono il Gruppo protagonista costante:

il jazz festival di Ascona (Svizzera) e nel periodo natalizio il concerto per il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vimercate