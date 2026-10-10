Alan Zamboni e Alessandro Sipolo in La deriva il 10 ottobre 2026 al Teatro Dehon

BOLOGNA – 10 Ottobre 2026

sabato ore 21.00

ALAN ZAMBONI (CURIUSS)

E ALESSANDRO SIPOLO

con l’accompagnamento musicale di Paolo Malacarne

in

LA DERIVA

Che fine ha fatto il pensiero scientifico

Al Teatro Dehon di Bologna sabato 10 Ottobre ore 21 va in scena Alan Zamboni (conosciuto sul web con il nome di CURIUSS) con La deriva – Che fine ha fatto il pensiero scientifico: uno spettacolo nato per solcare le acque tempestose del pensiero scientifico veleggiando tra storia, musica e scienza, attraverso gli insegnamenti di Occam e Galileo, di Popper ed Einstein, con lo scopo di tracciare una mappa ironica ed inquietante dei nuovi fenomeni di antiscientismo al potere.

Insieme a lui sul palcoscenico il cantautore Alessandro Sipolo, accompagnati dalla tromba di Paolo Malacarne.

La deriva nasce dall’esigenza di ristabilire un ordine nel caos creato dall’informazione online, che spesso forvia chi si affida a fonti poco attendibili e dà credito a presunti esperti che abitano il web, disseminandolo di teorie prive di fondamento. CURIUSS cerca quindi di tenere dritto il timone del pensiero scientifico, mai così in pericolo come oggi, narrando episodi e personaggi chiave della storia della scienza, facendo riferimenti puntuali e ironizzando sui clamorosi abbagli in cui spesso ci si imbatte quando si perde la bussola della conoscenza.

Alan Zamboni

Divulgatore scientifico, musicista e scrittore, creatore del canale YouTube CURIUSS (oltre 200.000 iscritti) attraverso il quale si occupa di storia della scienza, in particolare di fisica ed astronomia.

Alessandro Sipolo

Cantautore, cooperante e ricercatore indipendente, ha all’attivo quattro album e numerosi articoli. È fondatore e coordinatore della Scuola Popolare Antimafia e della rassegna culturale Umanità Migrante.

Paolo Malacarne

Trombettista ormai affermato nel panorama internazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Uto Ughi, Alexander Lonquich, Giovanni Sollima, Placido Domingo, Kyle Gregory, Mauro Ottolini, Paul Jeffrey, Jerry Weldon e Brunori SAS.

Prezzo Unico € 25,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket e TicketOne.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it