A Riccione torna “Una stanza tutta per te”, la rassegna al femminile tra pagine romance, creatività e benessere

RICCIONE (RN) – Dopo il successo della passata edizione, torna la rassegna culturale “Una stanza tutta per te”, un progetto ideato, curato e coordinato dalla scrittrice riccionese Debora Grossi. Lo scorso anno l’iniziativa era concentrata sulla letteratura e sulla scrittura al femminile; quest’anno il focus si amplia per abbracciare le passioni del mondo delle donne a tutto tondo, esplorando temi che spaziano dal genere letterario del romance fino alla cura di sé, intesa come equilibrio tra sfera fisica ed emotiva. Tre gli appuntamenti in programma: il 7, 14 e 21 marzo alle 17 presso la sala conferenze del Centro della Pesa.

Il calendario degli appuntamenti si apre sabato 7 marzo con l’incontro intitolato “Tutte le sfumature del romance”, un gruppo di lettura dedicato a questo genere letterario, pensato per esplorarne le molteplici declinazioni e le diverse sensibilità narrative. Durante il pomeriggio, ogni partecipante potrà portare con sé una copia del proprio romanzo preferito che verrà personalizzata attraverso un’attività laboratoriale di diamond painting guidata da Noemi Bernardi, offrendo un’occasione unica per coniugare la passione per la lettura con la creatività e il confronto.

La programmazione prosegue il 14 marzo con la presentazione del romanzo “L.E.I. L’estrema illusione” scritto dalla giornalista Grazia Buscaglia. L’incontro, presentato da Nives Concolino, permetterà al pubblico di dialogare apertamente con l’autrice per approfondire i temi dell’opera e ripercorrere il suo personale cammino narrativo.

Il ciclo di incontri si concluderà sabato 21 marzo con un pomeriggio dedicato all'”Allenamento al benessere”. Sabrina Giorgini, docente universitaria ed esperta in Scienza dell’allenamento, presenterà il libro “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene”, stimolando una riflessione profonda sulla cura di sé come pratica quotidiana necessaria per il raggiungimento di un benessere fisico ed emotivo.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (Centro della Pesa, viale Lazio 10) con ingresso libero e gratuito. Per il primo appuntamento del 7 marzo è necessaria la prenotazione.