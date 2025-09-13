A settembre “Domenica Pontesana” con una mostra fotografica, una passeggiata culturale e il tradizionale mercatino

Domenica 14 settembre 2025 a Pontelagoscuro. Sabato 13 l’inaugurazione dell’esposizione alla Sala Nemesio Orsatti

FERRARA – Una mostra fotografica, una passeggiata storica e il tradizionale mercatino mensile del riuso. E’ ricco di appuntamenti il fine settimana del 13 e 14 settembre prossimi a Pontelagoscuro per “La Domenica Pontesana“.

La manifestazione fieristica, che beneficia del patrocinio e della collaborazione istituzionale del Comune di Ferrara, è organizzata dalla Pro loco di Pontelagoscuro in collaborazione con l’Avis Comunale di Ferrara e Voglio Volare Onlus.

Il programma del fine settimana è stato presentato l’11 settembre in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale a Fiere e Mercati Angela Travagli e dal presidente della Pro loco di Pontelagoscuro Giovanni Pecorari con il vice presidente Andrea Buzzoni, i fotografi Stefano Farina e Mauro Fogato, e il responsabile de ‘Il Gioco e La Scienza’ Roberto Zambelli.

“La Domenica Pontesana – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli – è un appuntamento molto atteso dalla comunità locale, un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme e valorizzare la memoria del nostro territorio. Il tradizionale mercatino delle cose usate, già presente da anni unito alle altre iniziative di spessore storico e culturale, rappresenta il cuore pulsante della manifestazione fieristica. Un sentito ringraziamento va alle associazioni, ai volontari e alla Pro loco di Pontelagoscuro che, con passione e impegno, rendono possibile questa Fiera così ricca di significato per la nostra comunità”.

“Ringraziamo – ha dichiarato Giovanni Pecorari – l’Amministrazione comunale e in particolare l’assessore Travagli per il sostegno e la collaborazione all’iniziativa e per l’idea di arricchire la giornata del mercatino mensile, trasformandola in una manifestazione fieristica vera e propria. Ogni seconda domenica del mese ci trovate in piazza a Pontelagoscuro dalle 8:00 con i mercatini. L’appuntamento di settembre avrà inizio già sabato 14 alle 16:30 con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’avifauna realizzata da Stefano Farina e Mauro Fogato, in allestimento fino a domenica 28 settembre e a ingresso libero. Domenica, invece, oltre al mercatino è in programma una passeggiata storica per le vie del paese alla scoperta del suo passato”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “La Domenica Pontesana” apre la stagione autunnale a Pontelagoscuro il prossimo weekend, con una mostra, una passeggiata storica e il tradizionale mercatino delle cose usate che da tanti anni anima la piazza del paese la seconda domenica del mese.

Si comincia sabato 13 pomeriggio alle 16:30 nella Sala Nemesio Orsatti con l’inaugurazione della mostra “Battito d’ali”, nella quale sarà esposta una ricca e coinvolgente selezione di fotografie a tema avifaunistico scattate dai ferraresi Stefano Farina e Mauro Fogato, soci del Fotoclub Ferrara e della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, tributo alla straordinaria biodiversità del Parco del Delta del Po. La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 28 settembre 2025, dalle 16:00 alle 18:30, con due aperture serali al mercoledì dalle 20:30 alle 22:30.

La mattina di domenica 14 il centro di Pontelagoscuro sarà animato dalle decine di banchi di merce usata di ogni genere, esposta, in un contesto pittoresco e popolare, tra i portici e la piazza Buozzi. Il mercatino si svolge ormai da 13 anni e costituisce un appuntamento storico che genera coesione sociale e occasione per valorizzare la frazione, contribuendo in modo determinante a creare l’atmosfera di fiera paesana. Il mercatino è un notevole stimolo per la microeonomia locale, generato dalle centinaia di visitatori ed espositori che, tra un banco e l’altro, frequentano gli esercizi commerciali locali.

Alle 10:30 è in programma l’iniziativa “I Ponti di Ponte”, passeggiata nella storia di Pontelagoscuro, alla scoperta di un passato completamente cancellato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale ma che rivive nelle suggestioni immaginarie che si possono provare guardando le fotografie di un tempo scomparso di fronte ai paesaggi di oggi.