Alla Bassani spunti e suggerimenti per “Una cucina più sostenibile” con la dietista Chiara Carpanelli

Incontro sabato 2 dicembre 2023 alle 10.30 in via Grosoli 42 (Barco – Ferrara)

FERRARA – Per la rassegna “Ricomincio da me”, sabato 2 dicembre 2023 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco – Ferrara) ospiterà un incontro con la dietista Chiara Carpanelli che offrirà ai partecipanti tanti spunti e suggerimenti per “Una cucina più sostenibile.

La partecipazione è gratuita ed è necessaria l’iscrizione allo 0532797414-418 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Cosa si può riciclare di quello che usiamo in cucina? Quali scarti possiamo tenere per riutilizzarli in altre ricette? Un piccolo viaggio attraverso la sostenibilità, da come scegliere i prodotti all’origine a come ridurre gli sprechi alimentari il più possibile, fino a qualche cenno sul mondo della sostenibilità anche al di fuori dalla cucina. Un’alimentazione più green, più sostenibile, con meno sprechi, perfetta per noi, per l’ambiente e per le generazioni future.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it