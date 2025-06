A Riccione prende vita una Notte Rosa magica tra danza, arte e grandi ospiti

Protagonisti Kledi e Simone Montedoro, Syria e Michelle Hunziker, il vincitore di “Amici” Daniele Doria, Paolo Ruffini e Alberto Pellai

RICCIONE (RN) – Le grandi étoile della danza internazionale provenienti dai più prestigiosi teatri del mondo, chiamate a Riccione da Kledi, saliranno sul grande palco di piazzale Roma davanti al mare per una serata di gala dal titolo Magia in movimento, la serata-simbolo di una Notte Rosa speciale, quella “magia” che Riccione vuole innescare per lanciare un’estate all’insegna di valori, arte e cultura, benessere e divertimento: quando l’arte, la musica e la danza incontrano un territorio unico e fertile come il nostro nasce un turismo che emoziona.

La visione della Notte Rosa 2025

“La Notte Rosa di Riccione – argomenta la sindaca di Riccione Daniela Angelini – vuole essere molto più di una festa o di un evento, vuole essere la visione condivisa di un’estate gentile, coinvolgente e consapevole. A Riccione abbiamo deciso di scommettere su un evento unico e irripetibile, di profilo internazionale, pensato e curato proprio per celebrare La Notte Rosa, grande festa di inizio estate, con un linguaggio che unisce cultura, bellezza e territorio”.

Dal 19 al 22 giugno: Riccione è un palcoscenico a cielo aperto

Riccione si prepara a vivere una Notte Rosa 2025 memorabile, tra spettacoli, danza, musica, cultura, benessere e appuntamenti unici che coinvolgeranno un pubblico di ogni fascia d’età. Un cartellone ricchissimo che da giovedì 19 a domenica 22 giugno trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Giovedì 19 giugno: torna il Kids Family Festival

Si comincia giovedì 19 giugno con il ritorno del Kids Family Festival, l’arena family gratuita in piazzale Ceccarini pensata per bambini e genitori, dalle 20:00 alle 24:00, tra laboratori divertenti e creativi, installazioni immersive, talk educativi e spettacoli. Tra gli ospiti attesi anche Paolo Ruffini, che porta sul palco lo show “Presente” alle ore 21:00, un invito a vivere il qui e ora con ironia e profondità. Il Festival proseguirà fino a sabato 21, con appuntamenti quotidiani, meet&greet con i personaggi più amati dai piccoli, spettacoli come il musical del Winx Club, il teatro dei 44 Gatti, e la parata dei costume characters. Di particolare rilievo anche la presenza del medico e psicoterapeuta Alberto Pellai che presenterà, sabato 21 alle ore 17:45, una conferenza scenica dal titolo “Allenare la vita”.

Venerdì 20 giugno: Hit’s Summer Night e fuochi d’artificio

Venerdì 20 giugno sarà la volta della grande musica italiana con la Hit’s Summer Night in piazzale Roma: a partire dalle 21:30, un dj set spettacolare con Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona, seguiti da Paoletta di Radio Italia che accenderà la piazza con il Radio Italia Party. Il culmine sarà con i fuochi d’artificio di mezzanotte sul mare, sarà bellissimo vederli da piazzale Roma con la colonna sonora di Radio Italia.

Sabato 21 giugno: Goovi Summer Wave e Albe dello Yoga

Sabato 21 giugno la giornata sarà all’insegna del benessere e del fitness con Goovi Summer Wave, evento gratuito in spiaggia promosso dal wellness brand Goovi, fondato da Michelle Hunziker, che sarà presente con i suoi allenamenti speciali sulla spiaggia libera di fronte a piazzale San Martino dalle 10:30 alle 21:00: Total Body Workout con Paolo Zotta e Yoga con Martina Sergi, oltre a beauty experience, musica, giochi e tanto intrattenimento. Tra le protagoniste insieme a Michelle anche la riccionese Vanessa Villa.

Speciale yoga per la Giornata Internazionale

Sempre sabato 21 giugno, Riccione inaugura l’edizione 2025 delle Albe dello Yoga, l’appuntamento settimanale al sorgere del sole nel parco di Villa Mussolini con l’insegnante riccionese Renza Bellei che regala momenti di quiete e connessione profonda con la natura e con sé stessi, a piedi nudi sull’erba, respirando a pieni polmoni il nuovo giorno. In occasione della Notte Rosa e del primo giorno d’estate che celebra anche la Giornata Internazionale dello yoga sono previsti due momenti: all’alba nel parco di Villa Mussolini e al tramonto nel parco di Villa Lodi Fè. Poi, fino al 6 settembre, le lezioni si ripeteranno ogni sabato mattina all’alba sempre nella cornice verde di Villa Mussolini.

