A Villa Torlonia Teatro per “Digitali purpurei” il 13 marzo arriva Ruggero Rollini

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Domenica 13 marzo prosegue a Villa Torlonia Teatro la rassegna Digitali purpurei (Gli youtuber vanno in scena). Il titolo (riferimento scherzoso alla raccolta pascoliana Digitale purpurea) allude al fatto che l’incontro è in teatro con autori noti principalmente per il loro lavoro nel mondo digitale.

Protagonista di questo nuovo appuntamento è Ruggero Rollini parlerà di “Quello cle molecole no dicono”.

“Cosa c’entra l’aspirina con un prato sperduto dell’Inghilterra meridionale? E com’è possibile che la sintesi di uno dei più potenti farmaci antitumorali in circolazione abbia salvato centinaia di migliaia di alberi? I chimici adorano le formule, ma le formule non dicono tutto. Non raccontano da dove arrivano le molecole, la storia e le peripezie che hanno portato al loro ottenimento e l’impatto che hanno avuto sulla società. Non raccontano il lato umano della chimica. Tra veleni e medicine, cercheremo di scoprire quello che le molecole non dicono”. – spiega Rollini.

Laureato in chimica e divulgatore scientifico, Ruggero Rollini si occupa principalmente di comunicazione della chimica ambientale e di sostenibilità. Da oltre un anno, con il format “La Scienza Sul Divano”, intervista scienziati e divulgatori in un contesto estremamente informale. Tiene incontri nelle scuole sui temi dell’inquinamento e della comunicazione della scienza online. È stato docente di comunicazione della chimica per la Società Chimica Italiana.

Dal 2019 collabora alla realizzazione di Superquark+.

𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗘 𝗘 𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜

– Biglietto unico €10

– Prevendite on-line www.liveticket.it/evento.aspx?Id=331403

– Biglietteria in teatro aperta 1h prima dello spettacolo

𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

Da lunedì a sabato, ore 16-19

Tel. 370.3685093

spettatore@sillaba.org

VILLA TORLONIA TEATRO

Via Due Martiri 2

San Mauro Pascoli (FC)

www.parcopoesiapascoli.it

La stagione teatrale 21/22 è curata da Sillaba Coop, con il contributo del Comune di San Mauro Pascoli e della Regione Emilia-Romagna.

