Across the movies omaggio ai Doors Arena San Biagio Cesena

CESENA – ACROSS THE MOVIES

summer edition 2026

Storie di musica attraverso il cinema

Rassegna di cinema musicale d’autore

ARENA SAN BIAGIO CESENA

Martedì 4 agosto ore 21:15

THE DOORS – THE FINAL CUT

Versione originale con sottotitoli

Ospiti musicali dal vivo DENISE BATTAGLIA E FRANCESCO LUCCHI

A oltre trent’anni dalla sua uscita, The Doors torna sul grande schermo per una serata speciale della rassegna di cinema e musica Across the Movies, martedì 4 agosto alle ore 21:15 nella splendida cornice dell’Arena San Biagio di Cesena. Tra psichedelia e rock ribelle, il cult assoluto del regista Oliver Stone riprende vita al cinema con un nuovo e fiammante restauro e sarà il fulcro di una serata omaggio ai Doors e al suo leader Jim Morrison. Oliver Stone firma un ritratto visionario e travolgente di Jim Morrison e della leggendaria band che ha segnato la storia del rock, con una memorabile interpretazione di Val Kilmer. Tra biografia, allucinazione e concerto, il film restituisce tutta l’energia della controcultura americana degli anni Sessanta. Ospiti della serata ad anticipare il film i musicisti Denise Battaglia e il chitarrista Francesco Lucchi che regaleranno al pubblico qualche canzone dal vivo dei Doors rivisitata e personalizzata per l’occasione.

L’appuntamento è realizzato da Monogawa e la fumetteria Panda Comix con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission e proseguirà in arena San Biagio martedì 1° settembre con il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert (2026), diretto da Baz Luhrmann.

The Doors, uno dei gruppi più influenti nella storia della musica rock, nasce a Venice Beach, California nel 1968. Quattro ragazzi e tanta voglia di fare musica: Jim Morrison, Robby Krieger, Ray Manzarek e John Densmore. Rock, blues, psichedelia e un pizzico di jazz: la formula funziona già dal primo album e le loro canzoni, da Light my fire a Roadhouse blues, da Riders on the storm a Hello I love you entrano nel mito. Il nome The Doors è legato ad un saggio dello scrittore e filosofo inglese Aldous Huxley, The doors of perception, titolo a sua volta tratto da un verso del poeta inglese William Blake.

Oliver Stone con The Doors racconta la parabola di Jim Morrison — poeta, sciamano, rockstar — e dei Doors, la band che ha ridefinito il suono e l’immaginario degli anni Sessanta. Un viaggio visionario tra eccesso, arte e autodistruzione: dal campus della UCLA, dove Morrison scopre Nietzsche e Blake mentre scrive le prime liriche, ai palchi infuocati di tutto il mondo, fino agli ultimi anni parigini segnati dall’oblio e dalla deriva. Val Kilmer incarna Morrison con un’intensità che va oltre l’imitazione, restituendo l’uomo dietro il mito. Il film torna al cinema nel restauro 4K del Director’s Final Cut, supervisionato dallo stesso Stone: immagini più nitide, suono riportato alla sua potenza originale, scene reinserite che completano la visione.

Si inizia alle ore 21:15 e la pellicola sarà preceduta dall’esibizione dal vivo sul palco dell’arena dei musicisti Denise Battaglia e Francesco Lucchi che re interpreteranno per il pubblico qualche brano del repertorio dei Doors. Denise Battaglia, cantautrice e polistrumentista romagnola attiva da oltre dieci anni, nel 2011 vince il Festival di Solarolo attirando l’attenzione di Mara Maionchi. Nel 2020 pubblica il primo singolo, Myriam, con il brano Idromele nel 2021 vince per la categoria Jazz l concorso “Café Unplugged” indetto da Caffè Moak e Rolling Stone. Cantautrice che risente di influenze pop, folk e soul, nel 2022 ha aperto il concerto di Brunori Sas al parco fluviale di Santa Sofia, è stata ospite di Red Ronnie al Nuovo Roxy Bar nel gennaio 2024 e a marzo 2025. Ha pubblicato vari singoli, “Il giullare” è il titolo dell’ Ep pubblicato ad aprile 2025, poi portato in tour nell’estate 2025 con tappe a Milano, Bologna, Siena, Foggia e Padova per concludersi a Cesena con l’esibizione al festival FuMe. Ora è tornata sulla scena musicale con un nuovo lavoro, un EP intitolato “L’Angelo Custode” e uscito lo scorso 15 maggio per l’etichetta Casadei Sonora. Dal punto di vista musicale, il disco prosegue sulla falsa riga dei lavori precedenti dell’artista cesenate, con un cantautorato che si intreccia a pop, folk e soul senza che nessuno dei tre prevalga del tutto sugli altri.

Racconta il regista: «Non volevo realizzare un documentario su Jim Morrison. Mi interessava catturare lo spirito dei Doors e dell’America di quegli anni. Morrison era molto più di una rockstar: era un poeta, un ribelle e una figura tragica che incarnava il lato oscuro del sogno americano. Il film nasce dal desiderio di raccontare quel mito attraverso il linguaggio del cinema.» È proprio questo approccio a distinguere il film da una biografia tradizionale. Oliver Stone non cerca soltanto di seguire gli eventi principali della storia della band, ma prova a ricreare il clima culturale e le sensazioni di un periodo storico irripetibile. La pellicola guarda ai Doors non soltanto come gruppo musicale, ma come fenomeno artistico e simbolico, nato dall’incontro tra musica, poesia, cinema e sperimentazione.

In caso di pioggia la serata sarà spostata al cinema Eliseo di Cesena

Ingresso 8 euro.

ARENA SAN BIAGIO

VIA SERRAGLIO 20

47521 CESENA (FC)

INFO 3480107848

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