Adiconsum: Media partner per Villaggio della Sostenibilità 2025

BOLOGNA – Adiconsum è lieta di invitare a diventare Media Partner della terza edizione del Villaggio della Sostenibilità, un evento di riferimento per promuovere stili di vita sostenibili e responsabili. L’evento si terrà dal 29 al 31 maggio 2025 a Bologna, presso il prestigioso Grand Tour Italia.

Lo slogan scelto per questa edizione è: “SiAMO il domani” che si può anche leggere “Sì AMO il domani”, un richiamo rivolto a tutti per cominciare ad agire già da oggi.

Il Villaggio della Sostenibilità è un’occasione unica per incontrare cittadini, istituzioni, associazioni e imprese, favorendo il dialogo su temi cruciali come ambiente, economia circolare, mobilità sostenibile e consumi consapevoli. Attraverso workshop, dibattiti, laboratori, attività interattive, giochi, l’evento mira a sensibilizzare il pubblico e a diffondere buone pratiche per un futuro più sostenibile.

Perché diventare Media Partner?

Coinvolgimento: possibilità di partecipare attivamente con interviste, dirette o contenuti esclusivi.

Impatto: contribuire a diffondere un messaggio di sostenibilità, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale.

La partecipazione è GRATUITA e rappresenta un’opportunità per sostenere un’iniziativa che promuove valori condivisi.