Sabato sera: il musical “Seconda stella a destra”

Sabato sera, nell’ambito del Kids Family Festival andrà in scena in piazzale Ceccarini a partire dalle 20:45 “Seconda stella a destra”, un musical avventuroso e poetico che reimmagina la leggenda di Peter Pan con uno sguardo nuovo e sorprendente. Al centro della storia, tre figure emblematiche: Peter, l’eterno ragazzo che rifiuta di crescere; Capitan Uncino, l’antagonista tormentato dal passato; e Trilly, la fatina luminosa che conosce i segreti più profondi dell’Isola che non c’è. Protagonisti del Musical Andrea Rossi, Giulia Cesaroni, Maria Sacchi, Lorenzo Tomassetti e il corpo di ballo della compagnia Riccione Dance Center. La regia e la coreografia dello spettacolo sono di Elena Ronchetti.

Sabato sera: Magia in Movimento con le étoile

In serata, l’appuntamento è in piazzale Roma alle ore 22:00 con “Magia in Movimento”, lo spettacolo di danza diretto da Kledi, che porta sul palco étoile di fama internazionale insieme ai giovani talenti dell’Accademia Bartolacci. Tra i protagonisti – che saranno più di venti – anche Daniele Doria, vincitore di Amici, e prime ballerine e ballerini di teatri e compagnie prestigiose come lo Staatsballett di Berlino, il Royal Ballet, l’Opera di Roma, l’English National Ballet, i Grands Ballets Canadiens. A fare da filo narrativo della serata sarà Simone Montedoro, attore amatissimo dal grande pubblico e già ospite delle stagioni teatrali riccionesi, che torna in città in veste di presentatore: accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra i grandi passi di danza e le storie che li ispirano.

Domenica 22 giugno: l’alba si illumina di danza e musica

Domenica 22 giugno all’alba, alle ore 5:00, sulla spiaggia libera della zona Marano (zona 133), una ouverture musicale del giovane compositore riminese Demetrio Cecchitelli aprirà alla danza e alla luce del giorno, con Kledi che torna in veste di ballerino insieme a 4 danzatori della “MM Contemporary Dance Company” e interpreteranno sulla sabbia il “Bolero” di Ravel in una suggestiva performance evento unico. A seguire, la voce di Syria che ci regalerà un concerto omaggio alla musica brasiliana e a Ornella Vanoni. Questa è la prima data della rassegna di Albe in controluce, un format amatissimo di concerti che quest’anno abbiamo voluto far iniziare proprio nella Notte Rosa e proseguirà tutta l’estate nelle nostre spiagge con protagonisti come Mario Venuti, La Niña, Cesare Picco, Giorgio Poi e Antonella Ruggiero.

Il debutto dell’Italian Global Series Festival

Dal 22 al 28 giugno, Riccione ospita l’Italian Global Series Festival, la nuova rassegna internazionale dedicata alle serie TV. Con incontri, anteprime, premi e masterclass, il festival porta in città volti celebri come i già annunciati Kevin Spacey, Giorgio Moroder, Caterina De Angelis, Carlo Verdone, The Jackal e tanti altri. Domenica 22 giugno, come primo evento del festival, si inaugura a Villa Franceschi alle ore 18:30 una straordinaria mostra immersiva dedicata a Il Paradiso delle Signore, la celebre fiction RAI ambientata nella Milano degli anni ’50. Un viaggio tra costumi, scenografie, fotografie e retroscena che racconta la moda, le storie e il fascino dell’Italia del boom economico. L’inaugurazione si terrà alla presenza degli autori, dei registi e dei protagonisti della serie.

Le mostre del weekend: arte e fotografia a Villa Mussolini

A proposito di grandi mostre, durante tutto il week end della Notte Rosa, la Villa Mussolini rimane aperta per accogliere i visitatori di “Mare Magnum”, la mostra fotografica di grande successo curata da Magnum dedicata all’immaginario balneare nel mondo. In corso fino al 5 ottobre, l’esposizione raccoglie gli sguardi iconici di otto maestri della fotografia internazionale – tra cui due maestri come Martin Parr e Ferdinando Scianna – offrendo un viaggio visivo tra le spiagge del mondo, tra ironia, poesia e umanità. Un’occasione perfetta per vivere una Notte Rosa che abbraccia ogni età, tra emozione, “magia”, “movimento” e bellezza condivisa e mai come quest’anno parla anche il linguaggio dell’arte e della cultura, perché Riccione guarda oltre l’orizzonte adriatico, aprendosi al mondo.