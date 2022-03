‘Alice in Wonderland’, tournée raddoppia e salva artisti da guerra

Gara di solidarietà per il Circus Theatre Elysium di Kiev

EMILIA ROMAGNA – Non si è fatta attendere e non si ferma la gara di solidarietà scattata nei confronti del Circus-Theatre Elysium, la compagnia di Kiev composta da 28 artisti e 2 tecnici che allo scoppio della guerra in Ucraina era in tournée in Italia con lo show ‘Alice in Wonderland’ ed è riuscita a salvarsi dal conflitto, grazie al prolungamento del tour. La mobilitazione del mondo teatrale e delle istituzioni locali sta consentendo agli artisti e ai tecnici ucraini di restare a lavorare in Italia e ha portato al raddoppio delle date della tournée, con oltre 20 nuove repliche che, per ora, arriveranno fino a maggio 2022.

Iniziata l’8 febbraio scorso al Teatro Brancaccio di Roma, la tournée si sarebbe dovuta concludere il 13 marzo al Gran Teatro Morato di Brescia e la compagnia sarebbe, quindi, dovuta tornare a Kiev. Così non sarà, grazie alla sensibilità e al supporto offerto da più parti. Non è mancato il contributo di alcuni privati che hanno organizzato raccolte fondi e donato giocattoli e scarpe agli artisti e alle loro famiglie.

“Siamo profondamente grati all’Italia, ai teatri, alle istituzioni e a tutti coloro che ci stanno aiutando. – dice il direttore del Circus-Theatre Elysium Oleksandr Sakharov – Per noi, in questo momento drammatico, il lavoro è vita: l’arte ci sta dando un presente e fiducia nel futuro. Andiamo in scena, nonostante ciò che accade nel nostro Paese e nella nostra città, perché questo è il nostro mestiere, è ciò che sappiamo fare meglio e che sentiamo di dover fare. Ogni nuova data e ogni biglietto acquistato per il nostro show sono la donazione più bella possibile, perché ci consentono non solo di continuare a lavorare, in sicurezza e con dignità, e di portare in salvo le nostre famiglie, ma anche di ricambiare tutti gli spettatori con un sogno che, dal palco alle platee, porta con sé un messaggio di bellezza, di pace e di speranza”.

“La Regione Emilia-Romagna è stata la prima a mobilitarsi, di concerto con i più prestigiosi teatri del territorio – racconta Roberto Romaniello, impresario della Lighteventi che produce lo spettacolo – poi si sono aggiunti, uno dietro l’altro, i teatri di Lombardia, Veneto, Toscana, e Liguria, ma il calendario è in continuo aggiornamento. Un grazie speciale va anche al Comune di Reggio Emilia che si è prodigato con ogni mezzo per accoglierci”. “In questo momento, lo show rappresenta un salvacondotto per la compagnia, ma è anche un modo per avere le risorse necessarie a portare al sicuro le famiglie degli artisti e dei tecnici. Alcune sono già arrivate in Italia, altre sono ancora sotto le bombe”. “Ora la massima priorità – aggiunge Romaniello – è trovare un alloggio stabile per tutta la compagnia, senza dividerne i componenti, perché lo stare tutti insieme è per loro essenziale”.

Quanto alle nuove date, si sono aggiunte alla tournée 2022 le tappe al Teatro Ristori di Verona (17 marzo), Teatro Storchi di Modena (20 marzo), Teatro Valli di Reggio Emilia (30 marzo), Teatro Regio di Parma (31 marzo), Teatro della Regina di Cattolica (1° aprile), Teatro Alighieri di Ravenna (2 aprile), Teatro Ponchielli di Cremona (3 aprile), Teatro Fraschini di Pavia (7 aprile), Teatro degli Arcimboldi di Milano (8-10 aprile), Teatro del Giglio di Lucca (13 aprile), Teatro Sociale di Mantova (14 aprile), Teatro Diego Fabbri di Forlì (15 aprile), Creberg Teatro di Bergamo (22 aprile), Gran Teatro Geox di Padova (24 aprile), Teatro Politeama Genovese di Genova (26 e 27 aprile), Gran Teatro Morato di Brescia (1° maggio), Teatro Comunale di Ferrara (5 maggio), Teatro Manzoni di Pistoia (6 maggio).

Lo spettacolo ‘Alice in Wonderland’, prodotto da Lighteventi, è tratto da ‘Alice nel paese delle meraviglie’ di Lewis Carroll del 1865 e rielaborato nell’impianto estetico dalla compagnia ucraina, lo spettacolo si avvale di un cast di 30 ballerini-acrobati che interpretano, in chiave circense, i fantastici personaggi del romanzo. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina di Cuori appariranno in scena sullo sfondo di sofisticate scene 3D, in un’atmosfera onirica che esalta il racconto originario, riproponendo la favola di Carroll in un linguaggio inedito. La storia di Alice si arricchisce qui di un inedito aspetto romantico: la ragazza si innamorerà del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi dovranno superare ostacoli inimmaginabili, in un mix di avventura e sogno.

Il Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 a Kiev, è un circo collettivo e moderno, che impegna un cast di professionisti di respiro internazionale. ‘Alice in Wonderland’, applaudito fin dal suo debutto non solo in Ucraina, ma anche in Russia, Bielorussia, Francia e Cina e reduce da tre settimane di sold-out al Teatro Brancaccio di Roma, è un progetto artistico nato dall’ispirazione del regista Oleg Apelfed e portato avanti anche grazie all’esperienza ventennale di Maria Remneva, pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina.

TOUR ‘ALICE IN WONDERLAND’

8/13 febbraio – Roma – Teatro Brancaccio

15 febbraio – Trieste – Teatro Rossetti

17 febbraio – Civitanova Marche – Teatro Rossini

18 febbraio – Assisi – Teatro Lyrick

25 febbraio – Belluno – Teatro Comunale

26/27 febbraio – Novara – Teatro Coccia

3 marzo – Lamezia Terme – Teatro Grandinetti

4 marzo – Lecce – Teatro Politeama Greco

5/6 marzo – Bari – Teatro Team

8 marzo – Ferrara – Teatro Comunale

9 marzo – Bologna – Teatro Duse

10 marzo – Thiene – Teatro Comunale

11 marzo – San Donà di Piave – Teatro Metropolitano Astra

12 marzo – Como – Teatro Sociale

13 marzo – Brescia – Gran Teatro Morato

NUOVE DATE

17 marzo – Verona – Teatro Ristori

20 marzo – Modena – Teatro Storchi

30 marzo – Reggio Emilia – Teatro Valli

31 marzo – Parma – Teatro Regio

1° aprile – Cattolica – Teatro della Regina

2 aprile – Ravenna – Teatro Alighieri

3 aprile – Cremona – Teatro Ponchielli

7 aprile – Pavia – Teatro Fraschini

8/10 aprile – Milano – Teatro degli Arcimboldi

13 aprile – Lucca – Teatro del Giglio

14 aprile – Mantova – Teatro Sociale

15 aprile – Forlì – Teatro Diego Fabbri

22 aprile – Bergamo – Teatro Creberg

24 aprile – Padova – Gran Teatro Geox

26/27 aprile – Genova – Teatro Politeama Genovese

1° maggio – Brescia – Gran Teatro Morato

5 maggio – Ferrara – Teatro Comunale

6 maggio – Pistoia – Teatro Manzoni