Across the Movies Omaggio a Bowie il 16 marzo al cinema Eliseo di Cesena

CESENA – La tredicesima edizione della rassegna di musica e cinema Across The Movies è in procinto di salpare anche in questo 2023 con un programma ricco e degno di attenzione sempre con il suo proverbiale obbiettivo di unire le arti musicali e cinematografiche cercando di miscelarle in serate dense di avvenimenti e situazioni. L’eroe beffardo, onnipresente alfiere della musica e genio trasformista, David Robert Jones in arte David Bowie con il suo spiccato eclettismo, estro e arte musicale sarà il protagonista del primo appuntamento di giovedì 13 marzo alle ore 21.00 negli spazi del multisala Cinema Eliseo di Cesena in viale Carducci 7. La rassegna è progettata e realizzata da Monogawa e la fumetteria cesenate Panda Comix e permane la sua vocazione multimediale, integrando musica dal vivo a filmati, proiezioni cinematografiche e presentazioni preparate ad hoc, djset tematici e la produzione di una trasmissione radiofonica legata alla rassegna da parte di Uniradio intitolata Across the Radio.

Il calendario di questa tredicesima edizione si preannuncia ricco e variegato e si snoderà in quattro serate e un appuntamento pomeridiano partendo questo giovedì con l’omaggio a Bowie e la proiezione di Moonage Daydream con ospite in sala Valter Malosti, dispiegandosi poi tra generi musicali molto differenti tra loro e con diverse tipologie di realizzazioni cinematografiche, si proseguirà il 23 marzo con le ballate dolenti e la poesia maledetta di Nick Cave con la proiezione di This much i know to be true che esplora il suo rapporto con Warren Ellis, con ospite in sala il cantautore Paolo Benvegnù. Sarà un tuffo nella musica demenziale e nel genio creativo di Freak Antoni quello di lunedì 3 aprile con la proiezione di Freak e i suoi fratelli e la presenza in sala del chitarrista degli Skiantos Dandy Bestia e il gran finale del 13 aprile sarà un’anteprima mondiale con il film Metallica 72 Seasons – global premiere dove la band icona del metal presenterà in anteprima il suo nuovo album in versione cinematografica, arricchito dalla musica dal vivo di Lu Silver.

Primo step della serata alle ore 19.30 nel foyer del cinema Eliseo con l’aperitivo a buffet preparato dal Cinecaffè e allo stesso tempo si accenderanno le frequenze di Uniradio Cesena con la trasmissione Across the Radio condotta in diretta dal cinema dagli studenti universitari del polo Didattico-Scientifico di Cesena. Sarà un’anteprima alla proiezione, un album sonoro di ricordi e novità, brevi notizie ed aneddoti, sfogliato con passione e competenza dai conduttori per evocare avvenimenti personaggi memorie e un occasione per avvicinare e intervistare i protagonisti della serata.

Alle ore 21.00 la serata continua in sala cinema dove protagonista sarà la pellicola del regista Brett Morgen, Moonage Daydream. L’appuntamento di questo giovedì sarà un omaggio a David Bowie realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatro – ERT/Teatro Nazionale, un percorso dedicato al duca bianco in attesa del debutto il 22 marzo dello musical teatrale Lazarus al Teatro Bonci, l’opera rock che il grande artista britannico ha scritto, insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh negli ultimi mesi della sua vita. In Moonage Daydream ripercorriamo vita, canzoni, esibizioni, travestimenti, interviste, video, film, visioni di una delle più grandi rockstar di sempre, David Bowie, artista prolifico dai mille volti, figura chiave della cultura glam nei primi anni ’70, sperimentatore con Brian Eno alla fine del decennio, icona del pop e del cinema negli anni ’80, sempre al centro della scena, sempre magnetico, sempre unico. Montando quattro decadi di materiale d’archivio, il film crea un flusso visivo e sonoro che rende conto della complessità di un genio della musica e di un simbolo della cultura di massa. Il regista candidato al premio Oscar Brett Morgen, autore di Cobain: Montage of Heck, realizza con Moonage Daydream un’esperienza immersiva con molte immagini inedite di concerti in un’odissea spaziale audiovisiva.

Prima della proiezione il ghiaccio sarà rotto dalle note introduttive di Luigi Bertaccini, dj giornalista musicale e storico del rock, prezioso frontman e collaboratore della rassegna che curerà tutte le anteprime ai film in modo informale ma competente, metterà in risalto la carriera di questa figura carismatica e poliedrica, trasformista e provocatoria che è stato David Bowie, unico non solo in senso strettamente musicale, ma anche per il modo di proporsi sul palco, per l’uso della teatralità e dell’artificio e per l’abilità di mescolare influenze musicali, visive e narrative molto diverse. Ospite in sala in questo primo appuntamento sarà Valter Malosti, direttore di ERT e regista della versione italiana dell’opera rock Lazarus in scena al teatro Bonci, ispirata a L’uomo che cadde sulla terra. Regista, attore e artista visivo, Valter Malosti conduce un lavoro che guarda alla trasversalità delle arti; sospeso tra tradizione e ricerca. I suoi spettacoli hanno ottenuto i più prestigiosi premi dalla critica italiana. Malosti ha diretto opere di Nyman, Tutino, Glass, Corghi e Cage, spesso in prima esecuzione, e per il Teatro Regio di Torino Le nozze di Figaro di Mozart. Come attore Malosti ha lavorato per quasi un decennio con Luca Ronconi. É stato Manfred (Schumann/Byron) per la direzione d’orchestra di Noseda. Dal 2010 al 2017 ha diretto la Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino. Ha diretto la Fondazione Teatro Piemonte Europa di Torino (TPE) dal 2018 al maggio del 2021. Da giugno 2021 è stato nominato direttore di Emilia Romagna Teatro (ERT) Fondazione / Teatro Nazionale.

Da segnalare che grazie al sostegno di Romagna Iniziative viene data la possibilità a cinquanta giovani under 25, di entrare gratuitamente sia alla proiezione di Moonage Daydream del 16 marzo che allo spettacolo Lazarus del 22 o 23 marzo al teatro Bonci inviando una mail a info@teatrobonci.it indicando nome, cognome e data di nascita, maggiori informazioni sul sito del teatro Bonci.

Ulteriore appendice a questo omaggio a Bowie e collaborazione con ERT sarà la proiezione pomeridiana della pellicola L’uomo che cade sulla terra di Nicolas Roeg in programma sabato 25 marzo alle 17.30 introdotta da Giulia Penta. Nel film l’alieno Thomas Jerome Newtown scende sulla Terra in cerca di acqua per salvare il proprio pianeta e fonda una società tecnologica per costruire un’astronave che lo riporti a casa, ma i suoi piani vengono intercettati dal governo. Una storia simbolica, che sacrifica in più di un momento la struttura logica, per far risaltare la bassezza delle passioni umane, dall’odio all’invidia, l’istinto aggressivo e la paura del perturbante. Con la leggenda del rock David Bowie al suo esordio cinematografico nel ruolo dell’alieno che fornisce la sua interpretazione migliore e più convincente.

Moonage Daydream, il film diretto da Brett Morgan, è un documentario incentrato su David Bowie, una delle maggiori star della musica, e non solo, che il mondo abbia conosciuto. Un artista e un trasformista divenuto negli anni una vera e propria icona di stile. Il film esplora la vita e la carriera di Bowie: è lo stesso cantante a raccontarsi tramite i testi delle sue canzoni, la sua sperimentazione e la sua ricerca identitaria, che lo ha portato negli anni ’70 a creare Ziggy Stardust. Divenuto in quel decennio una figura iconica soprattutto nell’ambiente glam, Bowie non si è mai arenato, continuando a cercare sempre nuove forme d’espressione.

Il documentario ripercorre i mille volti di questo artista, da l’uomo venuto da Marte, che ha anticipato la fluidità di genere contemporanea, all’aristocratico ed elegante Duca Bianco, fino all’idolo delle masse negli anni ’80, periodo in cui l’artista inizia a essere più presente anche al cinema. Chi era David Bowie? Una domanda a cui il film cerca di rispondere; sicuramente un personaggio poliedrico e sempre in divenire, pronto a sperimentare nuove sonorità e in grado di affascinare il pubblico di ogni generazione.

