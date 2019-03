Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo il 6 marzo Massimo Dapporto in “Un momento difficile”

BAGNACAVALLO (RA) – Testo inedito e mai messo in scena di Furio Bordon – autore triestino conosciuto, apprezzato e rappresentato in Italia e all’estero – Un momento difficile – in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo mercoledì 6 marzo alle ore 21 – racconta, con “profonda leggerezza” e con tagliente ironia, e per questo ancor più penetrante e dolorosa, i difficili istanti che precedono la morte della madre del protagonista. Protagonista che l’autore ha deciso di chiamare “Tu”.

Lo spettacolo, diretto da Giovanni Anfuso, è interpretato da Massimo Dapporto, Ariella Reggio, Francesco Foti e Debora Bernardi.

In quella che forse è una stanza “ci sei Tu, che sembri un bambino avvizzito, e sei accanto al letto di una vecchia signora … è tua madre, ma la chiameremo la vecchia signora, perché qua dentro c’è un’altra donna che ti sta guardando e anche lei è tua madre, è bella ed elegante.

Accanto a lei c’è un uomo, è tuo padre, morto tanti anni fa, di infarto”.

Proprio come in un moderno Canto di Natale, ma senza né Natale né buone novelle, l’autore concede al protagonista, Tu, una occasione, tramite questi spiriti del tempo. Ma questa occasione non servirà perché quando tutto sarà finito e giungerà inesorabile l’abbraccio fra i nostri cari e sorella morte, rimarrà un senso di incompiuto, un bisogno di mettere a fuoco. Perché non ci si comprende mai abbastanza. E quando tutto finisce rimane solo un senso di vuoto per ciò che non si è detto o non si è fatto.

Chissà per quale strano meccanismo, si radica, in ogni uomo, la certezza che i genitori siano eterni; non si è mai sufficientemente pronti e preparati alla loro partenza. Il momento difficile è l’ultimo istante insieme, è il momento del confronto con un vuoto che riempirà per sempre ogni giornata; perché c’è un momento in cui ogni figlio, figlio più non è. È quello l’istante in cui inizia un lungo, interminabile, infinito “momento difficile”. (Giovanni Anfuso)

Teatro Goldoni

BAGNACAVALLO

Mercoledì 6 marzo 2019 ore 21

Teatro Stabile di Catania – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

MASSIMO DAPPORTO

Un momento difficile

di FURIO BORDON

e con ARIELLA REGGIO, FRANCESCO FOTI, DEBORA BERNARDI

regia di GIOVANNI ANFUSO

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche mercoledì 6 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni (Piazza Libertà 18, Bagnacavallo – tel. 0545/64330).

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 21 a 12 euro

Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it