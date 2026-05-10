“ALÌ BABÀ” I burattini di Luzzati e Cereseto l’11 e 12 maggio al Teatro Filodrammatici di Piacenza

PIACENZA – Stagioni di Teatro Ragazzi 2025/2026

“SALT’IN BANCO” – 46a Rassegna di Teatro Scuola

Teatro Filodrammatici di Piacenza

lunedì 11 e martedì 12 maggio 2026 – ore 10

Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

ALÌ BABÀ

I burattini di Luzzati e Cereseto

animati da Marco Rivolta e Paola Ratto

I burattini disegnati da Emanuele Luzzati e realizzati da Bruno Cereseto saranno protagonisti al Teatro Filodrammatici di Piacenza: la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse sarà in scena lunedì 11 e martedì 12 maggio alle ore 10 con “Alì Babà”, nel cartellone della Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sullo sfondo dell’affascinante mondo orientale delle Mille e una Notte si snoda una storia ricca di magie e colpi di scena. Il piccolo e simpatico Alì Babà, riuscirà mettendo in atto ogni sorta di astuzie, ad avere la meglio sulla banda dei 40 ladroni capitanata dal terribile Mustafà e ad impadronirsi dei loro tesori. Musiche e canzoni accompagneranno Alì Babà nelle sue avventure che non mancheranno di incantare e divertire i piccoli spettatori. Un vero e proprio “classico” del teatro di figura, ora messo in scena Marco Rivolta e Paola Ratto.

Bruno Cereseto è stato costumista e attore del Teatro della Tosse dal 1977 e ha curato gli spettacoli di burattini inventandoli e costruendoli dai disegni di Emanuele Luzzati, animandoli e ideando per loro e per i bambini le avventure che li coinvolgono.

Di lui diceva Emanuele Luzzati: “In un certo senso posso vantarmi di essere stato un po’ il papà dei burattini di Bruno; i suoi primi Pulcinella, con la moglie e il diavolo, vengono figurativamente dai cartoni animati che facevo con Gianini. E a loro volta questi personaggi venivano dai burattini popolari che si vedevano nei giardini romani (al Pincio in particolare) e napoletani. Bruno ha saputo fondere le mie esili figurine di carta a profilo unico con la corposità e il dinamismo di quelle della tradizione popolare ottocentesca. Poi a poco a poco i Pulcinella sono diventati anche re, regine, animali, in testi anche più lungimiranti, che da soli facevano spettacolo”.

Teatro Gioco Vita_TEATRO RAGAZZI 2025/2026

(responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione Simona Rossi)

Teatro Gioco Vita

Fondazione Teatri di Piacenza

con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano

con il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna

in collaborazione con Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Teatro Filodrammatici

Lunedì 11 e martedì 12 maggio 2026 ore 10

SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola

Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

ALÌ BABÀ

I burattini di Luzzati e Cereseto

animati da Marco Rivolta e Paola Ratto

voci di Alberto Bergamini, Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Elisa Galantini

musiche di Bruno Coli

teatro di figura – da 3 a 8 anni

INFORMAZIONI

SALT’IN BANCO

Prenotazione obbligatoria, da far pervenire a Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita,

tel. 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.