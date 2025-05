A Riccione musica, teatro, mostre, libri e passeggiate culturali nel ponte del 2 giugno

RICCIONE (RN) – Il fine settimana di Riccione si annuncia ricco di eventi, iniziative e appuntamenti pensati per un pubblico ampio e variegato. Un calendario che intreccia cultura, musica, sport, arte e spettacolo, trasformando la città in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Mostre, concerti, laboratori, manifestazioni sportive e momenti di festa animeranno quartieri, piazze e luoghi simbolo della città, offrendo occasioni di incontro, scoperta, divertimento e relax.

La mostra e la festa di fine anno dell’Istituto comprensivo G. Zavalloni

Fino al 7 giugno, la Galleria del Centro della Pesa ospita la mostra del progetto “Lettura” a cura dell’Istituto comprensivo statale G. Zavalloni, composta dai lavori realizzati dai bambini e ispirati dalle attività di approfondimento scelte dai docenti durante l’anno scolastico. La mostra resta aperta al pubblico negli orari della Biblioteca comunale (lunedì dalle 14 alle 18:50, dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. Chiuso lunedì 2 giugno).

Il 30 maggio (ore 17), il Castello degli Agolanti ospita la festa di fine anno dell’Istituto Zavalloni, “E-motivi Zavalloni Ensemble”. I temi portanti dell’evento — emozioni, corpo e musica — saranno messi in scena dalle classi che hanno partecipato ai laboratori espressivi corporei e musicali “Pezzi unici ed emotivi” realizzati dalla cooperativa Cuore 21, storica realtà educativa del territorio che da anni promuove attività didattiche inclusive e creative per bambini e ragazzi.

Cultura nautica, pirati e corsari: il 30 maggio l’incontro pubblico al Club Nautico Riccione

Prosegue l’iniziativa “Navigare nella storia”, il ciclo di incontri culturali organizzati dal Club Nautico Riccione presso la propria sede (viale G. d’Annunzio, 4) e promossi dai soci Carlo Volpe e Gianni Fabbri, figure di riferimento nel panorama della cultura nautica dell’Adriatico. Venerdì 30 maggio (ore 21), Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, presenterà il suo libro “Pirati e corsari nel mare di Romagna (secoli XV-XIX)”. L’ingresso è libero; i posti sono limitati, si consiglia la prenotazione telefonica al numero tel. 0541 647910).

Il concerto corale di Music & Friends: il 30 maggio alla Chiesa Mater Admirabilis

Venerdì 30 maggio (ore 21), alla Chiesa Mater Admirabilis (viale Gramsci, 39) è in programma il concerto corale organizzato dall’associazione Music & Friends e che vedrà la partecipazione di quattro cori: il Coro filarmonico Le voci liriche di Misano Adriatico diretto da Silvia Vico e con Antonio d’Abramo al pianoforte, il Coro Novo Roma diretto da Alessandro Coppola, oltre a due formazioni catalane, il Coral Eswèrtia e la Societat Coral La Llanterna dirette da Cristina Gamisans Roman e da Montserrat Fàbrega Ferrer. L’ingresso è libero.

Alla scoperta delle quattro fontane del quartiere Fontanelle: il 31 maggio la camminata culturale e paesaggistica

“Laboratorio Fontanelle”, il progetto socio-culturale curato da Città Teatro nell’ambito del più ampio programma di rigenerazione urbana e sicurezza promosso da Regione Emilia-Romagna, Comune di Riccione, Polizia locale, prosegue con una speciale ronda di quartiere, sabato 31 maggio, dalle 15:30 alle 18:30, la “Passeggiata delle quattro fontane”, una camminata libera, culturale e paesaggistica, ideata dall’associazione Fontanelle Futura, alla scoperta delle storiche fontane che ancora oggi caratterizzano e danno nome al quartiere. A guidare la passeggiata saranno Alfredo Bernabè, Andrea Tirincanti del Museo del Territorio e il professore Loris Bagli della Società per gli Studi naturalistici della Romagna, con interventi teatrali a cura di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. La partenza è prevista per le 15:30 dalla collina di viale Trebaci (piazzale della discoteca “Space”). Il rientro avverrà con il trenino fino al Centro di Buon Vicinato viale Puglia, dove, alle 18:30, sarà inaugurata la mostra fotografica “Antica Fontanelle”, con immagini d’archivio tratte dalla raccolta di Dino Polverelli e delle famiglie del quartiere. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione via Whatsapp al numero di cell. 39 380 255 5513.

La mostra d’arte e il laboratorio sulla lavorazione della creta: il 31 maggio e l’1 giugno a Villa Lodi Fé

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, dalle 10 alle 18, Villa Lodi Fé ospita “L’arte sullo sgabello”, la mostra di fine corso promossa dall’associazione culturale Scultura. In esposizione oltre 30 opere tra sculture e bassorilievi in terracotta smaltata e patinata, esposte su tanti sgabelli dislocati nel parco, opere realizzate dagli allievi dell’associazione sotto la guida dello scultore e maestro Marco Pieri. Domenica 1 giugno, dalle 15 alle 18, si terrà anche un laboratorio creativo aperto al pubblico, dedicato alla lavorazione della creta e condotto da Marco Pieri.

