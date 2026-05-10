Serie B: Gemini Med: sconfitta al tie-break con la capolista San Mauro Pascoli

SAN MARINO – Serie B. Sab Group Rubicone – Gemini Med San Marino 3 a 2 (28/26 22/25 25/19 20/25 15/9). Arbitri: Elena Gambato (1° arbitro) ed Elisa Vigasio (2°). La Gemini Med chiude questa stagione di serie B con una sconfitta al tie-break indolore, anche perché patita in casa della prima in classifica Sab Group Rubicone e conquista un sesto posto finale che migliora di una piazza il settimo dell’anno scorso. “Ennesimo tie-break: stavolta abbiamo perso ma abbiamo lottato come sempre – chiosa a fine match Roberto Pascucci, allenatore della Gemini Med. – Terminiamo la stagione avendo chiara lì identità di questa squadra che ha sempre lottato, in tutte le situazioni. La partita è stata combattuta nei primi due set con il primo che è finito ai vantaggi. Nel terzo e nel quarto la squadra che ha battuto meglio e ha giocato meglio la fase break ha portato a casa il parziale. Nel tie-break i nostri avversari ne avevano di più e noi abbiamo anche iniziato con qualche errore di troppo. Il Rubicone ha vinto meritatamente e noi portiamo a casa un punto e una bella figura. Chiudiamo la stagione consapevoli di aver dato il massimo. L’annata è stata positiva, i ragazzi sono cresciuti e tutti hanno lavorato al meglio“.

Tabellino Sab Group. Gherardi 1, Alessandri, Sparvoli, Pascucci 22, Carlini, Morrone, Mazzotti 19, Bellomo 14, Malual, Nori 6, Ferraro, Baffoni, Rossatti 13. N.E.Tenore. Ace 4. Battute sbagliate 13. Muri punto 8. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Gemini Med. Frascio 17, Rondelli 1, Bernardi 1, Facchi 10, Giri (L), Rizzi 1, Benvenuti 9, Orazi 7, Oforah 23, Conti, Ceccolini 2, Tuccelli, Seveglievich. N.E. Borghesi. Ace 6. Battute sbagliate 14. Muri punto 11. All. Roberto Pascucci.

Classifica finale. Sab Group Rubicone 65, La Nef Re Salmone Osimo 62, Novavolley Loreto 55, Cavallino 4 Torri Ferrara 51, Querzoli Forlì 50, Gemini Med San Marino 50, Sabini Castelferretti 43, Okkaido Bologna 40, Paoloni Macerata 35, Sios Novavetro San Severino Marche 35, M&G Grottazzolina 24, Don Celso Volley Fermo 14, Volley Montorio 14, Consar Pietro Pezzi Ravenna 8.

Nazionale maschile. La chiusura del campionato di serie B segna l’inizio della preparazione della nazionale maschile in vista dei Campionati Europei Small Countries Association che si terranno in Irlanda del Nord dal 4 all’8 giugno. In questa prima fase di lavoro, Roberto Pascucci, in veste di commissario tecnico sammarinese, ha convocato una prima long list di giocatori della quale fanno parte i palleggiatori Marco Rondelli, Davide Gasperoni e Nicolò Franci; gli opposti Nicolò Conti e Antonio Pesaresi; gli schiacciatori Lorenzo Benvenuti, Davide Garattoni, Matteo Bonfè, Davide Mazza, Elia Marchioni, Federico Moretti; i centrali Matteo Bernardi, Federico Mazza, Luca Volpinari, Nicolò Manca, Massimiliano Terenzi; i liberi Gabriele Giri, Elia Lazzarini, Gioele Toccaceli. La prima settimana di allenamenti della nazionale, dall’11 al 17 maggio, prevede un’alternanza fra lavoro con i pesi e sedute tecniche.