A Salsomaggiore l’energia di JoMo, artista da Guinness

SALSOMAGGIORE TERME (PR) – Il cantante da Guinness JoMo (Jean-Marc Leclercq) sarà protagonista di una serata unica domenica 24 agosto alle ore 21.00 nella Sala Cariatidi del Palazzo delle Conferenze di Salsomaggiore Terme. Conosciuto in tutto il mondo per la sua energia e per il record di 25 canzoni in 25 lingue diverse eseguite in un solo concerto, JoMo farà vivere al pubblico un viaggio musicale senza confini.

Grazie all’esperanto, JoMo ha avuto l’opportunità di esibirsi in oltre 30 paesi su 5 continenti, tra cui Brasile, Stati Uniti, Australia, Giappone e Marocco.

Jomo è anche autore di libri, tra cui un manuale di conversazione francese-guascone e un romanzo, Ucraïna, vincitore nel 2006 del premio letterario Paul Froment.

Un evento internazionale a due passi da casa

Il concerto rientra nel 91° Congresso Italiano di Esperanto, che dal 23 al 30 agosto trasformerà Salsomaggiore Terme in crocevia di culture, musica e incontri da tutta Europa. L’evento gode del patrocinio della Città di Salsomaggiore Terme ed è organizzato dalla Federazione Esperantista Italiana (FEI). La FEI è la principale associazione in Italia che promuove l’esperanto, lingua internazionale facile da imparare, neutrale e adatta a comunicare tra culture diverse; impararla significa scoprire nuovi mondi, dialogare con persone di tutto il mondo e partecipare a una comunità globale.

Il primo di tanti eventi

JoMo offrirà un concerto unico, pieno di ritmo, energia e passione, capace di parlare a tutti, esperantisti e non, in una settimana che vedrà a Salsomaggiore anche altri artisti italiani e internazionali.

Appuntamento: Domenica 24 agosto, ore 21.00, Sala Cariatidi – Palazzo delle Conferenze, Salsomaggiore Terme.