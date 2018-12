Ambienti Ritratti – Fotografie di Maurizio Recano dal 1985 al 1987

CATTOLICA (RN) – Sabato 15 dicembre 2018 l’Osservatorio di Fotografia tra Marche ed Emilia Romagna, propone l’ultima mostra del 2018 che verrà inaugurata alle ore 17.30, presso la sua sede della Galleria Comunale Santa Croce a Cattolica (Rn) in via Pascoli 21: Ambienti Ritratti con le fotografie di Maurizio Recano a cura di Marcello Sparaventi, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica in collaborazione con l’associazione culturale “Centrale Fotografia”.

Le fotografie esposte sono gli originali in bianco e nero, stampate con maestria dallo stesso autore, e sono il risultato di due anni di lavoro dal 1985 al 1987; hanno la capacità di cogliere attraverso i suoi interpreti, i molteplici fermenti che hanno animato il mondo artistico e culturale di Napoli quasi fino alla chiusura del millennio.

Nella “galleria” di ritratti, i personaggi sono stati colti ed ambientati nello spazio in cui operano, lasciando così una traccia del contesto che li circonda e li rappresenta.

Recano ha trovato nella maggior parte delle persone rappresentate molta disponibilità e collaborazione e questa partecipazione oltre a facilitare il suo compito, gli ha offerto la misura di una complicità che ha fortunatamente privato le immagini di quel tono di “ufficialità”, che non era lo scopo della sua ricerca.

Era chiaro a priori che a fronte dei personaggi proposti, davvero straordinari, ne esistessero altrettanti che per loro scelta, per motivi logistici e, non ultimo, per dare una conclusione alla ricerca che rischiava di protrarsi ad libitum, non compaiono. Guardando ora, a distanza di oltre trenta anni queste immagini, ci si rende conto che è passata un’epoca, che molti dei nomi rappresentati non esistono più e, soprattutto, che oggi sarebbe arduo trovare degni sostituti.

Maurizio Recano (Napoli, 1948) architetto, fotografo e storico della Fotografia, realizza immagini esclusivamente in bianco e nero; usa apparecchi fotografici di vario formato rigorosamente meccanici ed essenziali e dichiara che a tutt’oggi ritiene di non essere sollecitato dall’immagine digitale. Dal 1998 vive a Fano nella provincia di Pesaro ed Urbino. Ha esposto nel 1973 a Caserta presso la Galleria Oggetto il progetto “Imidziz” poi trasferita a Napoli presso il Visual Art Center; nel 1985 a Villa Pignatelli a Napoli espone “Scarti di Reciprocità, 36 immagini di Natura Morta”, un omaggio ai Fotografi delle origini che si cimentarono nel genere con lunghi tempi di esposizione; nel 1987 a Napoli presso Villa Pignatelli espone “Napoletani” ritratti ambientati di personaggi rappresentativi della città, in particolare nella sfera artistica; nel 1997 sempre a Napoli presso la Galleria Parisio propone Viaggio Metropolitano, immagini di episodi architettonici e di curiosità di Napoli. Tra le pubblicazioni di Maurizio Recano ricordiamo “Napoletani” per le Edizioni del Sole 1987; “C’era una volta Capri” edizione Electa 1988, raccolta ragionata ed organica di immagini d’epoca dell’isola, nella interpretazione di grandi Fotografi dall’800 agli anni ’50 da Brogi a Chaffourier, da Sommer ad Arturo Cerio; “Viaggio Metropolitano” nel 1997.

Sono diversi anni che Cattolica si è imposta come città interessata alla cultura fotografica, e a questo proposito è stato costituito l’Osservatorio di Fotografia tra Marche ed Emilia Romagna, dove si propongono artisti molto interessanti e che operano tra Marche ed Emilia Romagna, tra i quali si possono ricordare per aver esposto alla Galleria Comunale Santa Croce: Pietro Zangheri (Forlì, 1989 – Padova, 1983), Marco Pesaresi ( Rimini, 1964-2001), Stefano Mariani (Senigallia, 1953), Silvio Canini (Bellaria-Igea Marina, 1959), Nico Macina (Repubblica San Marino, 1981), Eriberto Guidi (Fermo, 1930 – 2016), Cinzia Aze (Pesaro), Silvano Bacciardi (Fermignano, 1961), Giovanni Zaffagnini (Ravenna, 1945), Giuseppe Morandi (Vho Piadena, 1937), Marco Vincenzi (Fano, 1958).

La mostra resterà aperta fino al 20 gennaio.

orario di apertura. Venerdì, sabato, domenica dalle 16 alle 19. Aperta il 26 dicembre

Info: Tel. 0541 966603 – www.cattolica.net – www.centralefotografia.com

FB: Galleria Comunale Santa Croce – Cattolica