A Verde Grazzano anche artisti, artigiani e creativi

GRAZZANO VISCONTI (PC) – La parola d’ordine a Verde Grazzano (Al Parco del Castello di Grazzano Visconti dal 23 al 25 settembre), è “green”. Che significa rispetto delle tradizioni e dell’artigianato legati alla natura e all’ambiente.

Ed è con questa precisa linea che, accanto alle proposte dei migliori vivaisti italiani e stranieri, Verde Grazzano propone al pubblico, le creazioni di un gruppo ristretto ma qualificatissimo di artisti, artigiani, creativi. Tutte, naturalmente, per il giardino o case green.

C’è chi, come ErbeLuna, propone oli essenziali derivati esclusivamente da piante di alta quota. Attenta a non danneggiarle, utilizza, ad esempio, le fronde abbattute dal vento e distilla le sue essenze con il vapore a temperatura controllata in modo da salvaguardare e trasmettere “l’Anima della pianta”.

Si rifà all’antica tradizione officinale dell’area del bellunese, Dolomiti Officinali che raccoglie piante e fiori rispettando i tempi, le lune, gli orari della tradizione.

All’artigianato contadino mantovano si collega, con arte, Ettore Gastini che a Verde Grazzano porta cesti e oggetti in giunco e offre la opportunità di conoscere la sua arte nel workshop che è in calendario nel corso della manifestazione (www.verdegrazzano.it/programma).

Samuele Bianchi, di Vases&Vasi crea e propone vasi in ceramica smaltata, resistenti al gelo, oltre che molto decorativi. Anche lui lavora seguendo le regole dell’artigianato antico di qualità.

E’ un materiale recente e molto amato, il corten, la materia prima che Ciro Scuotto maneggia con rara sapienza. A Verde Grazzano espone, per la prima volta, una colossale pianta di monstera in corten con ben 13 foglie, realizzate dall’artista sul tratto di foglie vere.

Viene da Bassano del Grappa “L’Imperfetto Design”, con la sua ormai celebre sedia “Adirondack e altre creazioni. La materia prima naturale è il legno di cirmolo, pregiato, balsamico e resistete ai tarli. Perfetto per il relax.

“Uashmama” è una azienda familiare con sede in Toscana che progetta e produce prodotti lifestyle di carta lavabile, tratta da sole fibre naturali, esempio di come da materiali di scarto si possano trarre prodotti d’eccellenza.

No Pest è il motto, e il marchio, che Alfredo Lugli ha scelto per la sua linea di prodotti a base di olio di Neem spremuto a freddo. Perfetti per il controllo e contrasto naturali dei parassiti di orti e giardini.

A Verde Grazzano c’è anche chi, come Roberto Giobergia, punta al benessere della famiglia accanto a quello delle piante. La sua azienda propone stilose stanze vetrate da utilizzare per creare giardini di sogno o serre godibili in ogni momento dell’anno.

Fiori e piante si possono coltivare ma anche “solo” disegnare. E in esclusiva per Verde Grazzano, Adriana Basso terrà un laboratorio di acquerello botanico nelle giornate di sabato e domenica. Necessaria la prenotazione (mail: info@verdegrazzano.it).

Un’arte molto antica è quella della composizione floreale. Vincenza Molignani di Viola Fiore offre di quest’arte una interpretazione del tutto originale, rispettando la libertà dei fiori, la loro stagionalità e utilizzando, in abbinamento, i più diversi materiali di recupero.

A Verde Grazzano, assicurano gli organizzatori, stimoli, curiosità – tutte con il marchio dell’eccellenza – non mancheranno certo. Perché quello che in questi anni si è andato creando intorno a questa manifestazione è un grande club di appassionati competenti. Che qui sanno di trovare novità, suggerimenti e il piacere di stare insieme, confrontandosi intorno ad una comune passione, in un contesto realmente unico.

Orari

venerdì 23/9 dalle 14.00 alle 18.00

sabato 24/9 e domenica 25/9 dalle 9.30 alle 18.00

Contatti

info@verdegrazzano.it

Tel. 347-4650324

verdegrazzano.it

FB @grazzanoviscontiofficial

IG @verdegrazzano @grazzanoviscontiofficial

Sponsor e Partner

main sponsor – Allianz

in collaborazione con Stihl

in collaborazione con FAI Delegazione di Piacenza

con il supporto di Grandi Giardini Italiani

Biglietteria

apertura on line dal 1 settembre.

Costo biglietto: € 10.00.

Possibilità di acquistare i biglietti in loco nei giorni della manifestazione.

VERDE GRAZZANO 2022

Parco del Castello di Grazzano Visconti (PC)

23-25 settembre