“La Repubblica in concerto”: l’1 giugno in piazzale Ceccarini

Domenica 1 giugno alle 18:30, in piazzale Ceccarini si terrà “La Repubblica in concerto”, un evento promosso dalla Prefettura di Rimini e dal Comune di Riccione in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica Italiana. A condurre la serata sarà la giornalista Simona Mulazzani. Protagonisti i giovani musicisti dell’orchestra giovanile EYOS del liceo “Einstein” di Rimini, diretti dal Maestro Davide Tura, accompagnati dai contributi visivi degli studenti del liceo “Volta-Fellini” di Riccione. Il programma spazia dalla tradizione – con il “Canto degli Italiani”, alcuni brani di Brahms, Shostakovich e Stravinsky – fino alle composizioni contemporanee firmate da giovani autori, per concludersi con “La vita è bella”, “Oceans”, “Equus” e l’”Inno alla Gioia”. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alle 21:15 e si svolgerà all’interno, nella sala Granturismo.

Il teatro acrobatico di B-YOU con Giada D’Auria e Andrea Rossi: l’1 giugno alla Granturismo

Domenica 1 giugno (ore 16), la Sala Granturismo di Riccione (piazzale Ceccarini, 11) ospita “Come 1000 papaveri rossi. Ricordi e visioni da un letto di guerra”, il saggio spettacolo di teatro acrobatico della compagnia B-YOU di Barbara Bianchi. Un viaggio emozionante tra acrobazie, hip hop, breakdance e musica dal vivo, che comunica attraverso il linguaggio del corpo e del movimento, dando vita a un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione. Sul palco anche i cantanti e performer Giada D’Auria e Andrea Rossi, insieme alla pluripremiata compagnia teatrale B-YOU. Lo spettacolo è a ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento dei posti (prenotazioni al 328 0387356, solo al mattino).

La festa delle Abarth: l’1 giugno nei piazzali San Martino e Marinai d’Italia, nei viale Gramsci e San Martino

Domenica 1 giugno, Riccione ospita l’”Abarth Color Show”, una giornata all’insegna dei motori, della musica e dello stile inconfondibile dell’iconica vettura sportiva. Circa 200 auto Abarth si raduneranno alle 8:30 in piazza Unità, dove resteranno in esposizione fino alle 10, per poi partire in carovana verso Gradara. Nel pomeriggio, dalle 17, le auto torneranno protagoniste a Riccione con una grande esposizione diffusa tra piazzale San Martino, in viale Gramsci e San Martino e piazzale Marinai d’Italia, trasformando la zona in un vero museo a cielo aperto. L’evento sarà accompagnato da un dj set fino a mezzanotte e dal concerto live in piazzale San Martino dei Radio Kom, la tribute band di Vasco Rossi, in programma alle 21. A completare la festa, l’area food and drink sul lungomare (tra i piazzali Marinai d’Italia e San Martino).

Il mare e la spiaggia raccontati dai grandi fotografi della Magnum in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. L’esposizione, curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, presenta gli sguardi di otto grandi autori dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. In mostra anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle immagini balneari più iconiche di Parr. . La mostra è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e lunedì 2 giugno aperta dalle 10 alle 20. L’ingresso è a pagamento.

Sport, benessere e tempo libero

Fino al 14 settembre, ogni settimana dal martedì alla domenica, l’iniziativa “Meditare camminando” invita alla camminata del mattino, un percorso di salute, energia, divertimento e relax sulla battigia, avvolto dalla magia del mare alle prime luci del mattino. Il ritrovo è presso la spiaggia libera di piazzale San Martino alle 7:30; è consigliabile portare un telo da mare e una bottiglietta d’acqua.

Il 29 maggio si conclude al centro sportivo Nicoletti la “Coppa dell’amicizia”, giunta quest’anno alla 45esima edizione: il torneo internazionale di calcio a 5 riservato alle polizie locali.

Dal 31 maggio al 2 giugno le palestre cittadine ospiteranno l’evento sportivo “Spiagge di Rimini e Riccione basket cup”.

Fino all’8 giugno, il Playhall ospita i “Campionati italiani individuali di Categoria e Veterani di Tennistavolo”.

L’1 e il 2 giugno la palestra di via Capri ospita le finali nazionali Csain di ginnastica ritmica.

Dall’1 all’8 giugno torna a Riccione una delle manifestazioni più attese dagli appassionati del bridge: il “Festival over 64”, in programma al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11).

Lunedì 2 giugno tornano “I mercatini dell’Alba” con le creazioni uniche di hobbisti e artigiani, presso i Giardini Alba, dalle 16 alla mezzanotte.