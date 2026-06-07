All’Ariostea il libro di Francesco Roat “Attualità dell’imitazione di Cristo”

Lunedì 8 giugno 2026 alle 17:00 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv

FERRARA – Si intitola “Attualità dell’imitazione di Cristo” il libro di Francesco Roat (Graphe.it edizioni, 2026) che lunedì 8 giugno 2026 alle 17.00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Introduce l’autore: Marcello Girone Daloli, per il ciclo “Incontri con la Spiritualità applicata”.

La presentazione potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web tv.

LA SCHEDA

Si tratta di un saggio all’insegna della spiritualità che ripropone uno dei testi fondamentali della tradizione cristiana, rendendolo accessibile e significativo per il lettore contemporaneo. Secondo libro più letto nel passato dopo la Bibbia, l’Imitazione di Cristo è oggi per molti un’opera sconosciuta che Roat illumina attraverso un commento accurato, che dialoga con le Scritture, i mistici medievali al pari di M. Eckhart e M. Porete, e alcune voci moderne come E. Hillesum e T.S. Eliot. Questo saggio di Roat si rivolge a credenti e non credenti, nonché a chi cerca strumenti per confrontarsi con la finitezza umana, l’egoismo e la superficialità del mondo contemporaneo.

Francesco Roat, trentino di nascita, già insegnante di lettere nella Scuola Secondaria e consulente editoriale, scrive da decenni di argomenti culturali su quotidiani, settimanali e riviste. Ha pubblicato, oltre ad alcuni testi narrativi, numerosi saggi. È puntuale studioso nell’ambito della religiosità e della mistica cristiana.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web tv con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg