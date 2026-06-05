‘A Volte è Complicato’, ultimo romanzo di Isa Grassano

BOLOGNA – Il Ponte dei Single nel Romanzo di Isa Grassano

<A Volte è Complicato>: Una ‘Lettura Ossimorica’ come i lucchetti del Ponte – commenta la Madrina dell’iniziativa made-in-Bo

Le Coincidenze stupiscono sempre…Ma ce ne sono alcune destinate a cambiare davvero il corso delle Vite… E probabilmente ‘A Volte è Complicato‘ di Isa Grassano, romanzo appena edito da Giraldi Editore, potrebbe essere uno di quei Casi destinati a lasciare il Segno per il ‘Ponte dei Single‘, l’iniziativa dei ‘lucchetti ossimorici‘ di Bologna.

In che senso? Due Donne si conoscono per caso e tramite una casuale conoscenza comune. Una delle Due sta, per caso, ultimando il suo ultimo Romanzo; l’altra, invece, tiene a Battesimo un’originale iniziativa nella medesima Città di cui questa prima non sa ancora nulla. Ne viene, dunque, messa al corrente e, per caso, oltre che a sorpresa per la prima, decide di citarla nel suo testo. Quest’ultimo viene pubblicato e la lettura da parte della Fautrice dell’Iniziativa menzionata nel Romanzo, rivelerà che quella Storia sconosciuta ha, casualmente, tratti di sapore familiare.

Non è un mistero che la decisione della Madrina de ‘Il Ponte dei Single’, la Cantante Rossella Regina, di rivelare, dopo 20 anni e più di Anonimato, la sua ‘Maternità Creativa‘ sia stata motivata da una ‘profonda delusione’, come lei stessa ha dichiarato, ma certo ritrovarsi citata in un testo dove la Protagonista ha un nome assonante al suo o di suoi Cari, i luoghi citati d’origine sono limitrofi ai suoi (si parla delle Dolomiti Lucane, in Basilicata, e Rossella vive a soli 2 km dal confine, in Calabria oltre che di Bologna), alcune vicissitudini narrate fanno da eco a trascorsi noti e perfino la conclusione del testo sembra riecheggiare il leitmotiv, quantomeno iniziale, della Sua goliardica iniziativa urbana…Beh, sono Casualità, Coincidenze che hanno lasciato l’Interessata Diretta davvero interdetta, per dirla com’è solito rimare lei stessa:

Forse perchè le Persone fortemente Empatiche – commenta Rossella – entrano subito in Sintonia, anche solo con una stretta di mano. O forse è l’Energia che emaniamo che entra in risonanza con altre cariche della stessa polarità – prosegue – O forse ancora c’è una Regia Sovrannaturale o Ultra-terrena – tematica anch’essa citata nel testo – in tutto questo… – continua ad interrogarsi Rossella visibilmente coinvolta – Ho letto tutto i libro d’un fiato, in poche ore, dimentica anche dell’obiettivo iniziale, alias capire come e dove venisse citato il Ponte dei Single. E’ stata una Lettura Memorabile – prosegue – che definirei ‘ossimorica’, come i lucchetti stessi – conclude – Ero felicissima di aver il libro tra le mani e di leggerne la storia, ma, di contro, commossa per quello che leggevo e per cosa mi riportava alla mente.

Sequel di ‘Un Giorno Sì e l’Altro No’, ‘A Volte è Complicato’ narra la Storia di quella che il Magazine Elle ha definito ‘la Bridget Jones made in Italy’, fatta di colpi di fulmine, messaggi improvvisi, ritorni e scomparse, sensi di colpa, adrenalina, nostalgia…uno spaccato reale e contemporaneo delle Relazioni Adulte, narrate con una lucidità ed una fluidità scrittoria ‘che crea DDL, Dipendenza Da Lettura‘ – chiosa Rossella.

Penso che tutte le Giovani Donne dovrebbero leggere ‘A Volte è Complicato’ per non trovarsi spiazzate davanti a certi avvenimenti che non sono, poi, così tanto casuali – commenta Rossella in una veste seriosa alquanto inedita.

Ma per saperne di più non resta che incontrare l’Autrice di quello che sembra avere tutte le caratteristiche in regola per diventare un best-seller, che mercoledì 10 giugno alle ore 19.00 in Via Indipendenza 11 a Bologna (Spazio Tuday Conad) presenterà ufficialmente il suo romanzo con firmacopie a seguire.

A Volte sarà anche Complicato – chiude in rima Rossella – ma guarda il Caso cosa mi ha combinato!