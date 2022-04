A Ròseo Euroterme Wellness Resort “Pasqua con Gnomo Mentino”

Divertimento, magia e relax per tutta la famiglia

BAGNO DI ROMAGNA (FC) – A Ròseo Euroterme Wellness Resort la Pasqua 2022 si colora di fiaba e magia con una proposta dedicata a tutta la famiglia, fatta di relax e benessere per gli adulti, e giochi, fantasia e divertimento per i bambini.

Nota fin dai tempi antichi per i suoi poteri curativi, l’acqua termale che sgorga a Bagno di Romagna di cui Rosèo Euroterme Wellness Resort beneficia, è ricca in proprietà terapeutiche e virtù. E’ infatti indicata per il trattamento di patologie come osteoporosi, artrite reumatoide, psoriasi, dermatiti, infezioni croniche del naso e della gola e varie patologie infiammatorie. Oltre alla salute, le calde acque termali di Euroterme sono indicate anche come cura di bellezza e benessere totale, perfette per migliorare l’aspetto della pelle e per ridurre i livelli di stress.

Quale occasione migliore della Pasqua per immergersi nel calore di queste acque e assaporare il relax più assoluto? A rendere l’atmosfera ancora più magica, la cornice naturale del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi che abbraccia la struttura invitando gli ospiti a ritrovare il contatto con la natura e a dimenticarsi dello stress.

In occasione della Pasqua, Rosèo Euroterme Wellness Resort ha pensato ad una proposta imperdibile dedicata a tutta la famiglia, fatta di magia, giochi e tanto divertimento, accompagnati da Gnomo Mentino, la mascotte di Euroterme pensata per i piccoli ospiti. Gnomo Mentino richiama le leggende che caratterizzano la storia dei boschi e dei territori circostanti, dove è possibile trovare e percorrere il “Sentiero degli Gnomi”. Si tratta di un sentiero di poco più di 2 km, di facile percorrenza, scandito ed accompagnato da ponticelli, cartelli con disegni, sculture di pietra, sagome di animali, casette di legno ove i bimbi possono lasciare messaggi per gli amici Gnomi. Un’occasione per gli adulti di regalarsi una passeggiata gradevole e rilassante, immersi nella natura e per i bambini invece di incontrare il mondo della fantasia e delle favole.

Il pacchetto “Pasqua con Gnomo Mentino” comprende:

– soggiorno dal 15 al 18 aprile – 4 giorni, 3 notti in Camera Classic

– ingresso in piscina termale interna/esterna con idromassaggi e getti d’acqua

– trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua e vino in bottiglia inclusi

– Pranzo di Pasqua con servizio al tavolo

– programma di intrattenimento per bambini da 4 a 10 anni ad orari prestabiliti con Gnomo Mentino e i suoi aiutanti

a partire da € 306,00 per persona – riduzioni previste per bambini in base all’età