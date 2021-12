Alla Tenda il mese di dicembre si apre nel segno dei libri

In programma le presentazioni del romanzo di Locane e delle raccolte poetiche di Bini e Randighieri. Giovedì 2 torna la kermesse cinematografica “Identità e alterità”

MODENA – Si apre nel segno della letteratura, tra prosa e poesia, il mese di dicembre alla Tenda di viale Monte Kosica, dove prosegue la rassegna autunnale in corso di svolgimento nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Gli eventi, in programma sempre alle ore 21, sono a ingresso gratuito; per accedere è necessario il Green pass, cartaceo o digitale. Si consiglia la prenotazione sul sito web www.comune.modena.it/latenda.

Dopo il concerto rock di martedì 30 novembre con le band internazionali Skywalker, Ghost Iris e Where stars collide (a cura dell’associazione Intendiamoci), infatti, a partire dall’1 dicembre sono in calendario tre appuntamenti dedicati alla presentazione di libri. Mercoledì 1, appunto, è la volta di “Fuori Pagina” di Francesco Locane (Alter Erebus Edizioni), con l’autore intervistato da Gianluca Morozzi. Il romanzo d’esordio di Locane, giornalista, conduttore e autore di numerosi format radiofonici e dal vivo, racconta le vicende di Davide Lista, autore responsabile dei pessimi romanzi rosa firmati da Regina Altieri, ex-diva televisiva “convertita” alla letteratura, e la girandola di eventi che lo colpisce assieme alla fidanzata Isabella e ad Alberto, l’editor della casa editrice per cui lavora, quando il protagonista del suo ultimo romanzo (Rinaldo) prende vita e accede al mondo reale.

Venerdì 3 dicembre è il momento di un nuovo “Dialogo con l’autore” a cura dell’associazione culturale L’Asino che vola: protagonista dell’evento è Marco Bini, che, conversando con Vincenzo Scalfari, presenta il suo terzo libro di poesie “New Jersey” (Interno Poesia Editore). Classe 1984, Bini vive a Vignola: i suoi testi sono apparsi nelle antologie “La generazione entrante” e “Post ‘900” (Giuliano Ladolfi Editore, 2011 e 2015) e in diverse riviste cartacee e online come “Nuovi argomenti”, “Poetarum Silva” e “Poesia del Nostro tempo”. Inoltre, ha pubblicato le raccolte di poesie “Conoscenza del vento” (Ladolfi, 2011) e “Il cane di Tokyo” (Giulio Perrone Editore, 2015). E sabato 4 dicembre si parla sempre di poesia con l’evento, a cura di Modena City rimers, dedicato al volume “Poesie per pettirossi e altre creature minute” di Matilda Randighieri. La raccolta, composta tra il 2019 e il 2021, comprende diversi testi in italiano e alcuni tradotti in lingua inglese su tematiche come l’irrequietezza, l’incomunicabilità, la metamorfosi, la ricerca del perduto, una continua lotta interiore contro la “tradizionale” definizione di peccato e il concetto di colpa.

A completare il calendario delle iniziative, giovedì 2 dicembre si svolge il primo appuntamento che segna il ritorno in viale Monte Kosica della kermesse cinematografica “Identità e alterità”, curata da Leonardo Gandini, docente di Storia del cinema ed Estetica del cinema, e Chiara Strozzi, ricercatrice universitaria di Economia Politica, entrambi a Unimore. Nell’edizione di quest’anno il tema del rapporto tra identità e alterità, della contrapposizione tra il proprio io e l’altro, è declinato mettendo a fuoco le relazioni problematiche tra infanzia – adolescenza ed età adulta. Il primo film proposto e presentato da Linda Magnoni (critica cinematografica, “Cineforum Web”) è “L’educazione di Rey” (Esteves, 2017).

Il programma completo e le modalità di prenotazione delle iniziative sono consultabili online su www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina facebook “La Tenda”.