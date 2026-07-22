ALL’OPERA! chiude ATTI SONORI

Mercoledì 22 luglio San Giovanni in Persiceto e Venerdì 31 luglio Bologna

SAN GIOVANNI IN PERSICETO – BOLOGNA – Dal 16 giugno al 31 luglio 2026

ATTI SONORI estate 2026

Suona bene, sa di buono

L’estate 2026 di ATTI SONORI unisce musica, cultura, gusto e territorio

Mercoledì 22 luglio 2026, ore 21 – San Giovanni in Persiceto (Bo)

Chiostro di San Francesco ( P.zza Carducci, 9)

Venerdì 31 luglio 2026, ore 21 – Bologna

(Teatro del Baraccano, via del Baraccano, 2)

ALL’OPERA!

sinfonie e intermezzi tratti dalle Opere liriche più celebri della tradizione italiana

Orchestra del Baraccano

Direttore: Giambattista Giocoli

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Il 22 a San Giovanni in Persiceto e il 31 luglio a Bologna, ATTI SONORI, la rassegna che intreccia musica, patrimonio culturale, visite guidate, mostre e degustazioni, ideata dall’Associazione Perséphone, con la direzione artistica di Giambattista Giocoli e quella organizzativa di Nella Belfiore, chiude l’edizione 2026 con la doppia esecuzione de ALL’OPERA! sinfonie e intermezzi tratti dalle Opere liriche più celebri della tradizione italiana, eseguita dall’Orchestra del Baraccano, diretta da Gian Battista Giocoli.

L’Orchestra del Baraccano in questo progetto è impegnata in una formazione da camera con 8 musicisti a parti reali – con arrangiamenti originali per ensemble, esegue sinfonie, preludi e intermezzi tratti dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana: dalla Norma di Bellini a La Forza del Destino di Verdi, passando per la Manon Lescaut di Puccini e la celeberrima sinfonia d’apertura de Il Barbiere di Siviglia di Rossini. In programma anche gli intermezzi di Pagliacci di Leoncavallo e di Cavalleria Rusticana di Mascagni e tanti altri celebri capolavori dell’Opera italiana “All’Opera! nasce dalla vocazione della nostra Orchestra” precisa il maestro Giocoli “ di partire da grandi opere liriche o sinfoniche e ridurle per ensemble da camera al fine di creare delle partiture inedite, che poi diventano produzioni discografiche o produzioni adatte ad essere esportate all’estero, portando in giro il nostro Made in Italy per eccellenza”.

Mercoledì 22 luglio (ore 21) la cornice è quella del Chiostro di San Francesco ( P.zza Carducci, 9, San Giovanni in Persiceto) -il secondo più antico fondato nel territorio bolognese dopo quello cittadino – ed il concerto è preceduto alle 19.30 dalla visita guidata al Museo di Fisica Experience, un viaggio che ripercorre l’affascinante storia delle idee di tempo e spazio, fino ai più recenti risultati della scienza in un percorso che ha profondi collegamenti anche con la storia, l’astronomia antica, la fisica ma anche con l’arte e la pittura.

Venerdì 31 luglio (ore 21) il gran finale è al Teatro del Baraccano di Bologna (via del Baraccano 2). Precede il concerto, la visita guidata (ore 19.30) alla Chiesa del Baraccano, a cura dell’associazione Mirarte.

A conclusione delle serate, come da format, degustazione gratuita di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri Bologna.

ATTI SONORI fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

ATTI SONORI Estate, e ideata dall’Associazione Perséphone, con la direzione artistica di Giambattista Giocoli e quella organizzativa la rassegna musicale organizzata di Nella Belfiore, quest’anno giunge alla sua 21° edizione e per la prima volta amplia il proprio raggio d’azione a livello intercomunale, coinvolgendo i Comuni di Castel Guelfo e San Giovanni in Persiceto e confermando al contempo il proprio fulcro artistico nel capoluogo emiliano.

Ricco il calendario degli eventi, che intreccia musica, patrimonio culturale, visite guidate, mostre e degustazioni – così come recita il claim scelto per questa edizione, Suona bene, sa di buono . Una proposta di otto appuntamenti, accessibile e inclusiva, pensata per favorire la partecipazione, la socialità e la scoperta delle eccellenze culturali del territorio durante le serate estive.Il progetto 2026 è caratterizzato da una formula che vede il momento culmine in un concerto, eseguito dall’Orchestra del Baraccano o dai suoi solisti, preceduto da una visita guidata in luoghi di particolare interesse artistico e storico (alle 19.30, prima del concerto) e seguito da una degustazione gratuita offerta da Fabbri 1905 e Regina di Quadri Bologna a conclusione della serata.

Con il contributo di Regione Emilia Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Castel Guelfo, Comune di San Giovanni in Persiceto.

In collaborazione con Mirarte, Liceo Artistico Arcangeli di Bologna e FIDAS

Media partner Radio Città Fujiko

Sponsor Fabbri 1905 e Regina di Quadri Bologna