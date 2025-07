A Riccione una settimana di magia per i più piccoli

RICCIONE (RN) – Riccione si prepara a vivere una nuova settimana pensata per i più piccoli, con un ricco programma di appuntamenti a loro dedicati: dal circo-teatro sotto le stelle agli spettacoli di magia, passando per le letture animate in spiaggia – dove l’apprendimento si trasforma in gioco – fino ai laboratori creativi che permettono di esplorare la storia e l’archeologia in modo divertente. Non mancherà il mercatino dei giochi, uno spazio tutto per loro, dove scambiare, curiosare e lasciarsi ispirare da nuove passioni.

“Riccione Family Show”: martedì 22 luglio in piazzale Ceccarini

Martedì 22 luglio, alle 20:30 in piazzale Ceccarini, torna il “Riccione Family Show”, la rassegna di circo-teatro sotto le stelle promossa dal Consorzio Riccione Family Hotels, che trasforma il cuore della città in uno spazio scenico dedicato al divertimento di tutta la famiglia. Protagonista della serata sarà Alex Vignoto, amatissimo dal pubblico più giovane nei panni del simpatico “manutentore Giani”. Con i suoi sketch irresistibili, alterna numeri di repertorio a nuove sorprese, regalando momenti di comicità leggera e coinvolgente. Sul palco anche il Duo Kaos, che fonde danza, teatro e acrobazia in performance di grande raffinatezza scenica. In scena anche Eddy Mirabella, in arte Eddy, comico, giocoliere ed equilibrista dalla verve inconfondibile. Artista versatile e carismatico, è noto anche per le sue esibizioni a Zelig e per uno stile che gli è valso l’appellativo giocoso di “Eddy Sick du Soleil”.

La riproduzione del “Profumo di Roma antica”: il 23 luglio al Museo del Territorio

Il 23 luglio (ore 21) si prosegue con un nuovo appuntamento al Museo del Territorio, il “Profumo di Roma antica”: attraverso lo studio delle fonti classiche si riprodurranno fragranze diffuse nell’antica Roma, quelle che i partecipanti immagineranno potessero riempire i balsamari esposti in museo. Un incontro speciale, dove ricerca storica e creatività si fondono per riscoprire l’universo olfattivo del passato. Ospiti d’eccezione della serata saranno Alessandro Di Leva, membro della Legio VI Ferrata, rinomata compagnia di rievocazione storica romana, e Andrea Meloni, naso e maestro profumiere, espressione dell’eccellenza imprenditoriale riccionese nel campo della profumeria artistica.

Durante l’incontro, i partecipanti saranno accompagnati in un affascinante viaggio tra reperti archeologici, aromi e racconti, alla scoperta dei profumi che facevano parte della vita quotidiana nell’antica Roma: dalle fragranze sacre agli unguenti per la cura del corpo, fino alle essenze preziose utilizzate da uomini e donne dell’epoca.

Alessandro Di Leva guiderà il pubblico in una coinvolgente rievocazione storica, mentre Andrea Meloni, già impegnato in collaborazioni con il mondo scolastico locale, offrirà una lettura olfattiva dei materiali, arricchita da dimostrazioni dal vivo e test sensoriali.

La partecipazione ha un costo di 5 euro ed è richiesta la prenotazione (informazioni e prenotazioni: Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” di Riccione, viale Lazio, 10, tel 0541 600113 museo@comune.riccione.rn.it).

“Pane, Burro e Burattini”: giovedì 24 luglio nella piazza di Spontricciolo

Il divertimento per i bambini prosegue giovedì 24 luglio nella piazza di Spontricciolo (viale Saluzzo 7/1) con la Combriccola dei Lillipuziani e lo spettacolo di magia “Il giro del Mago in 80 mondi”. Protagonista è Girolamo, che scommette di compiere un viaggio epico e, tappa dopo tappa, scoprire un nuovo gioco di magia in paesi incantevoli e pieni di sorprese. Un’avventura magica, divertente e coinvolgente, pensata per stupire gli spettatori di tutte le età.

Gli altri appuntamenti dedicati ai bambini

La Biblioteca Comunale e il Museo del Territorio tornano in spiaggia con le letture animate e i laboratori didattici pensati per bambini e ragazzi. Martedì 22 luglio (ore 17:30), presso lo stabilimento 99, sono in programma le letture a cura della biblioteca per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni di età, mentre giovedì 24 luglio (ore 17:30) si prosegue con il laboratorio a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni, presso lo stabilimento balneare 18.

Mercoledì 23 luglio, dalle 20 alle 23:30, bambini e genitori saranno i protagonisti dei mercatini di Riccione Paese: in corso Fratelli Cervi “Il Paese delle Meraviglie” ospiterà lo spazio dello scambio e vendita dei giochi usati a cura dei più piccoli.